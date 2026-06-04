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Καρκίνος: Ο ανεπαρκής ύπνος «πυροδοτεί» την αύξηση των κρουσμάτων στους κάτω των 50 ετών
Καρκίνος: Ο ανεπαρκής ύπνος «πυροδοτεί» την αύξηση των κρουσμάτων στους κάτω των 50 ετών
Οι ειδικοί εξετάζουν τον κακό ύπνο ως έναν από τους πιθανούς παράγοντες πίσω από την αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών
Ο κακός ύπνος ενδέχεται να αποτελεί έναν από τους πολλούς παράγοντες που συμβάλλουν στον αυξανόμενο αριθμό διαγνώσεων καρκίνου σε ενήλικες κάτω των 50 ετών, προειδοποιούν οι ειδικοί. Ενώ η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ παραμένουν καθιερωμένοι παράγοντες κινδύνου, οι ερευνητές εξετάζουν όλο και περισσότερο άλλες πτυχές της σύγχρονης ζωής που μπορεί να εξηγούν γιατί ορισμένοι τύποι καρκίνου παρουσιάζουν αύξηση σε νέους ανθρώπους. Ένας πιθανός παράγοντας, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι η διαταραχή του ύπνου.
Το θέμα συζητήθηκε στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο, όπου, σύμφωνα με ευρήματα που παρουσιάστηκαν, άτομα με προβλήματα ύπνου ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του μαστού, των ωοθηκών και της μήτρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαταραχές ύπνου παρατηρούνται όλο και συχνότερα. Εκτιμάται ότι σχεδόν 1 στους 5 ενήλικες δεν κοιμάται αρκετά, ενώ περίπου 1 στους 3 υποφέρει από αϋπνίες. Ταυτόχρονα, οι διαγνώσεις καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία 30 χρόνια, με τους ειδικούς να αναζητούν ακόμη τους λόγους πίσω απ’ αυτή την τάση.
Ο δρ. Rowan Miller, συμβουλευτικός ογκολόγος στο University College London, δήλωσε ότι ο κακός ύπνος μπορεί να εξηγεί εν μέρει τα αυξανόμενα ποσοστά καρκίνου, ιδίως σε περιπτώσεις καρκίνου που παραδοσιακά δεν θεωρείται ότι οφείλονται σε παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία ή η έλλειψη άσκησης. «Είναι σαφές ότι κάτι στον τρόπο που ζούμε σήμερα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών διαφορετικών μορφών καρκίνου και ο κακός ύπνος μπορεί να ευθύνεται εν μέρει για αυτό», είπε, επισημαίνοντας ότι οι διαταραχές ύπνου ενδέχεται να επηρεάζουν τα επίπεδα των ορμονών με τρόπους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου.
Η μελέτη, υπό την ηγεσία ερευνητών του Jefferson Health New Jersey και του Ochsner MD Anderson Cancer Center, ανέλυσε τα δεδομένα περισσότερων από 413.000 ανθρώπους με αϋπνία και περισσότερων από 18 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς προβλήματα ύπνου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι άνθρωποι που υπέφεραν από αϋπνία είχαν 57% περισσότερες πιθανότητες να διαγνωσθούν με καρκίνο των ωοθηκών εντός 5 ετών από τη διάγνωση της διαταραχής ύπνου. Επίσης, είχαν περισσότερες από 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού και περίπου διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωσθούν με καρκίνο του παχέος εντέρου κατά την ίδια περίοδο.
Ο δρ. David Garley, γενικός ιατρός και διευθυντής της κλινικής Better Sleep Clinic στο Μπρίστολ, τόνισε επίσης ότι η σχέση αυτή μπορεί να λειτουργεί αμφίδρομα: Οι μη διεγνωσμένοι καρκίνοι μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί, επίσης, να υπονομεύσει άλλες συμπεριφορές που προάγουν την υγεία. Τα άτομα που νιώθουν χρόνια κόπωση είναι λιγότερο πιθανό να ασκούνται, να τρώνε σωστά ή να διατηρούν κοινωνικές σχέσεις, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη υγεία.
Τα ευρήματα δεν υποδηλώνουν ότι ο κακός ύπνος προκαλεί άμεσα καρκίνο. Ωστόσο, προστίθενται σ’ ένα αυξανόμενο σώμα ερευνών που υποστηρίζει ότι ο ύπνος πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ως μέρος της συνολικής υγείας και της πρόληψης ασθενειών.
