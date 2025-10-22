Διονύσης Σαββόπουλος: Ο μουσικός ήρωας που ενσάρκωσε όλα τα πρόσωπα του νεοέλληνα

Από το «Φορτηγό», τον «Μπάλλο» και τη «Ρεζέρβα» στους «Κωλοέλληνες»

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, με τη Μαρίζα Κωχ και τα Μπουρμπούλια, το 1972, στο Rodeo

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αποτέλεσε ένα τεράστιο κεφάλαιο για το ελληνικό τραγούδι, σφράγισε ανεξίτηλα δεκαετίες με τις ρηξικέλευθες συνθέσεις του και τους ποιητικούς στίχους του, δημιούργησε ένα νέο είδος καλλιτέχνη, εκείνου που είναι ταυτόχρονα δημιουργός και ερμηνευτής των τραγουδιών του, εισήγαγε τον ροκ ήχο στην εγχώρια δισκογραφική πραγματικότητα, και τον πάντρεψε αριστοτεχνικά με παραδοσιακές και λαϊκές ή ρεμπέτικες επιρροές, ιδρύοντας μια καινούργια μουσική «Σχολή» στους κόλπους της οποίας ανδρώθηκαν καλλιτεχνικά σπουδαίοι τραγουδοποιοί και ερμηνευτές όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Μανώλης Ρασούλης, ο Νίκος Ξυδάκης και μεταγενέστερα η Ελευθερία Αρβανιτάκη, οι αδελφοί Κατσιμίχα, ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης…Θα μπει φουριόζος, παθιασμένος στην ελληνική δισκογραφία, το 1966, σε μια εποχή που δίψαγε για κάτι νέο, με το ίδιο «Φορτηγό» που τον έφερε από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα κουβαλώντας τραγούδια αλλιώτικα που μιλούσαν απευθείας στο μυαλό αλλά και στην καρδιά, όπως «», το «», το» και το «Το 1967 θα γράψει, έγκλειστος και χτυπημένος στα μπουντρούμια της Μπουμπουλίνας, τα εξαίσια «» (Κι αν βγω απ’ αυτή τη φυλακή κανείς δε θα με περιμένει/οι δρόμοι θα `ναι αδειανοί κι η πολιτεία μου πιο ξένη/τα καφενεία όλα κλειστά κι οι φίλοι μου ξενιτεμένοι/ αέρας θα με παρασέρνει…) και «» (Να μας πάρεις μακριά/να μας πας στα πέρα μέρη/φύσα θάλασσα πλατιά/φύσα αγέρι φύσα αγέρι). Το δεύτερο θα το συμπεριλάβει αργότερα στο «», που κυκλοφορεί το 1969, μαζί με το ξεσηκωτικό «» και την αριστουργηματική «» (Ποιος στ' αλήθεια είμαι εγώ και που πάω/ Με χίλιες δυο εικόνες στο μυαλό/ Προβολείς με στραβώνουν και πάω/ Και γονατίζω και το αίμα σου φιλώ).Το 1971 θα κάνει τη μεγάλη ροκ στροφή του με τον «» («Εδώ είναι Βαλκάνια/ δεν είναι παίξε γέλασε/ ντιρετεμ λε ντιλέμ), μια κυκλοφορία – σταθμό για τα ελληνικά μουσικά δρώμενα, με το ομώνυμο, διάρκειας 18 ολόκληρων λεπτών κομμάτι, το «» και το «», που ήδη παίζουν δυνατά στη σκηνή του ιστορικού «Rodeo», όπου γράφει ιστορία στην αθηναϊκή ψυχαγωγία, ξεσηκώνοντας τη νεολαία της εποχής.Έναν χρόνο αργότερα θα «ψηθεί» το «», στη συνταγή του οποίου ο Σαββόπουλος διατηρεί μεν τη ροκ διάθεσή του, με τον «» (Άγγελος εξάγγελος μας ήρθε από μακριά/ γερμένος πάνω σ’ ένα δεκανίκι/ δεν ήξερε καθόλου μα καθόλου να μιλά/ και είχε γλώσσα μόνο για να γλείφει ), τήν εμπλουτίζει, όμως, απρόσμενα, με μια δόση λαϊκού ήχου μέσα από το υπέροχο «» (Μ’ αεροπλάνα και βαπόρια/ και με τους φίλους τους παλιούς/ τριγυρνάμε στα σκοτάδια/ κι όμως εσύ δε μας ακούς) το οποίο θα ερμηνεύσει, συγκλονιστικά, τρία χρόνια μετά, η Σωτηρία Μπέλλου.Σε μια άλλη μουσική σκηνή, το «Κύτταρο», θα γεννηθεί η ιδέα για ένα από πλέον δημοφιλή και διαχρονικά τραγούδια του, το «», το οποίο θα συμπεριληφθεί, το 1975, στη Μεταπολίτευση πλέον, στον δίσκο «10 Χρόνια Κομμάτια» μαζί με την «Παράγκα», το «Στη συγκέντρωση (της Ε.Φ.Ε.Ε.)» και τον καταγγελτικό «Πολιτευτή» (Ο πρώτος προβοκάτορας απ’ όλους στη ζωή μου/ είναι η αφεντιά σου που αντιγράφει τη φωνή μου).Η πορεία συνεχίζεται το 1976 με τους θεατρικούς «Αχαρνής» και το 1978 με έναν δίσκο – σταθμό για την ελληνική δισκογραφία, την «», των Νίκου Ξυδάκη – Μανώλη Ρασούλη, με ερμηνευτή τον Νίκο Παπάζογλου, και τον Σαββόπουλο σε ρόλο παραγωγού.Αυτό που θεωρείται ως ο πλέον σημαντικός δημιουργικός κύκλος του Σαββόπουλου θα κλείσει, λίγο πριν την εκπνοή της δεκαετίας του ’70, με τη «» που περιέχει, μεταξύ άλλων το «» και το έντονα φορτισμένο «εμπνευσμένο από την ιστορία του Νίκου Κοεμτζή.Κατά τη δεκαετία της δεκαετίας ’80, εισερχόμενος πλέον σε φάση στροφής, τόσο καλλιτεχνικά όσο και πολιτικά, ο Διονύσης Σαββόπουλος θα γευτεί μια μεγάλη επιτυχία, το 1983, με το τραγούδι - σύνθημα «» και αφού μεσολαβήσουν τα «», θα έρθει αντιμέτωπος με μια μαζική επίθεση, το 1989, εξαιτίας του δίσκου του «». Απογοητευμένος, πεισμωμένος, ξεσπά, περνά στην αντίπερα πολιτική όχθη, διαρρηγνύοντας, προσωρινά, τη σχέση του με μια μεγάλη μερίδα του κοινού του μέσα από τραγούδια όπως οι αγανακτισμένοι «» (Δεν υπάρχει ελπίς/στην Ελλάδα ζεις), το καυστικό «Μην περιμένετε αστειάκια» (Πώς να μην κλέψει ο Κοσκωτάς, αφού ένα όραμα κονόμας / και ευζωίας και ανόδου ήταν το μέτρο ολονών μας) και «Η αποτυχία της Αριστεράς» (Έχει αποτύχει, ας το πάρει σύμπασα η Αριστερά/έξαλλα πλήθη, το ποτάμι το "εγώ" του Πασοκά/Ήθελε αλλαγή πάντων των άλλων, δίχως να αλλάξει αυτός/ κι ήρθε η πληρωμή, πέτρες σκανδάλων, σήψη πάντων προπαντός».Τα επόμενα αρκετά χρόνια ο Σαββόπουλος σταματά να γράφει, περνά μια εσωστρεφή περίοδο γενικότερα. Μέχρι το 1999 που θα παρουσιάσει τον «Χρονοποιό», τον τελευταίο δίσκο της μακράς και σημαντικής διαδρομής του.Θα συνεχίσει να δίνει όμως το δυναμικό παρών μέσα από ζωντανές εμφανίσεις και συναυλίες, σε μουσικούς χώρους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας μέρος στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, συνεργαζόμενος με πολλούς άλλους καλλιτέχνες αλλά και συμμετέχοντας ενεργά στον δημόσιο κοινωνικό – πολιτικό διάλογο.Ακόμα και τα τελευταία πέντε χρόνια που, παρέμενε καλλιτεχνικά και κοινωνικά ενεργός, εργαζόταν, έδινε συναυλίες, παραβρισκόταν σε εκδηλώσεις, απολάμβανε βραδιές με φίλους. Μέχρι και στη σκηνή του Rockwave Festival τραγούδησε τον περασμένο Ιούνιο, μπροστά σε εκπροσώπους όλων εκείνων των γενεών που μεγάλωσαν, ονειρεύτηκαν, διαμαρτυρήθηκαν, απογοητεύτηκαν, αγάπησαν κι έζησαν με συντροφιά τα αθάνατα τραγούδια του.Και λίγους μήνες μετά, έχοντας κλείσει πλέον τους λογαριασμούς του, αφού άνοιξε διάπλατα την ψυχή του και ζήτησε τις συγγνώμες που ένιωθε πως όφειλε μέσα από την αυτοβιογραφία του, άνοιξε τα φτερά του και πέταξε «μακριά, στα πέρα μέρη».