Με δύο αστυνομικούς σε διπλανό κελί στη φυλακή ο Σαρκοζί - Η δύσκολη πρώτη ημέρα με φωνές, γυμναστική και επίσκεψη της Κάρλα Μπρούνι

Η φυλακή δεν είναι Club Med, έίναι αισιόδοξος και θα αντέξει, είπε ο δικηγόρος του - Αναγκαίο το μέτρο με τους 2 αστυνομικούς δεδομένων των απειλών σε βάρος του, είπε ο υπ. Εσωτερικών της Γαλλίας