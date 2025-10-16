Κέιτ Κάσιντι για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Λίαμ Πέιν: Θα μου λείπεις για όλη μου τη ζωή

Το πρώην μέλος των «One Direction»

Κάσιντι μοιράστηκε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, το οποίο όπως έγραψε, αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές, που μοιράστηκε με τον αγαπημένο της.

@kateecass This video was taken during the last hour and last day Liam and I shared in this lifetime. I am forever grateful for the beautiful moments we shared. I will miss you for the rest of my life Liam ♬ Jacob and the Stone SLOWED - ssxmusic

Η ανάρτηση της Κέιτ Κάσιντι για την ημέρα των γενεθλίων του

Η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή έδειξε επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του τριπλάσια από το νόμιμο όριο για την οδήγηση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη διαφόρων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός φαρμάκου που συνήθως συνταγογραφείται για το άγχος και την κατάθλιψη.

