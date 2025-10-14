Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, είχε απομονωθεί
Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, είχε απομονωθεί
Η μαγείρισσα πέθανε στις 25 Νοεμβρίου του 2024 σε ηλικία 91 ετών
Στους τελευταίους μήνες της ζωής της Βέφας Αλεξιάδου αναφέρθηκε ο Ηλίας Μαμαλάκης, δηλώνοντας πως η μαγείρισσα είχε απομονωθεί και πως «κάτι συνέβαινε» που την κρατούσε μακριά από τους φίλους της.
Η Βέφα Αλεξιάδου πέθανε στις 25 Νοεμβρίου του 2024 σε ηλικία 91 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας. Ο μάγειρας έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και μεταξύ άλλων μίλησε για το τέλος της ζωής της Βέφας Αλεξιάδου, ενώ τόνισε ότι η μαγείρισσα ήταν μία αξιοπρεπής γυναίκα, που ξεκίνησε διακριτικά την καριέρα της, αλλά κατάφερε να εμπνεύσει πολλές γυναίκες της εποχής της.
Όπως είπε ο Ηλίας Μαμαλάκης: «Κάτι συνέβαινε στο τέλος της ζωής της, αλλά δεν ξέρω. Είχε απομονωθεί και είχε χάσει τους φίλους της. Ζούσε στη Χαλκιδική και πέθανε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν μια κυρία, ξεκίνησε πολύ απαλά και έδωσε σπουδαία μαθήματα στις νέες γυναίκες εκείνης της εποχής. Μου είχε πει προσωπικά, ότι είχε πουλήσει εκατομμύρια βιβλία».
Δείτε το βίντεο
