Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν έκαναν το επόμενο βήμα στη σχέση τους - Μένουν πλέον μαζί
Είναι τόσο χαρούμενος και ερωτευμένος, ανέφερε πηγή για τον 61χρονο σταρ του Χόλιγουντ
Το επόμενο βήμα στη σχέση τους έκαναν ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν, αποφασίζοντας να συγκατοικήσουν. Όπως ανέφερε πηγή στο PEOPLE ο 61χρονος σταρ του Χόλιγουντ και η σύντροφός του ζουν πλέον μαζί, έχοντας μετακομίσει σε νέο σπίτι. «Ο Μπραντ συμπεριλαμβάνει πραγματικά την Ινές σε όλα τα ταξιδιωτικά του πλάνα και, όταν είναι στο σπίτι, απλώς χαλαρώνουν μαζί», ανέφερε.
Η σχέση τους ξεκίνησε το 2022, αλλά έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2024. Φέτος, η σχεδιάστρια κοσμημάτων βρέθηκε στο πλευρό του σε μεγάλο μέρος της προώθησης της ταινίας «F1». «Είναι πιο ευτυχισμένοι από ποτέ», υποστήριξε άλλη πηγή. «Είναι τόσο χαρούμενος και ερωτευμένος», πρόσθεσε τονίζοντας ότι οι δυο τους κάνουν σχέδια για το μέλλον.
Μετά την εμφάνιση που είχε πραγματοποιήσει το ζευγάρι στην παγκόσμια πρεμιέρα του «F1» στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Ιούνιο, άτομο από το περιβάλλον του Μπραντ Πιτ είχε πει στο PEOPLE ότι ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός «λάτρεψε το γεγονός ότι είχε την Ινές δίπλα του». «Δεν δημιουργεί δράματα, είναι πολύ υποστηρικτική και τα πάνε πραγματικά καλά», είχε συμπληρώσει.
Η εξέλιξη στη σχέση τους έρχεται αφότου ο Πιτ πούλησε το σπίτι του στο Λος Άντζελες. Είχε αγοράσει το ακίνητο έναντι 5,5 εκατομμυρίων δολαρίων το 2023 και το πούλησε μόλις δύο χρόνια αργότερα. Η έπαυλη στο Λος Φελίζ είχε γίνει στόχος διάρρηξης τον Ιούνιο, ενώ η πώληση βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη.
Brad Pitt and Ines de Ramon Are 'Fully Living Together' and Planning for the Future: 'Happier Than Ever' (Exclusive) https://t.co/T02rRvZyIs— People (@people) October 10, 2025
