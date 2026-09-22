Hg: Το «βαρύ πυροβολικό» του software έρχεται στην Ελλάδα – Η διαχείριση των $110 δισ. και η διαδρομή μέχρι την EntersoftOne
Hg: Το «βαρύ πυροβολικό» του software έρχεται στην Ελλάδα – Η διαχείριση των $110 δισ. και η διαδρομή μέχρι την EntersoftOne
Ο όμιλος με έδρα στο Λονδίνο ποντάρει στο επιχειρηματικό λογισμικό, το cloud και την AI – Ποιο είναι το σχέδιο πίσω από το σημαντικό deal της ελληνικής πληροφορικής που ανέμενε η αγορά
Η απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της EntersoftOne από την Hg βάζει έναν από τους μεγαλύτερους και πιο εξειδικευμένους επενδυτές software διεθνώς στην καρδιά της ελληνικής αγοράς επιχειρηματικού λογισμικού. Η συναλλαγή αποτελεί ένα νέο ορόσημο για την EntersoftOne, λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης Entersoft και SoftOne, αλλά και μια ιδιαίτερα σημαντική τοποθέτηση της Hg στην Ελλάδα.
Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Η Hg έχει χτίσει επί περισσότερο από δύο δεκαετίες την επενδυτική της στρατηγική γύρω από software, B2B τεχνολογία και υπηρεσίες που βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 110 δισ. δολάρια, ενώ το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περισσότερες από 60 επιχειρήσεις συνολικής επιχειρηματικής αξίας άνω των 195 δισ. δολαρίων.
Η EntersoftOne «κουμπώνει» σχεδόν απόλυτα σε αυτό το επενδυτικό μοντέλο. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, λύσεις για επιχειρησιακή διαχείριση, πελατολόγιο, ανθρώπινο δυναμικό και μισθοδοσία, λογιστική, ηλεκτρονική τιμολόγηση και digital commerce, αξιοποιώντας cloud, web και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
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Η επιλογή μόνο τυχαία δεν είναι. Η Hg έχει χτίσει επί περισσότερο από δύο δεκαετίες την επενδυτική της στρατηγική γύρω από software, B2B τεχνολογία και υπηρεσίες που βρίσκονται στον πυρήνα της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων. Διαχειρίζεται σήμερα περισσότερα από 110 δισ. δολάρια, ενώ το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει περισσότερες από 60 επιχειρήσεις συνολικής επιχειρηματικής αξίας άνω των 195 δισ. δολαρίων.
Η EntersoftOne «κουμπώνει» σχεδόν απόλυτα σε αυτό το επενδυτικό μοντέλο. Διαθέτει, μεταξύ άλλων, λύσεις για επιχειρησιακή διαχείριση, πελατολόγιο, ανθρώπινο δυναμικό και μισθοδοσία, λογιστική, ηλεκτρονική τιμολόγηση και digital commerce, αξιοποιώντας cloud, web και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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