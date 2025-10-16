Κέιτ Κάσιντι για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Λίαμ Πέιν: Θα μου λείπεις για όλη μου τη ζωή
Κέιτ Κάσιντι για τον έναν χρόνο από τον θάνατο του Λίαμ Πέιν: Θα μου λείπεις για όλη μου τη ζωή
Το πρώην μέλος των «One Direction» βρήκε τραγικό θάνατο, πέφτοντας από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από τον τραγικό θάνατο του Λίαμ Πέιν με την τελευταία του σύντροφο, Κέιτ Κάσιντι να εκφράζει τη θλίψη της για την απώλειά του, σημειώνοντας πως η απουσία του θα είναι αισθητή για το υπόλοιπο της ζωής της.
Το πρώην μέλος των «One Direction» πέθανε στις 16 Οκτωβρίου 2024, σε ηλικία 31 ετών, ύστερα από πτώση από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ξενοδοχείου, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.
Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, η Κάσιντι μοιράστηκε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, το οποίο όπως έγραψε, αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές, που μοιράστηκε με τον αγαπημένο της.
«Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε την τελευταία ώρα και την τελευταία μέρα που ο Λίαμ κι εγώ μοιραστήκαμε σε αυτή τη ζωή. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Θα μου λείπεις για όλη μου τη ζωή, Λίαμ» σημείωσε η Κάσιντι στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.
Δείτε το βίντεο
Δείτε την ανάρτησή της
Τι έδειξε η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατό του
Η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή έδειξε επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του τριπλάσια από το νόμιμο όριο για την οδήγηση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη διαφόρων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός φαρμάκου που συνήθως συνταγογραφείται για το άγχος και την κατάθλιψη.
Το πρώην μέλος των «One Direction» πέθανε στις 16 Οκτωβρίου 2024, σε ηλικία 31 ετών, ύστερα από πτώση από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου ξενοδοχείου, στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής.
Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, η Κάσιντι μοιράστηκε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, το οποίο όπως έγραψε, αποτυπώνει τις τελευταίες στιγμές, που μοιράστηκε με τον αγαπημένο της.
«Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε την τελευταία ώρα και την τελευταία μέρα που ο Λίαμ κι εγώ μοιραστήκαμε σε αυτή τη ζωή. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Θα μου λείπεις για όλη μου τη ζωή, Λίαμ» σημείωσε η Κάσιντι στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της.
Δείτε το βίντεο
@kateecass
This video was taken during the last hour and last day Liam and I shared in this lifetime. I am forever grateful for the beautiful moments we shared. I will miss you for the rest of my life Liam♬ Jacob and the Stone SLOWED - ssxmusic
Η ανάρτηση της Κέιτ Κάσιντι για την ημέρα των γενεθλίων τουΣτις 29 Αυγούστου, ο Λίαμ Πέιν θα έκλεινε τα 32 του χρόνια και η Κέιτ Κάσιντι, τίμησε τη μνήμη του με μια ανάρτηση στα social media. H τελευταία του σύντροφος δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με κοινές τους στιγμές. «Μια ξεχωριστή μέρα για την πιο ξεχωριστή ψυχή. Μου λείπεις τόσο πολύ. Χρόνια πολλά, Λίαμ. Μακάρι να μπορούσαμε να γιορτάσουμε μαζί. Ίσως στην επόμενη ζωή», σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τι έδειξε η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατό του
Η τοξικολογική έκθεση για τον θάνατο του τραγουδιστή έδειξε επίπεδα αλκοόλ στο αίμα του τριπλάσια από το νόμιμο όριο για την οδήγηση σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ βρέθηκαν και ίχνη διαφόρων ουσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός φαρμάκου που συνήθως συνταγογραφείται για το άγχος και την κατάθλιψη.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Μητσοτάκης στη Βουλή για τα εθνικά: Η διπλωματία δεν μπορεί να συγχέεται με επαναστατική γυμναστική
Σουδάν, η γη που ξέχασε ο Θεός: Κρανίου τόπος το Χαρτούμ, τα παιδιά «σβήνουν» στα νοσοκομεία και οι μητέρες διαλέγουν ποια θα σώσουν - Βίντεο
Αντώνης Βλοντάκης - Κορίνα Στεργιάδου: Στο Deal η κόρη του ζευγαριού - Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα