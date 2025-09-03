Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Λιάγκας από νωρίς, Στικούδη και Ρουβάς στην ΕΡΤ, Μαγγίρα σε αναμονή
Λιάγκας από νωρίς, Στικούδη και Ρουβάς στην ΕΡΤ, Μαγγίρα σε αναμονή
Ανακοινώσεις βροχηδόν για τα κανάλια και αναμονή για την έναρξη
Ήταν κάτι που λίγο πολύ ψιθυριζόταν, γραφόταν αλλά πλέον έγινε και επίσημο: η έναρξη του «Πρωινού» στον ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα από τις 15 Σεπτεμβρίου θα γίνεται στις 9 και οι νέοι συνεργάτες θα είναι οι Δέσποινα Καμπούρη (πολύ ευχάριστο), Πάνος Κατσαρίδης, Γιώτα Κηπουρού, Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και Σταύρος Μπαλάσκας. Στην αρχισυνταξία ο Γιώργος Μπέζας και μικρές αλλαγές στην συντακτική ομάδα.
Στις 13.30 στον ΑΝΤ1 θα προβάλλεται η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό και πλέον η μεσημεριανή ζώνη αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τον ανταγωνισμό να ανεβαίνει σημαντικά. Θυμίζουμε ότι απέναντι, από νωρίς, ξεκινά η Ζήνα Κουτσελίνη.
Στην ίδια ζώνη δεν έχει ακόμη αποφασιστεί οριστικά τι θα γίνει στο Open. Από τη μια ακούγονται πολλές παρτενέρ για τον Θανάση Πάτρα, από την άλλη, πληροφορίες θέλουν την Barking Well να ετοιμάζει κάτι νέο πυρετωδώς. Στην εταιρεία παραγωγής εξάλλου προστέθηκε μία παλιά συνεργάτιδα του Ατζούν Ιλιτζαλί, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία σε μεγάλα πρότζεκτ….
Πολύ ευχάριστη η πληροφορία που θέλει την Μπέττυ Μαγγίρα να συζητά με το Star προκειμένου να παρουσιάσει το «Shopping Star» αλλά κι ένα ακόμη πρότζεκτ. Ένα ταλαντούχο πλάσμα που βάζει την δική της σφραγίδα σε ό,τι κι αν κάνει.
Επίσης ευχάριστη η είδηση για την Κατερίνα Παπακωστοπούλου η οποία θα συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο σε εκπομπή στο prime time του Open, η οποία θα ασχολείται φυσικά με την επικαιρότητα και θα βασίζεται στις αντίθετες απόψεις. Μαζί τους εκτός απροόπτου οι Σταύρος Μπαλάσκας, Βαγγέλης Σερίφης και Τάσος Ντούγκας. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται…
Νέα εποχή για το ΕΡΤnews με τη νέα οπτική του ταυτότητα και την έναρξη του νέου προγράμματος. Όλες οι εξελίξεις και η ειδησεογραφία επτά ημέρες την εβδομάδα στα αναλυτικά δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews. Στις 09:00, η Αλεξάνδρα Δουβαρά και το Σαββατοκύριακο η Μαριλένα Γεραντώνη. Στις 12:00, η Στέλλα Στυλιανού και το Σαββατοκύριακο η Μίνα Ράλλη. Στις 15:00, η Χρύσα Παπασταύρου και κάθε Σάββατο και Κυριακή η Μαριάννα Πετράκη. Στις 18:00, ο Απόστολος Μαγγηριάδης και κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αδαμαντία Λιόλιου. Στις 21:00, η Αντριάνα Παρασκευόπουλου και το Σαββατοκύριακο η Ευριδίκη Γούση. Στις 24:00, η Χρύσα Ρουμελιώτη και κάθε Σάββατο και Κυριακή η Βούλα Μαλλά. Το ΕΡΤnews δίνει τον παλμό της επικαιρότητας από πολύ νωρίς τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή στις 05:00 με τις «Συνδέσεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Το «Νewsroom» (10:00) με τον Γιώργο Σιαδήμα, στις 13:00, το «Live now» και τους Γιώργο Κακούση και Νικολέττα Κρητικού. Στις 16:00 η Σταυρούλα Χριστοφιλέα και το «Update», στις 20:15 ο Ηλίας Σιακαντάρης και το «Prime». Ο Απόστολος Μαγγηριάδης και το «Press Talk» κάθε Δευτέρα στις 22:00 και είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, οι Άγγελος Μόσχοβας, Λίδα Μπόλα και Βαγγέλης Παπαδημητρίου με την εκπομπή «off the record». Το «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο Δημήτρης Κοτταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις. Στο καθημερινό πρόγραμμα του ενημερωτικού τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ όπως βέβαια και τα Σαββατοκύριακα θα ενταχθούν και άλλες εκπομπές όπως το «365 στιγμές» με τη Σοφία Παπαιωάννου, «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη, αλλά και το «Φάσμα» με τους Γιάννη Παπαδόπουλο, Αλεξία Καλαϊτζή, Έλενα Καρανάτση, Ελβίρα Κρίθαρη και Νιόβη Αναζίκου.
