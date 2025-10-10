Μελάνια Τραμπ: Το ντοκιμαντέρ «Melania» θα κυκλοφορήσει το 2026
Tο φιλμ ακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία στη διαδικασία προετοιμασίας της για την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο
Η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ για τη Μελάνια Τραμπ, με τίτλο «Melania», στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026, ενώ θα προβληθεί και σε επιλεγμένες αίθουσες παγκοσμίως. Το φιλμ ακολουθεί την πρώην Πρώτη Κυρία κατά τις 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2025, προσφέροντας μια αποκλειστική ματιά στη διαδικασία προετοιμασίας της για την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το ντοκιμαντέρ «υπόσχεται μια μοναδική θέαση μέσα από τα μάτια της Μελάνια καθώς οργανώνει τα σχέδια της ορκωμοσίας, διαχειρίζεται τις προκλήσεις της μετάβασης στον Λευκό Οίκο και επανέρχεται στη δημόσια ζωή με την οικογένειά της». Επιπλέον, με αποκλειστικό υλικό που καταγράφει κρίσιμες συναντήσεις και ιδιωτικές συνομιλίες, η ταινία αναδεικνύει την επιστροφή της σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους στον κόσμο.
Η Amazon εξασφάλισε τα δικαιώματα της ταινίας έναντι 40 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε και ένα στιγμιότυπο που δείχνει τη Μελάνια Τραμπ να κοιτάζει από το παράθυρο ενός SUV. Η ίδια είχε δηλώσει τον Ιανουάριο στο Fox & Friends: «Ξεκινήσαμε την παραγωγή τον Νοέμβριο και γυρίζουμε ακόμα, οπότε καταγράφεται η καθημερινότητά μου, τι κάνω, ποιες είναι οι ευθύνες μου. Είναι η καθημερινή διαδικασία, από την ομάδα μετάβασης μέχρι τη μετακόμιση στον Λευκό Οίκο, το πακετάρισμα, η δημιουργία της ομάδας μου και η οργάνωση του γραφείου… καθώς και ό,τι χρειάζεται για να κάνεις τον Λευκό Οίκο σπίτι σου».
Η Μελάνια Τραμπ συμμετέχει και ως εκτελεστική παραγωγός, ενώ η ταινία αποτελεί και ένα από τα αποτελέσματα της επιτυχίας της αυτοβιογραφίας της. Το έργο σκηνοθετεί ο Μπρετ Ράτνερ, η πρώτη του ταινία μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που αντιμετώπισε το 2017.
Μετά την κυκλοφορία στις αίθουσες, το ντοκιμαντέρ θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Prime Video, ενώ παράλληλα η Amazon θα παρουσιάσει μια σειρά τριών επεισοδίων, που θα ακολουθεί τη Μελάνια Τραμπ σε ταξίδια μεταξύ Νέας Υόρκης, Ουάσιγκτον και Παλμ Μπιτς.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Amazon Studios Announces Melania Trump Documentary for January 2026 Releasehttps://t.co/jkvKEXGEW3 pic.twitter.com/ZJD7UxT9Yn— The Daily Guardian (@DailyGuardian1) October 10, 2025
