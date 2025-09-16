Ηλίας Μαμαλάκης για Βέφα Αλεξιάδου: Όταν πρωτοβγήκα με αντιπάθησε
Όταν βγήκα το πιο δημοφιλές άτομο της ελληνικής τηλεόρασης ήρθε και μου έδωσε συγχαρητήρια, περιέγραψε ο γνωστός μάγειρας
Τη σχέση που είχε με τη Βέφα Αλεξιάδου περιέγραψε σε συνέντευξή του ο Ηλίας Μαμαλάκης, υποστηρίζοντας ότι στα πρώτα του βήματα στην τηλεόραση, η τηλεοπτική μαγείρισσα τον αντιπαθούσε. Ο μάγειρας τόνισε πως η αντιπάθειά της είχε να κάνει με το γεγονός ότι εκείνος ταξίδευε για τις ανάγκες των εκπομπών του.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην παρουσίαση βιβλίου της Βέφας Αλεξιάδου, λίγα χρόνια πριν εκείνη πεθάνει. Ο Ηλίας Μαμαλάκης επισήμανε πως δεν την είχαν τιμήσει άτομα από τον επαγγελματικό τους χώρο, κάτι που την είχε κάνει να νιώσει πικρία.
Πιο αναλυτικά, ο μάγειρας είπε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου: «Όταν πρωτοβγήκα με αντιπάθησε πάρα πολύ επειδή εγώ ταξίδευα. Όταν ξεκίνησα ξεκίνησε και η Βέφα. Πήγε ένα ταξίδι στη Σαντορίνη και μετά κουράστηκε η γυναίκα λόγω ηλικίας και δεν ξαναπήγε. Προς το τέλος όμως όταν βγήκα το πιο δημοφιλές άτομο της ελληνικής τηλεόρασης ήρθε και μου έδωσε συγχαρητήρια στο θέατρο που ήμασταν. Με πήρε τηλέφωνο στα τελευταία της και μου είπε ότι παρουσιάζει το βιβλίο της που είναι η "ζωή της" και σηκώθηκα και πήγα. Ήταν πολύ στενάχωρα. Δεν υπήρχε κανένας απ' τον κύκλο μας. Έλιωσε στη στενοχώρια. Εγώ λέει που έχω δώσει τόσα βιβλία που τόσα νοικοκυριά έχουν βασιστεί στην κουζίνα μου, αυτό είναι πίκρα».
Στη συνέχεια, τοποθετήθηκε σχετικά με τα δημοσιεύματα που ήθελαν προσωπικά αντικείμενα της Βέφας Αλεξιάδου να έχουν καταλήξει σε παζάρι στον Ελαιώνα, κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού. «Μου 'ρχονται δάκρυα δείχνει μια μεγάλη έλλειψη σεβασμού γιατί αυτός που τα βρήκε στο σπίτι της πήρε δέκα ευρώ», σημείωσε.
Όσον αφορά στο πώς εκείνος θα προστατεύσει τα προσωπικά του αντικείμενα, ο Ηλίας Μαμαλάκης εξήγησε: «Εγώ έχω αυτή την ανησυχία. Επειδή αγαπώ πολύ αυτά τα πράγματα που έχω εδώ. Θα τα αφήσω όλα στη γυναίκα μου και θα της δώσω εντολή ξεχωριστά από τη διαθήκη τι θέλω να κάνει όποτε νομίζει αυτή ότι θέλει να το κάνει».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