Στην ΕΡΤ1 οριστικά πλέον οι Κατερίνα Στικούδη και Σάκης Ρουβάς με εκπομπές ψυχαγωγικού περιεχομένου φυσικά.
Κουίζ: ποια δημοσιογράφος ανυπομονεί να «δραπετεύσει» από το περιβάλλον εκπομπής, στην οποία μόλις πριν λίγες εβδομάδες εντάχθηκε;
Στις 13.30 στον ΑΝΤ1 θα προβάλλεται η εκπομπή «Αποκαλύψεις» με τον Πέτρο Κουσουλό και πλέον η μεσημεριανή ζώνη αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τον ανταγωνισμό να ανεβαίνει σημαντικά. Θυμίζουμε ότι απέναντι, από νωρίς, ξεκινά η Ζήνα Κουτσελίνη.
Στην ίδια ζώνη δεν έχει ακόμη αποφασιστεί οριστικά τι θα γίνει στο Open. Από τη μια ακούγονται πολλές παρτενέρ για τον Θανάση Πάτρα, από την άλλη, πληροφορίες θέλουν την Barking Well να ετοιμάζει κάτι νέο πυρετωδώς. Στην εταιρεία παραγωγής εξάλλου προστέθηκε μία παλιά συνεργάτιδα του Ατζούν Ιλιτζαλί, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία σε μεγάλα πρότζεκτ….
Πολύ ευχάριστη η πληροφορία που θέλει την Μπέττυ Μαγγίρα να συζητά με το Star προκειμένου να παρουσιάσει το «Shopping Star» αλλά κι ένα ακόμη πρότζεκτ. Ένα ταλαντούχο πλάσμα που βάζει την δική της σφραγίδα σε ό,τι κι αν κάνει.
Επίσης ευχάριστη η είδηση για την Κατερίνα Παπακωστοπούλου η οποία θα συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο σε εκπομπή στο prime time του Open, η οποία θα ασχολείται φυσικά με την επικαιρότητα και θα βασίζεται στις αντίθετες απόψεις. Μαζί τους εκτός απροόπτου οι Σταύρος Μπαλάσκας, Βαγγέλης Σερίφης και Τάσος Ντούγκας. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται…
Νέα εποχή για το ΕΡΤnews με τη νέα οπτική του ταυτότητα και την έναρξη του νέου προγράμματος. Όλες οι εξελίξεις και η ειδησεογραφία επτά ημέρες την εβδομάδα στα αναλυτικά δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews. Στις 09:00, η Αλεξάνδρα Δουβαρά και το Σαββατοκύριακο η Μαριλένα Γεραντώνη. Στις 12:00, η Στέλλα Στυλιανού και το Σαββατοκύριακο η Μίνα Ράλλη. Στις 15:00, η Χρύσα Παπασταύρου και κάθε Σάββατο και Κυριακή η Μαριάννα Πετράκη. Στις 18:00, ο Απόστολος Μαγγηριάδης και κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αδαμαντία Λιόλιου. Στις 21:00, η Αντριάνα Παρασκευόπουλου και το Σαββατοκύριακο η Ευριδίκη Γούση. Στις 24:00, η Χρύσα Ρουμελιώτη και κάθε Σάββατο και Κυριακή η Βούλα Μαλλά. Το ΕΡΤnews δίνει τον παλμό της επικαιρότητας από πολύ νωρίς τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή στις 05:00 με τις «Συνδέσεις» με τον Κώστα Παπαχλιμίντζο και την Κατερίνα Δούκα. Το «Νewsroom» (10:00) με τον Γιώργο Σιαδήμα, στις 13:00, το «Live now» και τους Γιώργο Κακούση και Νικολέττα Κρητικού. Στις 16:00 η Σταυρούλα Χριστοφιλέα και το «Update», στις 20:15 ο Ηλίας Σιακαντάρης και το «Prime». Ο Απόστολος Μαγγηριάδης και το «Press Talk» κάθε Δευτέρα στις 22:00 και είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, οι Άγγελος Μόσχοβας, Λίδα Μπόλα και Βαγγέλης Παπαδημητρίου με την εκπομπή «off the record». Το «Σαββατοκύριακο από τις 5» ο Δημήτρης Κοτταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις. Στο καθημερινό πρόγραμμα του ενημερωτικού τηλεοπτικού καναλιού της ΕΡΤ όπως βέβαια και τα Σαββατοκύριακα θα ενταχθούν και άλλες εκπομπές όπως το «365 στιγμές» με τη Σοφία Παπαιωάννου, «Κεραία» με τη Ρέα Βιτάλη, αλλά και το «Φάσμα» με τους Γιάννη Παπαδόπουλο, Αλεξία Καλαϊτζή, Έλενα Καρανάτση, Ελβίρα Κρίθαρη και Νιόβη Αναζίκου.
Στην ΕΡΤ1 οριστικά πλέον οι Κατερίνα Στικούδη και Σάκης Ρουβάς με εκπομπές ψυχαγωγικού περιεχομένου φυσικά.
Κουίζ: ποια δημοσιογράφος ανυπομονεί να «δραπετεύσει» από το περιβάλλον εκπομπής, στην οποία μόλις πριν λίγες εβδομάδες εντάχθηκε;
Ειδήσεις σήμερα:
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση
Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη
Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα