Η Αθηνά από το Bachelor έγινε bodybuilder

Η Αθηνά είναι 35 ετών και κατάγεται από τη Νέα Υόρκη, όπου και ζει (εξ' ου και το Αθηνά New York, όπως είχε συστηθεί στο Bachelor). Κατά την είσοδό της στο ριάλιτι γνωριμιών, είχε δηλώσει ηθοποιός και μάλιστα, διατηρεί ενεργό προφίλ στη βάση δεδομένων του IMDb. Έχει συμμετάσχει σε εννέα ταινίες μικρού μήκους ενώ έχει πει πως «μια μέρα θα γίνει τόσο γνωστή όσο η Αντζελίνα Τζολί».Ωστόσο, εκτός από την υποκριτική, είναι διάσημη fitness instructor και μοντέλο, ενώ αποτελεί μια πολύ δημοφιλή φυσιογνωμία στο Instagram, ανεβάζοντας συνεχώς βίντεο με ασκήσεις γυμναστικής. Tο 2022, βγήκε νικήτρια στο ριάλιτι The Bachelor, όπου και εντυπωσίασε τον Αλέξη Παππά, καταφέρνοντας να ξεχωρίσει ανάμεσα στις υπόλοιπες κοπέλες.