Οι Queen είναι το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακηρύχθηκαν οι Queen

Σύμφωνα με ένα νέο chart της Phonographic Performance Limited (PPL) για τον εορτασμό της επερχόμενης Εθνικής Ημέρας Άλμπουμ 2025, το συγκρότημα έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατομμύρια δευτερόλεπτα ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης, που ισοδυναμεί με 12,5 χρόνια συνεχούς αναπαραγωγής αυτόν τον αιώνα, με το πιο κομμάτι τους έχει παιχτεί περισσότερο να είναι το «A Kind Of Magic».Η PPL αδειοδοτεί τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και σε δημόσιους χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο.«Εκπληκτικά νέα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα σημαντικότερα έργα των Queen έγιναν τον 20ο αιώνα, είναι καταπληκτικό να βρίσκομαι στην κορυφή μιας λίστας του 21ου αιώνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους θαυμαστές μας» δήλωσε ο Μπράιαν Μέι, κιθαρίστας των Queen.Ο διευθύνων σύμβουλος της PPL Πίτερ Λέθεμ, πρόσθεσε: «Αυτό το chart υπογραμμίζει πώς η ροκ μουσική συνεχίζει να ευδοκιμεί στα βρετανικά ραδιοφωνικά κύματα ανά τις δεκαετίες. Συγχαρητήρια στους Queen για αυτή τη σπουδαία βράβευση σε μια τόσο σημαντική επετειακή χρονιά για το πρώτο τους άλμπουμ που έφτασε στο Νο. 1 "A Night At The Opera". Είναι μια απόδειξη ότι ο εκτεταμένος και πολύ αγαπημένος μουσικός τους κατάλογος συνεχίζει να σημαίνει τόσα πολλά για το βρετανικό κοινό μέχρι σήμερα».