Γιάννης Γιοκαρίνης: Αν δεν ήταν ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν θα είχε μπει σε δίσκο μου το τραγούδι «Ευλαμπία»

μιλώντας για τη συνεργασία τους και υπενθυμίζοντας ότι, αν δεν είχε μεσολαβήσει εκείνος, η μεγάλη επιτυχία του «Ευλαμπία» δεν θα είχε συμπεριληφθεί σε δίσκο του.





«

».