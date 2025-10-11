Ο Μαξ Έριχ δήλωσε ότι θα μπει σε κέντρο απεξάρτησης μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία
Ο πρώην αρραβωνιαστικός της Ντέμι Λοβάτο είχε συλληφθεί, αφού είχε επιτεθεί στη μητέρα του έχοντας καταναλώσει υποξείδιο του αζώτου
Σε κέντρο απεξάρτησης ετοιμάζεται να μπει ο Μαξ Έριχ μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία. Ο πρώην αρραβωνιαστικός της Ντέμι Λοβάτο είχε συλληφθεί πριν από μερικές μέρες με τα δημοσιεύματα να υποστηρίζουν ότι είχε επιτεθεί στη μητέρα του. Εκείνη ωστόσο ξέσπασε μέσα από τα social media, τονίζοντας πως οι «δημόσιες υπερβολές βλάπτουν την οικογένειά της».
Μιλώντας στο TMZ ο 33χρονος ηθοποιός δήλωσε ότι ήταν υπό επήρεια ναρκωτικών ουσιών, όταν είχε έναν καβγά με τη μητέρα του που κατέληξε στη σύλληψή του. Όπως ανέφερε, εκείνη προσπαθούσε να τον κάνει να σταματήσει να καταναλώνει υποξείδιο του αζώτου, γνωστό και ως αέριο του γέλιου.
Ο Έριχ επισήμανε ότι πήγε στη Φλόριντα για να μείνει με τους γονείς του, αφού —όπως ισχυρίζεται— απήχθη στο Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα από τρία μέλη συμμορίας. Οι φερόμενοι απαγωγείς του τον μύησαν, σύμφωνα με τον ίδιο, στην κατανάλωση της συγκεκριμένης εισπνεόμενης ναρκωτικής ουσίας και εκείνος ισχυρίστηκε ότι ήταν υπό την επήρειά της για μία εβδομάδα πριν από τη σύλληψή του.
Ο ηθοποιός τόνισε πως βρίσκεται υπό κράτηση σε ψυχιατρική κλινική στη Φλόριντα και ότι σκοπεύει να περάσει τουλάχιστον 30 ημέρες σε πρόγραμμα απεξάρτησης.
Η αστυνομική έκθεση ανέφερε ότι ο Έριχ έγινε βίαιος με τη μητέρα του, ενώ έκανε χρήση υποξειδίου του αζώτου. Ο ηθοποιός έκανε live streaming εκείνο το βράδυ και το βίντεο φαίνεται να τον δείχνει να εισπνέει υποξείδιο, ενώ η μητέρα του καταρρέει κλαίγοντας.
Οι αστυνομικοί σημείωσαν ότι η μητέρα του Έριχ τους μετέφερε πως ο γιος της κάνει χρήση εισπνεόμενων ουσιών και ότι είχε καταναλώσει υποξείδιο του αζώτου πριν γίνει βίαιος κατά τη διάρκεια ενός καβγά για το τηλέφωνό της στο σπίτι τους. Ανέφεραν επίσης ότι εκείνος την κυνήγησε έξω, στην αυλή του γείτονα, την έσπρωξε στο έδαφος και την κλώτσησε στον μηρό. Η μητέρα του δεν υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς.
Φωτογραφία: Shutterstock
Demi Lovato's ex-fiancé Max Ehrich says he's going to rehab after his domestic violence arrest ... and it sounds like he needs help, based on what he's telling us about the leadup to his arrest.— TMZ (@TMZ) October 11, 2025
Read more: https://t.co/Aa2fw4Y9cP pic.twitter.com/UM29gAtmas
