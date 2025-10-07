Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Οι Rush επιστρέφουν στη σκηνή με μία περιοδεία επανένωσης το 2026
Οι Rush επιστρέφουν στη σκηνή με μία περιοδεία επανένωσης το 2026
Με τίτλο «Fifty Something» η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα αποτελείται από 12 συναυλίες
Tο καναδικό συγκρότημα Rush ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει μια περιοδεία επανένωσης το 2026.
Η ευχάριστη είδηση ήρθε πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του θρυλικού ντράμερ και στιχουργού Νιλ Περτ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από γλοιοβλάστωμα. Οι συνιδρυτές του συγκροτήματος, ο τραγουδιστής-μπασίστας Τζέντι Λι και ο κιθαρίστας Αλεξ Λάιφσον αποκάλυψαν ότι έχει προγραμματιστεί μια περιοδεία 12 συναυλιών σε επτά πόλεις της Βόρειας Αμερικής η οποία θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.
Με τίτλο «Fifty Something» η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, στο Kia Forum του Λος Άντζελες, εκεί όπου το συγκρότημα πραγματοποίησε την τελευταία του συναυλία με τον Περτ, το 2015. Στη συνέχεια, θα βρεθεί στο Μεξικό, στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, στο Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Τορόντο. Η περιοδεία επανένωσης θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026 στο Κλίβελαντ.
«Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που ο Άλεξ κι εγώ παίζαμε τη μουσική των Rush μαζί με τον αγαπημένο μας φίλο και συνεργάτη, Νιλ», ανέφερε ο Λι σε δήλωσή του και συμπλήρωσε: «Μια ζωή γεμάτη τραγούδια, στα οποία βάλαμε όλη μας την καρδιά και την ψυχή, γράφοντας, ηχογραφώντας και παίζοντας μαζί επί σκηνής».
Πρόσθεσε, ότι τόσο ο ίδιος όσο ο Λάιφσον «δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ενθουσιασμένοι» που θα συστήσουν τη Νιλς στους θαυμαστές τους, «οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, θα της δώσουν την ευκαιρία να φανεί αντάξια σε αυτόν τον απίθανο ρόλο». Τέλος, ελπίζουν να προστεθούν και άλλοι μουσικοί στις εμφανίσεις τους, σύμφωνα με το ΑP.
Νωρίτερα φέτος, το συγκρότημα κυκλοφόρησε μια συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με τίτλο «Rush 50», η οποία περιλάμβανε επανεκτελέσεις από την τελευταία του συναυλία με τον Περτ, τον Αύγουστο του 2015.
Η ευχάριστη είδηση ήρθε πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του θρυλικού ντράμερ και στιχουργού Νιλ Περτ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από γλοιοβλάστωμα. Οι συνιδρυτές του συγκροτήματος, ο τραγουδιστής-μπασίστας Τζέντι Λι και ο κιθαρίστας Αλεξ Λάιφσον αποκάλυψαν ότι έχει προγραμματιστεί μια περιοδεία 12 συναυλιών σε επτά πόλεις της Βόρειας Αμερικής η οποία θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.
Με τίτλο «Fifty Something» η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, στο Kia Forum του Λος Άντζελες, εκεί όπου το συγκρότημα πραγματοποίησε την τελευταία του συναυλία με τον Περτ, το 2015. Στη συνέχεια, θα βρεθεί στο Μεξικό, στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, στο Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Τορόντο. Η περιοδεία επανένωσης θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026 στο Κλίβελαντ.
Στη θέση του Περτ θα είναι η διάσημη Γερμανίδα συνθέτρια και παραγωγός, Ανίκα Νιλς, η οποία στο παρελθόν έκανε περιοδείες με τον Τζεφ Μπεκ.
🚨 Breaking News 🚨 Rush Returns! New tour starting June 2026!https://t.co/pfMGQAE5MF pic.twitter.com/MkIDD4CsPE— RushCon (@RushCon) October 6, 2025
«Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που ο Άλεξ κι εγώ παίζαμε τη μουσική των Rush μαζί με τον αγαπημένο μας φίλο και συνεργάτη, Νιλ», ανέφερε ο Λι σε δήλωσή του και συμπλήρωσε: «Μια ζωή γεμάτη τραγούδια, στα οποία βάλαμε όλη μας την καρδιά και την ψυχή, γράφοντας, ηχογραφώντας και παίζοντας μαζί επί σκηνής».
Πρόσθεσε, ότι τόσο ο ίδιος όσο ο Λάιφσον «δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ενθουσιασμένοι» που θα συστήσουν τη Νιλς στους θαυμαστές τους, «οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, θα της δώσουν την ευκαιρία να φανεί αντάξια σε αυτόν τον απίθανο ρόλο». Τέλος, ελπίζουν να προστεθούν και άλλοι μουσικοί στις εμφανίσεις τους, σύμφωνα με το ΑP.
Νωρίτερα φέτος, το συγκρότημα κυκλοφόρησε μια συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με τίτλο «Rush 50», η οποία περιλάμβανε επανεκτελέσεις από την τελευταία του συναυλία με τον Περτ, τον Αύγουστο του 2015.
Ειδήσεις σήμερα:
Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη
Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ
Νοσηλεύτριες στο «Αττικόν» έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη και της προκάλεσαν αλλεργικό επεισόδιο
Μπροστά στα μάτια του ανιψιού του ιδιοκτήτη έγινε το έγκλημα στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Το δρομολόγιο διαφυγής του δράστη
Σίδνεϊ: Για 25 αδικήματα διώκεται ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας μετά την επίθεση με 50 πυροβολισμούς στο Κρόιντον Παρκ
Νοσηλεύτριες στο «Αττικόν» έδωσαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη και της προκάλεσαν αλλεργικό επεισόδιο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα