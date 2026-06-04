Καρκίνος: Ο ανεπαρκής ύπνος «πυροδοτεί» την αύξηση των κρουσμάτων στους κάτω των 50 ετών

Οι ειδικοί εξετάζουν τον κακό ύπνο ως έναν από τους πιθανούς παράγοντες πίσω από την αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου σε άτομα κάτω των 50 ετών