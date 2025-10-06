Στάθης Μαντζώρος: «Περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό για να χειρουργηθεί την επόμενη εβδομάδα» είπε ο πατέρας του
Κάνουμε τα πάντα για τον Στάθη μας, θα επανέλθει, πρόσθεσε
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Στάθης Μαντζώρος, ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από τον ρόλο του στη σειρά «Σασμός», μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από λίγους μήνες. Οι τελευταίες εξελίξεις φαίνεται να είναι ενθαρρυντικές, καθώς ο ηθοποιός δείχνει σημάδια βελτίωσης, με τους γιατρούς να προετοιμάζουν τη διαδικασία για την επανόρθωση του κρανίου του, η οποία απαιτεί μόσχευμα από το εξωτερικό.
Ο πατέρας του, Γιάννης Μαντζώρος, μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για την κατάσταση της υγείας του γιου του, εκφράζοντας την αισιοδοξία του. «Ο Στάθης πάει καλύτερα και περιμένουμε μόσχευμα από το εξωτερικό για να χειρουργηθεί την επόμενη εβδομάδα. Είμαι αισιόδοξος. Πάμε καλά, μιλάμε κάθε μέρα. Μου χαμογελάει. Σε μια εβδομάδα θα γίνει το χειρουργείο. Κάνουμε τα πάντα για τον Στάθη μας. Ο Στάθης θα επανέλθει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο νευροχειρουργός Παναγιώτης Παπανικολάου, ο οποίος εμφανίστηκε στην εκπομπή, εξήγησε τη διαδικασία που ακολουθείται σε περιπτώσεις βαριών εγκεφαλικών επεισοδίων. «Μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό, αφήνεται κενό στο κόκκαλο του κρανίου για να υπάρχει χώρος στον εγκέφαλο. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, πρέπει να επανορθωθεί το έλλειμμα και να μπει τεχνικό κόκκαλο. Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η μέθοδος όπου το υλικό που τοποθετείται είναι συνθετικό», σημείωσε.
