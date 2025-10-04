Ξέσπασε σε κλάματα ο Γιώργος Τσαλίκης: Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα, είπε για το πρώτο σπίτι όπου έμεινε με τη σύζυγό του

Γιώργος Τσαλίκης , επιστρέφοντας στην πρώτη γειτονιά όπου έζησε με τη σύζυγό του, Δώρα Δημητροπούλου . Ο τραγουδιστής δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, καθώς θυμήθηκε τις δυσκολίες που έζησαν εκείνη την περίοδο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν είχαμε τίποτα».



Συγκινημένος εμφανίστηκε οΣτην Πετρούπολη βρέθηκε ο Γιώργος Τσαλίκης παραχωρώντας συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», η οποία προβλήθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, μίλησε από την παλιά του γειτονιά, εκεί όπου έμεινε περίπου για δύο χρόνια με τη σύζυγό του, μετά τις σπουδές τους στην Ιατρική, στο Βουκουρέστι, όπου και γνωρίστηκαν.Περιγράφοντας το πρώτο τους σπίτι και τα λιγοστά αντικείμενα που είχαν, ο τραγουδιστής δήλωσε φανερά συγκινημένος: «Όταν ήρθαμε εδώ δεν είχαμε τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Μπήκαμε σε ένα σπίτι άδειο. Πήραμε ένα στρώμα, δυο πιάτα, δύο ποτήρια, πιρούνια και ένα στρώμα. Και λέμε “εδώ είμαστε, το σπίτι μας”. Να μην επιβαρύνουμε κανέναν. Εν τω μεταξύ εγώ έχω αλλεργία στη σκόνη και κάτι με πείραζε. Ήταν η σκόνη, γιατί έφευγα από το στρώμα και ακουμπούσε η μούρη μου στο πάτωμα».Μετά εγώ σιγά ξεκίνησα να δουλεύω και ρωτούσα τι ρούχα πρέπει να φοράω για να είναι μουράτα. Μου είπαν να βάλω Cavalli. Ρώτησα πόσο κάνουν και πήγα να πάθω εγκεφαλικό. Ρώτησα αν μπορώ να τα πληρώσω με δόσεις