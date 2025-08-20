Κάνιε Γουέστ: Η πρώην σύντροφός του, Τζούλια Φοξ δηλώνει πανσέξουαλ - «Οι άντρες δεν μου λένε τίποτα σωματικά»
Η ηθοποιός που πριν από έναν χρόνο είχε αναφέρει ότι είναι λεσβία, προχώρησε σε νέες αποκαλύψεις για τη σεξουαλική της ταυτότητα
Πανσέξουαλ δήλωσε ότι είναι η πρώην σύντροφος του Κάνιε Γουέστ, Τζούλια Φοξ προχωρώντας σε νέες αποκαλύψεις για τη σεξουαλική της ταυτότητα.
Η 35χρονη ηθοποιός που πριν από έναν χρόνο είχε αναφέρει ότι είναι λεσβία, πλέον ξεκαθαρίζει ότι «οι άντρες δεν μου λένε τίποτα σωματικά», ενώ μίλησε για την έλξη της προς τις γυναίκες και την πορεία της προς την αυτογνωσία.
Η Φοξ που έχει αποκτήσει έναν γιο με τον πρώην σύζυγό της Πίτερ Αρτέμιεβ, εξομολογήθηκε στο περιοδικό «Allure»: «Είμαι πανσέξουαλ, μπορώ να έλκομαι από οποιονδήποτε και οτιδήποτε. Αν επρόκειτο μόνο για το σωματικό, με ελκύει περισσότερο το γυναικείο σώμα. Οι άντρες δεν μου λένε τίποτα καθόλου σωματικά, αλλά μπορώ να έλκομαι από το μυαλό ενός άντρα. Είμαι άνθρωπος των vibes».
Η ίδια πρόσθεσε πως δεν της λείπει η συντροφιά των αντρών: «Δεν μπορώ να δω γιατί ένας άντρας θα ήταν ωφέλιμος στη ζωή μου. Είμαι απόλυτα συγκεντρωμένη στο να είμαι καλή μητέρα, στο να κάνω τα όνειρά μου πραγματικότητα. Υπάρχουν τόσα περισσότερα που μπορείς να κάνεις με τον χρόνο σου, αντί να περιμένεις αν ένας άντρας θα σου στείλει μήνυμα ή όχι».
Αναφερόμενη στην ανακάλυψη της σεξουαλικότητάς της, σημείωσε: «Νομίζω ότι οι γυναίκες έχουν πιο δύσκολο έργο στο να συνειδητοποιήσουν ότι είναι queer, γιατί είμαστε τόσο προγραμματισμένες να υπάρχουμε για τους άντρες». Δεν είναι η πρώτη φορά που η Τζούλια Φοξ μίλησε δημόσια για τη σεξουαλικότητά της. Τον Ιούλιο του 2024, σε βίντεο στο TikTok, είχε σχολιάσει: «Ήμουν αυτή η λεσβία. Συγγνώμη αγόρια. Δεν θα ξανασυμβεί».
Το 2022 είχε δηλώσει στην εκπομπή «Ziwe» ότι ήθελε να εξερευνήσει τη «gay πλευρά» της και να αρχίσει να βγαίνει με γυναίκες: «Ίσως οι πρώην φίλοι μου να μην είχαν άδικο όταν με αποκαλούσαν λεσβία και έκαναν παράπονα πως δεν ήθελα ποτέ να κάνω σεξ μαζί τους». Στην ίδια συνέντευξη πρόσθεσε: «Την αγάπη μπορείς να τη βρεις παντού. Όλοι οι άντρες είναι εξίσου απαίσιοι, για να είμαι ειλικρινής — όλοι οι άντρες».
Το 2024 είχε αποκαλύψει ότι ήταν σε αποχή από το σεξ για δυόμισι χρόνια, ενώ είχε αναφέρει ότι με τον Κάνιε Γουέστ δεν είχε υπάρξει σεξουαλική επαφή κατά τη σύντομη κοινή τους σχέση. Σε συνέντευξη στο «Watch What Happens Live With Andy Cohen» είχε πει αστειευόμενη: «Νομίζω ότι τίποτα καλό δεν προκύπτει από το σεξ, ούτε καν τα παιδιά. Όχι, αστειεύομαι».
Την ίδια χρονιά, μιλώντας στους «Times», δήλωσε: «Σίγουρα θα ήθελα μια σχέση με γυναίκα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις αυτό με μια σχέση με άντρα. Με μια γυναίκα είσαι με την κολλητή σου, ενώ τελικά οι άντρες πάντα θα βάζουν προτεραιότητα άλλους άντρες πάνω από σένα. Οι άντρες αγαπούν άλλους άντρες και όλα τα αντρικά πράγματα, όπως η πάλη ή το ποδόσφαιρο. Σε αυτή την τοξική κουλτούρα δεν νομίζω ότι υπάρχει χώρος να αγαπήσουν εμένα».
Στο παρελθόν, η Φοξ είχε μιλήσει για τη σύντομη σχέση που είχε με τον Γουέστ. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «InStyle», η ηθοποιός είχε εξηγήσει ότι δεν της άρεσε το γεγονός πως έγινε γνωστή ως «η σύντροφος του Κάνιε Γουέστ. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω γνωστή ως η κοπέλα κάποιου. Ξέρω ότι είμαι πολύ περισσότερα από αυτό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια είχε προσθέσει: «Νιώθω ότι αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στις γυναίκες σε αυτόν τον κλάδο. Είναι τόσο καλές όσο οι σύντροφοί τους και συνήθως, μπορούν να κάνουν μια πολύ μεγαλύτερη καριέρα από αυτή της "συντρόφου"».
Η Τζούλια Φοξ είχε τονίσει ακόμη, ότι θέλει να αποτινάξει από πάνω της αυτόν τον χαρακτηρισμό και να «πατήσει μόνη της στα πόδια της. Θέλω να σπάσω αυτό το καλούπι και θέλω απλώς να σταθώ στα πόδια μου και να μην χρειάζομαι έναν άντρα να με στηρίξει. Το έκανα για χρόνια και πλέον, είμαι καλά. Έχω καθιερωθεί στον χώρο και θέλω να συνεχίσω έτσι. Κι ίσως μια μέρα με πάρουν στα σοβαρά».
Kanye West's ex Julia Fox baffles fans as she comes out as pansexual but claims 'men don't do it for me' https://t.co/7OL0S3HekR— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 20, 2025
@juliafox
#stitch with @emgracedawg pt.2♬ original sound - Julia fox
