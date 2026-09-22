Hg: Το «βαρύ πυροβολικό» του software έρχεται στην Ελλάδα – Η διαχείριση των $110 δισ. και η διαδρομή μέχρι την EntersoftOne

Ο όμιλος με έδρα στο Λονδίνο ποντάρει στο επιχειρηματικό λογισμικό, το cloud και την AI – Ποιο είναι το σχέδιο πίσω από το σημαντικό deal της ελληνικής πληροφορικής που ανέμενε η αγορά