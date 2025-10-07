Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ρίντλεϊ Σκοτ: Οι περισσότερες ταινίες που γυρίζονται σήμερα είναι ανοησίες, έτσι άρχισα να βλέπω τις δικές μου
Πνιγόμαστε στη μετριότητα, σχολίασε ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης
Αιχμηρή ήταν η κριτική που άσκησε ο Ρίντλεϊ Σκοτ για τις ταινίες που γυρίζονται σήμερα, κάνοντας λόγο για «ανοησίες». Είναι τέτοια η μετριότητα, υποστήριξε ο υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθέτης, που έχει αναγκαστεί να βλέπει ξανά τα δικά του φιλμ.
Ο 88χρονος δημιουργός σε ομιλία του στο Φεστιβάλ του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (BFI) του Λονδίνου διατύπωσε την άποψή του για την κατάσταση που επικρατεί στον κινηματογράφο. «Η ποσότητα των ταινιών που γυρίζονται σήμερα, κυριολεκτικά παγκοσμίως - εκατομμύρια. Όχι χιλιάδες, εκατομμύρια... και το μεγαλύτερο μέρος τους είναι ανοησίες», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ τόνισε επίσης πως πολλές από τις ταινίες προσπαθούν να κρύψουν το γεγονός πως υστερούν από άποψη σεναρίου, χρησιμοποιώντας εφέ.
Απαντώντας σε ερώτηση αν υπάρχει μια ταινία που να τον «παρηγορεί», ο Βρετανός σκηνοθέτης δήλωσε: «Λοιπόν, στην πραγματικότητα, αυτή τη στιγμή, βλέπω μετριότητα - πνιγόμαστε στη μετριότητα. Και αυτό που κάνω - είναι κάτι απαίσιο - αλλά άρχισα να βλέπω τις δικές μου ταινίες, και στην πραγματικότητα είναι αρκετά καλές. Και επίσης, δεν ''γερνούν΄΄».
Ridley Scott says most new movies are "sh*t," so he's rewatching his own films instead these days.— Variety (@Variety) October 6, 2025
“The quantity of movies that are made today, literally globally — millions. Not thousands, millions … and most of it is sh*t. I think a lot of films today are saved and made more… pic.twitter.com/mmfiTBnFSo
