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Έσπασε το πίσω τζάμι λεωφορείου μετά από σύγκρουση με φορτηγό στον Άλιμο, δείτε φωτογραφίες
Έσπασε το πίσω τζάμι λεωφορείου μετά από σύγκρουση με φορτηγό στον Άλιμο, δείτε φωτογραφίες
Το λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό στη Λεωφόρο Ποσειδώνος – Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά
Αναστάτωση προκλήθηκε στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, όταν το πίσω τζάμι λεωφορείου της γραμμής Α2 έσπασε μετά από σύγκρουση με φορτηγό.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το ατύχημα έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος της οδού Παναγή Τσαλδάρη. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε ζημιά στο πίσω μέρος του λεωφορείου, με το τζάμι να σπάει και θραύσματα να καταλήγουν στο εσωτερικό του οχήματος.
Από το συμφωνάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβατών, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το λεωφορείο.
Το λεωφορείο παρέμεινε ακινητοποιημένο στο σημείο, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το ατύχημα έγινε στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στο ύψος της οδού Παναγή Τσαλδάρη. Από τη σύγκρουση προκλήθηκε ζημιά στο πίσω μέρος του λεωφορείου, με το τζάμι να σπάει και θραύσματα να καταλήγουν στο εσωτερικό του οχήματος.
Από το συμφωνάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβατών, ενώ οι επιβάτες αποβιβάστηκαν από το λεωφορείο.
Το λεωφορείο παρέμεινε ακινητοποιημένο στο σημείο, με αποτέλεσμα να προκληθούν προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά.
Δείτε φωτογραφίες από το τροχαίο
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