Προς το παρόν, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η βελτίωση του ύπνου δεν αποτελεί αυτόνομη λύση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη μείωση του κινδύνου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, τη σωματική δραστηριότητα, την αποφυγή του καπνίσματος, τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και την αναζήτηση ιατρικής συμβουλής όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Πηγή: ygeiamou
Το θέμα συζητήθηκε στην ετήσια συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας στο Σικάγο, όπου, σύμφωνα με ευρήματα που παρουσιάστηκαν, άτομα με προβλήματα ύπνου ενδέχεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαφόρων μορφών καρκίνου, όπως ο καρκίνος του παχέος εντέρου, του μαστού, των ωοθηκών και της μήτρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαταραχές ύπνου παρατηρούνται όλο και συχνότερα. Εκτιμάται ότι σχεδόν 1 στους 5 ενήλικες δεν κοιμάται αρκετά, ενώ περίπου 1 στους 3 υποφέρει από αϋπνίες. Ταυτόχρονα, οι διαγνώσεις καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών έχουν αυξηθεί απότομα τα τελευταία 30 χρόνια, με τους ειδικούς να αναζητούν ακόμη τους λόγους πίσω απ’ αυτή την τάση.
Ο δρ. Rowan Miller, συμβουλευτικός ογκολόγος στο University College London, δήλωσε ότι ο κακός ύπνος μπορεί να εξηγεί εν μέρει τα αυξανόμενα ποσοστά καρκίνου, ιδίως σε περιπτώσεις καρκίνου που παραδοσιακά δεν θεωρείται ότι οφείλονται σε παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η παχυσαρκία ή η έλλειψη άσκησης. «Είναι σαφές ότι κάτι στον τρόπο που ζούμε σήμερα αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πολλών διαφορετικών μορφών καρκίνου και ο κακός ύπνος μπορεί να ευθύνεται εν μέρει για αυτό», είπε, επισημαίνοντας ότι οι διαταραχές ύπνου ενδέχεται να επηρεάζουν τα επίπεδα των ορμονών με τρόπους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου.
Η μελέτη, υπό την ηγεσία ερευνητών του Jefferson Health New Jersey και του Ochsner MD Anderson Cancer Center, ανέλυσε τα δεδομένα περισσότερων από 413.000 ανθρώπους με αϋπνία και περισσότερων από 18 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς προβλήματα ύπνου.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι άνθρωποι που υπέφεραν από αϋπνία είχαν 57% περισσότερες πιθανότητες να διαγνωσθούν με καρκίνο των ωοθηκών εντός 5 ετών από τη διάγνωση της διαταραχής ύπνου. Επίσης, είχαν περισσότερες από 3 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού και περίπου διπλάσιες πιθανότητες να διαγνωσθούν με καρκίνο του παχέος εντέρου κατά την ίδια περίοδο.
Μια σύνθετη σχέσηΟι ειδικοί προειδοποίησαν ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Η σχέση μεταξύ ύπνου και καρκίνου είναι πιθανό να είναι πολύπλοκη και μπορεί να περιλαμβάνει πολλαπλές οδούς. Ο δρ. Miller σημείωσε ότι η αύξηση των περιπτώσεων καρκίνου σε νέους ανθρώπους είναι πιθανώς πολυπαραγοντική. Η έλλειψη επίγνωσης των συμπτωμάτων, το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ και η καθιστική ζωή είναι πιθανό να συμβάλλουν στην αύξηση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου.
Ο δρ. David Garley, γενικός ιατρός και διευθυντής της κλινικής Better Sleep Clinic στο Μπρίστολ, τόνισε επίσης ότι η σχέση αυτή μπορεί να λειτουργεί αμφίδρομα: Οι μη διεγνωσμένοι καρκίνοι μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η έλλειψη ύπνου μπορεί, επίσης, να υπονομεύσει άλλες συμπεριφορές που προάγουν την υγεία. Τα άτομα που νιώθουν χρόνια κόπωση είναι λιγότερο πιθανό να ασκούνται, να τρώνε σωστά ή να διατηρούν κοινωνικές σχέσεις, παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη μακροπρόθεσμη υγεία.
Τα ευρήματα δεν υποδηλώνουν ότι ο κακός ύπνος προκαλεί άμεσα καρκίνο. Ωστόσο, προστίθενται σ’ ένα αυξανόμενο σώμα ερευνών που υποστηρίζει ότι ο ύπνος πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ως μέρος της συνολικής υγείας και της πρόληψης ασθενειών.
Προς το παρόν, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η βελτίωση του ύπνου δεν αποτελεί αυτόνομη λύση, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη μείωση του κινδύνου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, τη σωματική δραστηριότητα, την αποφυγή του καπνίσματος, τον περιορισμό της κατανάλωσης αλκοόλ, την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων και την αναζήτηση ιατρικής συμβουλής όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Πηγή: ygeiamou
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