Η Αθηνά από το Bachelor έγινε bodybuilder
GALA
Αθηνά New York The Bachelor body building

Η Αθηνά από το Bachelor έγινε bodybuilder

Δείτε την αλλαγή στην εμφάνισή της - Έχει κατακτήσει την πρώτη θέση σε τρεις κατηγορίες σε διαγωνισμό fitness

Η Αθηνά από το Bachelor έγινε bodybuilder
Γεωργία Κοτζιά
42 ΣΧΟΛΙΑ
Το τηλεοπτικό κοινό γνώρισε την Αθηνά ως τη γυναίκα που εντυπωσίασε τον Αλέξη Παππά στο ριάλιτι «Bachelor», το 2022. Eνώ είχε μιλήσει και τότε, για την αγάπη που έτρεφε για τη γυμναστική, κανείς δεν περίμενε να δει την κοπέλα που είχε πάθος με τους ελληνικούς χορούς και τη... φέτα, σε σκηνή διαγωνισμού body-building.

Τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται και μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αθηνά ασχολείται εντατικά με τη γυμναστική και το σώμα της, ενώ πριν λίγες ώρες συμμετείχε σε διαγωνισμό, εκπροσωπώντας την Αμερική.


Σε βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, η ίδια εμφανίζεται στη σκηνή του διαγωνισμού φορώντας ένα γαλάζιο μπικίνι. Όπως αποκάλυψε στη λεζάντα μίας από τις αναρτήσεις της, η φάση που πέρασε ήταν προκριματική, ενώ στη συνέχεια, θα βρεθεί στον τελικό, που θα κρίνει την νικήτρια.


Η ίδια είχε μιλήσει για τη σχέση της με τη γυμναστική σε μία δημοσίευση που είχε κάνει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κατά τις αρχές Ιουνίου, με αφορμή το βραβείο που κέρδισε. Πιο συγκεκριμένα, η Αθηνά κατέκτησε την πρώτη θέση σε τρεις κατηγορίες σε διαγωνισμό fitness.

Κλείσιμο
Στην ανάρτησή της, είχε περιγράψει πώς αυτή η επιτυχία είναι αποτέλεσμα μιας ζωής αφιερωμένης στη γυμναστική, καθώς ξεκίνησε να γυμνάζεται από 6 χρονών, πέρασε από διάφορα γυμναστήρια, και ήδη από την εφηβεία ήξερε ότι ήθελε να ασχοληθεί σοβαρά με το bodybuilding. Όπως εξήγησε, χρειάστηκαν πολλά χρόνια προσήλωσης και προσπάθειας για να φτάσει στη σημερινή της φυσική κατάσταση.



Ποια είναι η Αθηνά New York

Η Αθηνά είναι 35 ετών και κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, όπου και ζει (εξ' ου και το Αθηνά New York, όπως είχε συστηθεί στο Bachelor). Κατά την είσοδό της στο ριάλιτι γνωριμιών, είχε δηλώσει ηθοποιός και μάλιστα, διατηρεί ενεργό προφίλ στη βάση δεδομένων του IMDb. Έχει συμμετάσχει σε εννέα ταινίες μικρού μήκους ενώ έχει πει πως «μια μέρα θα γίνει τόσο γνωστή όσο η Αντζελίνα Τζολί».

Ωστόσο, εκτός από την υποκριτική, είναι διάσημη fitness instructor και μοντέλο, ενώ αποτελεί μια πολύ δημοφιλή φυσιογνωμία στο Instagram, ανεβάζοντας συνεχώς βίντεο με ασκήσεις γυμναστικής. Tο 2022, βγήκε νικήτρια στο ριάλιτι The Bachelor, όπου και εντυπωσίασε τον Αλέξη Παππά, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει ανάμεσα στις υπόλοιπες κοπέλες. 





Γεωργία Κοτζιά
