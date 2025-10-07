Γιατί δεν θα γίνει η εκπομπή του Σάκη Ρουβά στην ΕΡΤ
Ποιοι είναι οι πραγματικοί λόγοι που ματαιώνεται η παραγωγή της εκπομπής του τραγουδιστή με τη Δημόσια Τηλεόραση
Η είδηση που έγινε γνωστή πριν από μερικά εικοσιτετράωρα από την ιστοσελίδα tv insider, έκανε λόγο για «πάγωμα επαφών ανάμεσα στην διοίκηση της ΕΡΤ και τον Σάκη Ρουβά, κάτι που αφορά και τις διαπραγματεύσεις με την εταιρεία παραγωγής της εκπομπής του δημοφιλή καλλιτέχνη».
Επρόκειτο για μία ταξιδιωτική εκπομπή, η οποία στον αρχικό σχεδιασμό της περιελάμβανε συνεντεύξεις με επιφανείς Έλληνες της Ομογένειας και μία προσέγγιση της ζωής των Ελλήνων σε χώρες του εξωτερικού. Η εκπομπή αν και συζητήθηκε πολύ την περίοδο του καλοκαιριού, κυρίως λόγω της λάμψης του παρουσιαστή της αλλά και του περιεχομένου της, τελικά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ναυαγεί οριστικά και δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε στο μέλλον, αλλά ούτε και την επόμενη σεζόν.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες από το περιβάλλον του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής «υπήρχε σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τα κόστη αλλά και με την φιλοσοφία της εκπομπής. Στην πορεία των συζητήσεων κάποια δεδομένα διαφοροποιήθηκαν με αποτέλεσμα αλλιώς να σχεδιάζεται από πλευράς ΕΡΤ και αλλιώς από την πλευρά του Σάκη Ρουβά και της εταιρείας παραγωγής. Έτσι αποφασίστηκε να μην προχωρήσει το συγκεκριμένο project. Οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι άριστες», αναφέρουν οι πηγές, «και στο μέλλον, όχι φυσικά στην τρέχουσα σεζόν που έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του προγράμματος, θα συνεργαστούμε πάνω σε άλλες ιδέες. Αυτό το σχέδιο απλώς δεν μας βγήκε, όπως θα θέλαμε».
