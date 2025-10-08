Ντόλι Πάρτον: Ανησυχία μετά την ανάρτηση της αδερφής της - «'Ημουν ξύπνια όλη νύχτα και προσευχόμουν για εκείνη», έγραψε
Ντόλι Πάρτον: Ανησυχία μετά την ανάρτηση της αδερφής της - «'Ημουν ξύπνια όλη νύχτα και προσευχόμουν για εκείνη», έγραψε
Η Φρίντα Πάρτον ζήτησε από τους θαυμαστές της τραγουδίστριας να προσευχηθούν για εκείνη, μετά τα προβλήματα υγείας που εμφάνισε
Δημόσια έκκληση απηύθυνε στους θαυμαστές της Ντόλι Πάρτον η αδερφή της, ζητώντας τους να προσευχηθούν για τη διάσημη τραγουδίστρια της κάντρι μουσικής, καθώς η 79χρονη σταρ αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων υγείας τους τελευταίους μήνες.
Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, η Φρίντα Πάρτον αποκάλυψε ότι πέρασε ολόκληρη τη νύχτα κάνοντας προσευχές για τη μεγάλη της αδερφή. «Χθες το βράδυ ήμουν ξύπνια όλη νύχτα, προσευχόμενη για την αδερφή μου, τη Ντόλι. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι δεν αισθάνεται πολύ καλά τον τελευταίο καιρό», έγραψε, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια φωτογραφία της τραγουδίστριας. «Πιστεύω πραγματικά στη δύναμη της προσευχής και ένιωσα την ανάγκη να ζητήσω από όλο τον κόσμο που την αγαπά να προσευχηθεί μαζί μου», πρόσθεσε.
Η Φρίντα Πάρτον συνέχισε εκφράζοντας την πίστη της στη δύναμη και στην αγάπη που περιβάλλει τη καλλιτέχνιδα: «Είναι δυνατή, είναι αγαπητή, και με όλες τις προσευχές που υψώνονται για εκείνη, ξέρω μέσα στην καρδιά μου ότι θα είναι μια χαρά. Ο Θεός να σε έχει καλά, αδερφούλα μου, Ντόλι. Όλοι σε αγαπάμε».
Δείτε την ανάρτηση
Η ανάρτησή της προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της Ντόλι Πάρτον, οι οποίοι έσπευσαν να γεμίσουν την ανάρτηση με ευχές και μηνύματα στήριξης. «Αυτό με έχει αγχώσει», έγραψε κάποιος με έναν άλλο να προσθέτει: «Περαστικά, Ντόλι!!!». Κάποιος ακόμα σχολίασε: «Αυτό είναι ανησυχητικό. Προσεύχομαι για τη Ντόλι και την οικογένειά σου». Ά λλοι θαυμαστές εξέφρασαν τη θλίψη τους για τη δύσκολη περίοδο που περνά η τραγουδίστρια, σημειώνοντας ότι ο θάνατος του συζύγου της, Καρλ Ντιν, τον περασμένο Μάρτιο, έχει επιβαρύνει την υγεία και την ψυχική της κατάσταση.
Δείτε κάποια σχόλια
Η έκκληση της Φρίντα Πάρτον ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της Ντόλι Πάρτον ότι αναβάλλει για σχεδόν έναν χρόνο την προγραμματισμένη της περιοδεία στο Λας Βέγκας, προκειμένου να επικεντρωθεί στην υγεία της. Παρότι αναγκάζεται να αποσυρθεί προσωρινά από τις ζωντανές εμφανίσεις, η σταρ του 9 to 5 διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται στα υπόλοιπα πρότζεκτ της από το σπίτι της στο Νάσβιλ. «Δεν εγκαταλείπω τη δουλειά, γιατί ο Θεός δεν μου έχει πει ακόμα να σταματήσω», είχε δηλώσει πρόσφατα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία εντάσσονται στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Σε ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, η Φρίντα Πάρτον αποκάλυψε ότι πέρασε ολόκληρη τη νύχτα κάνοντας προσευχές για τη μεγάλη της αδερφή. «Χθες το βράδυ ήμουν ξύπνια όλη νύχτα, προσευχόμενη για την αδερφή μου, τη Ντόλι. Πολλοί από εσάς γνωρίζετε ότι δεν αισθάνεται πολύ καλά τον τελευταίο καιρό», έγραψε, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια φωτογραφία της τραγουδίστριας. «Πιστεύω πραγματικά στη δύναμη της προσευχής και ένιωσα την ανάγκη να ζητήσω από όλο τον κόσμο που την αγαπά να προσευχηθεί μαζί μου», πρόσθεσε.
Η Φρίντα Πάρτον συνέχισε εκφράζοντας την πίστη της στη δύναμη και στην αγάπη που περιβάλλει τη καλλιτέχνιδα: «Είναι δυνατή, είναι αγαπητή, και με όλες τις προσευχές που υψώνονται για εκείνη, ξέρω μέσα στην καρδιά μου ότι θα είναι μια χαρά. Ο Θεός να σε έχει καλά, αδερφούλα μου, Ντόλι. Όλοι σε αγαπάμε».
Δείτε την ανάρτηση
Η ανάρτησή της προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της Ντόλι Πάρτον, οι οποίοι έσπευσαν να γεμίσουν την ανάρτηση με ευχές και μηνύματα στήριξης. «Αυτό με έχει αγχώσει», έγραψε κάποιος με έναν άλλο να προσθέτει: «Περαστικά, Ντόλι!!!». Κάποιος ακόμα σχολίασε: «Αυτό είναι ανησυχητικό. Προσεύχομαι για τη Ντόλι και την οικογένειά σου». Ά λλοι θαυμαστές εξέφρασαν τη θλίψη τους για τη δύσκολη περίοδο που περνά η τραγουδίστρια, σημειώνοντας ότι ο θάνατος του συζύγου της, Καρλ Ντιν, τον περασμένο Μάρτιο, έχει επιβαρύνει την υγεία και την ψυχική της κατάσταση.
Δείτε κάποια σχόλια
Η έκκληση της Φρίντα Πάρτον ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά την ανακοίνωση της Ντόλι Πάρτον ότι αναβάλλει για σχεδόν έναν χρόνο την προγραμματισμένη της περιοδεία στο Λας Βέγκας, προκειμένου να επικεντρωθεί στην υγεία της. Παρότι αναγκάζεται να αποσυρθεί προσωρινά από τις ζωντανές εμφανίσεις, η σταρ του 9 to 5 διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται στα υπόλοιπα πρότζεκτ της από το σπίτι της στο Νάσβιλ. «Δεν εγκαταλείπω τη δουλειά, γιατί ο Θεός δεν μου έχει πει ακόμα να σταματήσω», είχε δηλώσει πρόσφατα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κρίσιμη κατάσταση η Γερμανίδα δήμαρχος μετά τις 13 μαχαιριές που δέχθηκε - Κύρια ύποπτη η 17χρονη κόρη της
Τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι - 46 χρονών η οδηγός που σκοτώθηκε μετά από ανατροπή του αυτοκινήτου της
Κρίσιμη μέρα στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία εντάσσονται στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα