Οι Rush επιστρέφουν στη σκηνή με μία περιοδεία επανένωσης το 2026





Tο καναδικό συγκρότημα Rush ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει μια περιοδεία επανένωσης το 2026.

🚨 Breaking News 🚨 Rush Returns! New tour starting June 2026!https://t.co/pfMGQAE5MF pic.twitter.com/MkIDD4CsPE — RushCon (@RushCon) October 6, 2025

Η ευχάριστη είδηση ήρθε πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του θρυλικού ντράμερ και στιχουργού Νιλ Περτ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή από γλοιοβλάστωμα. Οι συνιδρυτές του συγκροτήματος, ο τραγουδιστής-μπασίστας Τζέντι Λι και ο κιθαρίστας Αλεξ Λάιφσον αποκάλυψαν ότι έχει προγραμματιστεί μια περιοδεία 12 συναυλιών σε επτά πόλεις της Βόρειας Αμερικής η οποία θα πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2026.Με τίτλο «Fifty Something» η περιοδεία θα ξεκινήσει τον Ιούνιο, στο Kia Forum του Λος Άντζελες, εκεί όπου το συγκρότημα πραγματοποίησε την τελευταία του συναυλία με τον Περτ, το 2015. Στη συνέχεια, θα βρεθεί στο Μεξικό, στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, στο Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Τορόντο. Η περιοδεία επανένωσης θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2026 στο Κλίβελαντ.Στη θέση του Περτ θα είναι η διάσημη Γερμανίδα συνθέτρια και παραγωγός, Ανίκα Νιλς, η οποία στο παρελθόν έκανε περιοδείες με τον Τζεφ Μπεκ.«Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που ο Άλεξ κι εγώ παίζαμε τη μουσική των Rush μαζί με τον αγαπημένο μας φίλο και συνεργάτη, Νιλ», ανέφερε ο Λι σε δήλωσή του και συμπλήρωσε: «Μια ζωή γεμάτη τραγούδια, στα οποία βάλαμε όλη μας την καρδιά και την ψυχή, γράφοντας, ηχογραφώντας και παίζοντας μαζί επί σκηνής».Πρόσθεσε, ότι τόσο ο ίδιος όσο ο Λάιφσον «δεν θα μπορούσαν να είναι πιο ενθουσιασμένοι» που θα συστήσουν τη Νιλς στους θαυμαστές τους, «οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε, θα της δώσουν την ευκαιρία να φανεί αντάξια σε αυτόν τον απίθανο ρόλο». Τέλος, ελπίζουν να προστεθούν και άλλοι μουσικοί στις εμφανίσεις τους, σύμφωνα με το ΑP.Νωρίτερα φέτος, το συγκρότημα κυκλοφόρησε μια συλλογή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του με τίτλο «Rush 50», η οποία περιλάμβανε επανεκτελέσεις από την τελευταία του συναυλία με τον Περτ, τον Αύγουστο του 2015.