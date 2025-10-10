Οι Queen είναι το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο
Οι Queen είναι το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους θαυμαστές μας, δήλωσε ο Μπράιαν Μέι, κιθαρίστας του συγκροτήματος
Ως το ροκ συγκρότημα με τις περισσότερες μεταδόσεις τον 21ο αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο ανακηρύχθηκαν οι Queen.
Σύμφωνα με ένα νέο chart της Phonographic Performance Limited (PPL) για τον εορτασμό της επερχόμενης Εθνικής Ημέρας Άλμπουμ 2025, το συγκρότημα έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατομμύρια δευτερόλεπτα ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης, που ισοδυναμεί με 12,5 χρόνια συνεχούς αναπαραγωγής αυτόν τον αιώνα, με το πιο κομμάτι τους έχει παιχτεί περισσότερο να είναι το «A Kind Of Magic».
Η PPL αδειοδοτεί τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και σε δημόσιους χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
«Εκπληκτικά νέα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα από τα σημαντικότερα έργα των Queen έγιναν τον 20ο αιώνα, είναι καταπληκτικό να βρίσκομαι στην κορυφή μιας λίστας του 21ου αιώνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους θαυμαστές μας» δήλωσε ο Μπράιαν Μέι, κιθαρίστας των Queen.
Ο διευθύνων σύμβουλος της PPL Πίτερ Λέθεμ, πρόσθεσε: «Αυτό το chart υπογραμμίζει πώς η ροκ μουσική συνεχίζει να ευδοκιμεί στα βρετανικά ραδιοφωνικά κύματα ανά τις δεκαετίες. Συγχαρητήρια στους Queen για αυτή τη σπουδαία βράβευση σε μια τόσο σημαντική επετειακή χρονιά για το πρώτο τους άλμπουμ που έφτασε στο Νο. 1 "A Night At The Opera". Είναι μια απόδειξη ότι ο εκτεταμένος και πολύ αγαπημένος μουσικός τους κατάλογος συνεχίζει να σημαίνει τόσα πολλά για το βρετανικό κοινό μέχρι σήμερα».
Σύμφωνα με ένα νέο chart της Phonographic Performance Limited (PPL) για τον εορτασμό της επερχόμενης Εθνικής Ημέρας Άλμπουμ 2025, το συγκρότημα έχει συγκεντρώσει πάνω από 400 εκατομμύρια δευτερόλεπτα ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης, που ισοδυναμεί με 12,5 χρόνια συνεχούς αναπαραγωγής αυτόν τον αιώνα, με το πιο κομμάτι τους έχει παιχτεί περισσότερο να είναι το «A Kind Of Magic».
Η PPL αδειοδοτεί τη χρήση ηχογραφημένης μουσικής στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση και σε δημόσιους χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Queen (@queenwillrock) have accounted for over 400 million seconds of radio and TV airplay this century 🤯https://t.co/sgjVFeefsD— Official Charts (@officialcharts) October 8, 2025
Ο διευθύνων σύμβουλος της PPL Πίτερ Λέθεμ, πρόσθεσε: «Αυτό το chart υπογραμμίζει πώς η ροκ μουσική συνεχίζει να ευδοκιμεί στα βρετανικά ραδιοφωνικά κύματα ανά τις δεκαετίες. Συγχαρητήρια στους Queen για αυτή τη σπουδαία βράβευση σε μια τόσο σημαντική επετειακή χρονιά για το πρώτο τους άλμπουμ που έφτασε στο Νο. 1 "A Night At The Opera". Είναι μια απόδειξη ότι ο εκτεταμένος και πολύ αγαπημένος μουσικός τους κατάλογος συνεχίζει να σημαίνει τόσα πολλά για το βρετανικό κοινό μέχρι σήμερα».
Ειδήσεις σήμερα:
Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την αντίπαλο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Νόμπελ Ειρήνης στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο, την αντίπαλο του Μαδούρο στη Βενεζουέλα - Η απάντηση της Επιτροπής γιατί δεν απονεμήθηκε στον Τραμπ
Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρης Σπυριδωνίδης
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στη Μαρίσσα Λεμού στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα