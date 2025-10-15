Έντι Μέρφι: Το ντοκιμαντέρ «Being Eddie» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 12 Νοεμβρίου
Έντι Μέρφι: Το ντοκιμαντέρ «Being Eddie» θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 12 Νοεμβρίου
Τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ, Άνγκους Γουόλ
Το Netflix ανακοίνωσε την κυκλοφορία του «Being Eddie», του νέου ντοκιμαντέρ που εστιάζει στη ζωή και την καριέρα του εμβληματικού ηθοποιού και κωμικού Έντι Μέρφι, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου. Το ντοκιμαντέρ, σκηνοθετημένο από τον δύο φορές βραβευμένο με Όσκαρ Άνγκους Γουόλ, επιχειρεί να αποτυπώσει την πορεία ενός καλλιτέχνη που κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη γραμμή της δημοσιότητας για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, παραμένοντας ταυτόχρονα πιστός στο ταλέντο και την προσωπικότητά του.
Στην επίσημη σύνοψη αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει μόνο ένας Έντι Μέρφι. Κανένας άλλος νεαρός κωμικός δεν μοιράστηκε τη σκηνή με τον Τζέρι Σάινφελντ στα 17 του και δεν εντάχθηκε στο καστ του "Saturday Night Live" αμέσως μετά το λύκειο». Η σύνοψη συνεχίζει, τονίζοντας ότι «κανένας ηθοποιός δεν έχει υποδυθεί ποτέ έναν αστυνομικό, έναν γιατρό και έναν γάιδαρο κατακτώντας παράλληλα κάθε πτυχή της βιομηχανίας του Χόλιγουντ που άγγιξε. Ακόμα λιγότεροι είναι αυτοί που κατάφεραν να παραμείνουν διασημότητες της πρώτης γραμμής για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, χωρίς ποτέ να υποκύψουν στη σκοτεινή πλευρά της φήμης».
Tο «Being Eddie» εστιάζει στον ιδιαίτερο συνδυασμό εκρηκτικής γοητείας, στοχευμένης φιλοδοξίας, ακατέργαστου ταλέντου και βαθιά ριζωμένης σύνεσης που ανέδειξαν τον Μέρφι σε μια κατηγορία από μόνος του. Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει σημαντικές εμφανίσεις προσωπικοτήτων όπως οι Αρσένιο Χολ, Μπράιαν Γκρέιζερ, Κρις Ροκ, Ντέιβ Σαπέλ, Τζέιμι Φοξ, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, Τζέρι Σάινφελντ, Τρέισι Έλις Ρος και Τρέισι Μόργκαν, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για την καριέρα και την προσωπικότητα του Μέρφι.
Την παραγωγή του ντοκιμαντέρ υπογράφουν οι Τζον Ντέιβις, Τζον Φοξ, Σαρίς Χιούιτ-Γουέμπστερ, Τέρι Λέοναρντ και Κεντ Κιούμπενα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας παρουσίαση ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο χώρο της ψυχαγωγίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Στην επίσημη σύνοψη αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Είναι αυτονόητο ότι υπάρχει μόνο ένας Έντι Μέρφι. Κανένας άλλος νεαρός κωμικός δεν μοιράστηκε τη σκηνή με τον Τζέρι Σάινφελντ στα 17 του και δεν εντάχθηκε στο καστ του "Saturday Night Live" αμέσως μετά το λύκειο». Η σύνοψη συνεχίζει, τονίζοντας ότι «κανένας ηθοποιός δεν έχει υποδυθεί ποτέ έναν αστυνομικό, έναν γιατρό και έναν γάιδαρο κατακτώντας παράλληλα κάθε πτυχή της βιομηχανίας του Χόλιγουντ που άγγιξε. Ακόμα λιγότεροι είναι αυτοί που κατάφεραν να παραμείνουν διασημότητες της πρώτης γραμμής για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, χωρίς ποτέ να υποκύψουν στη σκοτεινή πλευρά της φήμης».
Netflix Sets Premiere Date For Eddie Murphy Doc 'Being Eddie' https://t.co/cr5ENY7pz0— Deadline (@DEADLINE) October 14, 2025
Την παραγωγή του ντοκιμαντέρ υπογράφουν οι Τζον Ντέιβις, Τζον Φοξ, Σαρίς Χιούιτ-Γουέμπστερ, Τέρι Λέοναρντ και Κεντ Κιούμπενα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας παρουσίαση ενός καλλιτέχνη που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στο χώρο της ψυχαγωγίας.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα