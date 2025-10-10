Με βίντεο της Μελάνια Τραμπ ετοιμάζεται ο Λευκός Οίκος για τα Χριστούγεννα - «Έρχεται η χρυσή εποχή», της γράφουν
Με βίντεο της Μελάνια Τραμπ ετοιμάζεται ο Λευκός Οίκος για τα Χριστούγεννα - «Έρχεται η χρυσή εποχή», της γράφουν

Το χρυσό χριστουγεννιάτικο στολίδι που τακτοποίησε η Μελάνια Τραμπ «έδειξε» τις διαθέσεις για τον φετινό διάκοσμο στον Λευκό Οίκο

Με βίντεο της Μελάνια Τραμπ ετοιμάζεται ο Λευκός Οίκος για τα Χριστούγεννα - «Έρχεται η χρυσή εποχή», της γράφουν
Ιωάννα Μαρίνου
Την... έναρξη των προετοιμασιών για τα Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο με «χρυσή» διάθεση σήμανε η Μελάνια Τραμπ.

Στο βίντεο 5 δευτερολέπτων που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ στο Χ, η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να τοποθετεί ένα περίτεχνο χρυσό χριστουγεννιάτικο στολίδι ζωγραφισμένο με λευκά λουλούδια πάνω σε ένα στρώμα από χρυσά φύλλα.



Όπως σχολιάζει η New York Post, η βέρα της Μελάνια Τραμπ — μια συμπαγής σειρά από διαμάντια που φαινόταν να είναι σμαραγδένια — και το άψογο ανοιχτό ροζ μανικιούρ της ήταν ορατά καθώς τακτοποιούσε απαλά το μικρό σύμπλεγμα διακοσμητικών.

«Χριστουγεννιάτικη συνάντηση στο @WhiteHouse», έγραψε η Μελάνια Τραμπ δίπλα σε ένα λαμπερό emoji με χρυσό αστέρι προαναγγέλλοντας τον φετινό θεματικό διάκοσμο στον Λευκό Οίκο.

«Ανυπομονώ να δω πώς θα διακοσμήσετε για τα Χριστούγεννα φέτος. Ξέρω ότι θα είναι όμορφα», «έχω την αίσθηση ότι θα είναι χρυσά Χριστούγεννα», ««είμαι σίγουρος ότι θα είναι εκπληκτικά όμορφο και εκλεπτυσμένο. Όπως εσύ», «η Χρυσή Εποχή!!!» ήταν ορισμένα από τα σχόλια για το βίντεο με της Μελάνια Τραμπ.

