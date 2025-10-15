Η μάχη της Μαράια Ριντλσπρίγκερ με την επιλόχειο κατάθλιψη - «Μην ντρέπεστε, ζητήστε βοήθεια, εγώ δεν ήθελα να γίνει βάρος στην οικογένειά μου»

Μεγαλώνοντας στις ΗΠΑ, και ειδικά στην αφροαμερικανική κοινότητα, παρατήρησε ότι ζητήματα όπως η επιλόχειος κατάθλιψη συνοδεύονταν από «στίγμα» και οι γυναίκες υπέφεραν απομονωμένες. «Πού θα μπορούσε να απευθυνθεί κάποια που δεν είχε τους πόρους; Όταν ένιωθε αδύναμη, ενώ υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είσαι δυνατή».Σε ερώτηση της κ. Λασκαράκη αν «είναι τυπικό πρόβλημα της μητρότητας το να μη δίνεις προτεραιότητα στον εαυτό σου», η απάντησή της ήταν, απερίφραστα, ναι.Η ίδια επιπλέον, αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της έκθεσης και της πίεσης του να είναι η σύντροφος ενός παγκοσμίως διάσημου παίκτη. Πώς τις διαχειρίζεται; «Προσπαθώ να κρατήσω μακριά από τη δημοσιότητα όσο περισσότερα μπορώ. Μοιραζόμαστε μόνο αυτά στα οποία δίνουμε προτεραιότητα».Παράλληλα, «ζω μια σχετικά φυσιολογική ζωή: Ξυπνάω και πάω τα παιδιά στο σχολείο και σε δραστηριότητες». Όπως πρόσθεσε, αναφερόμενη σε άλλες γυναίκες-συζύγους διασήμων, «απολαμβάνω να βλέπω να μην περιστρέφεται η ζωή τους μόνο γύρω από το γκλάμουρ. Μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να κάνουμε τη διαφορά».Τι αγαπάει η Μαράια περισσότερο στον Γιάννη Αντετικούνμπο;«Τον αγαπώ για αυτό που είναι, πόσο τρυφερός είναι με την οικογένειά του, το ότι είναι σαν κολλητός μου φίλος στο σπίτι. Δεν είναι τέλειος, κανένας δεν είναι, αλλά είναι σπουδαίος άνθρωπος, προστατευτικός, αφοσιωμένος. Τον αφήνω να είναι ο εαυτός του και προσπαθώ να διευκολύνω τη ζωή του, να φροντίζω να είναι καλά και να αξιοποιεί τις ικανότητές του στο έπακρο».