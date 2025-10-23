Έντι Μέρφι: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ «Being Eddie» για τον διάσημο κωμικό
Το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει την πορεία του 64χρονου σταρ από το SNL στους κινηματογραφικούς ρόλους που έγραψαν ιστορία
Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για το νέο ντοκιμαντέρ «Being Eddie», το οποίο σκηνοθέτησε ο βραβευμένος με Όσκαρ 'Ανγκους Γουόλ, αναδεικνύοντας τη μοναδική πορεία του Έντι Μέρφι από το SNL στους κινηματογραφικούς ρόλους που έγραψαν ιστορία.
«Η καριέρα μου εκτοξεύτηκε επειδή δεν είχαν ξαναδεί ποτέ έναν νεαρό μαύρο να παίρνει τα ηνία», σημειώνει ο Μέρφι στο κλιπ που κυκλοφόρησε.
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη «κανένας άλλος νεαρός κωμικός δεν μοιράστηκε τη σκηνή με τον Τζέρι Σάινφελντ στα 17 του και δεν εντάχθηκε στο καστ του ''Saturday Night Live'' αμέσως μετά το λύκειο. Από το ''Μπάτσος του Μπέβερλι Χιλς'' μέχρι το ''Δάσκαλος για κλάματα'' και τον Γάιδαρο του ''Σρεκ'', ο Μέρφι τα έχει κάνει όλα. Τώρα, για πρώτη φορά, ανοίγει το σπίτι του για να μιλήσει για την καριέρα του και να εξηγήσει τους λόγους που την ακολουθεί».
Δείτε το τρέιλερ
Το «Being Eddie» περιλαμβάνει εμφανίσεις κορυφαίων ονομάτων της κωμωδίας και του κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων οι: Αρσένιο Χολ, Μπράιαν Γκρέιζερ, Κρις Ροκ, Ντέιβ Σαπέλ, Τζέιμι Φοξ, Τζέρι Μπρουκχάιμερ και Τρέισι Μόργκαν.
«Αναζητήστε την ηρεμία του μυαλού», τονίζει ο κωμικός στο τέλος του τρέιλερ, προσθέτοντας: «Αν την έχετε, τότε τα έχετε όλα».
Την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν οι Τζον Ντέιβις, Τζον Φοξ, Σαρίς Χιούιτ-Γουέμπστερ, Τέρι Λέοναρντ και Κεντ Κιούμπενα.
