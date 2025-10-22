Γιάννης Γιοκαρίνης: Αν δεν ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν θα είχε μπει σε δίσκο μου το τραγούδι «Ευλαμπία»
Μεγάλη απώλεια, αλλά μένει το έργο του, είπε ο τραγουδιστής για τον τραγουδοποιό και συνθέτη που πέθανε στα 81 του χρόνια
Τον Διονύση Σαββόπουλο αποχαιρέτησε ο Γιάννης Γιοκαρίνης, μιλώντας για τη συνεργασία τους και υπενθυμίζοντας ότι, αν δεν είχε μεσολαβήσει εκείνος, η μεγάλη επιτυχία του «Ευλαμπία» δεν θα είχε συμπεριληφθεί σε δίσκο του.
Ο τραγουδοποιός και συνθέτης έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, στα 81 του χρόνια. Τις τελευταίες ημέρες, μετά από επιδείνωση της κατάστασής του νοσηλευόταν, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2020.
Ο Γιάννης Γιοκαρίνης μίλησε την Τετάρτη στην εκπομπή «Συνδέσεις» για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, αναφέροντας πως, παρότι είχε δημιουργήσει πολλά τραγούδια και τα παρουσίαζε σε δισκογραφικές εταιρείες, οι περισσότεροι τα απέρριπταν θεωρώντας τα «αναρχικά» — ακόμη και την «Ευλαμπία», που εν τέλει γνώρισε μεγάλη επιτυχία.
Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι η αντιμετώπιση αυτή τον είχε απογοητεύσει, ο Διονύσης Σαββόπουλος όμως πίστεψε στη δουλειά του και τον στήριξε: «Μεγάλη απώλεια, αλλά μένει το έργο του Διονύση. Αν δεν ήταν ο Διονύσης δεν θα είχε μπει σε δίσκο μου το τραγούδι "Ευλαμπία". Είχα φτιάξει αρκετά τραγούδια και τα πήγαινα σε διάφορες δισκογραφικές εταιρείες. Όλοι μου έλεγαν ότι είναι ωραία, αλλά οι περισσότεροι τα τραγούδια μου τα θεωρούσαν αναρχικά. Δηλαδή θεωρούσαν αναρχικιά την Ευλαμπία επειδή "είχε ξεπετάξει τον Κολωνό" και με είχαν απογοητεύσει».
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Γιοκαρίνης εξήγησε πως ο παραγωγός Θοδωρής Μανίκας έπαιξε τα τραγούδια του στον τραγουδοποιό και συνθέτη, ο οποίος εντυπωσιάστηκε και ζήτησε να τον γνωρίσει: «Μέχρι που ο παραγωγός Θοδωρής Μανίκας του έβαλε τα τραγούδια και ο Διονύσης Σαββόπουλος ζήτησε να με γνωρίσει. Πήγα στη Lyra. Ακούει τα τραγούδια και ξεκινάμε τις ηχογραφήσεις. Όταν ήρθε στο στούντιο του είπα ότι δεν θα βάλω στον δίσκο την "Ευλαμπία" και μου λέει: "Είσαι καλά; Την Ευλαμπία δεν θα βάλεις; Είναι εμπνευσμένο κομμάτι". Κι όντως τον άκουσα με σεβασμό».
