Αυτοψία: Ο Έλληνας που κολυμπούσε 48 ώρες για να ξεφύγει από τους Χούθι μιλάει στην εκπομπή
Απόψε στις 00:00, στον Alpha - Δείτε το τρέιλερ
Ο Έλληνας φρουρός, που επιβίωσε από την επίθεση των Χούθι στο πλοίο Eternity C, μιλάει αποκλειστικά στην «Αυτοψία» και τον Αντώνη Σρόιτερ.
Η επίθεση στο πλοίο, οι κρίσιμες 48 ώρες που βρέθηκε να κολυμπάει στην Ερυθρά Θάλασσα δίπλα σε καρχαρίες, τα εγκαύματα και τα χτυπήματα, ο όρκος στην κόρη του που τον κράτησε ζωντανό και η διάσωσή του. Η συγκλονιστική ιστορία του Βαγγέλη Σταρίδα στην «Αυτοψία». Απόψε τα μεσάνυχτα.
