Στάθης Μαντζώρος: Έγινε θαύμα, ανοίγει τα μάτια του και δακρύζει, λέει ο πατέρας του μετά το εγκεφαλικό
Τους τελευταίους μήνες, ο ηθοποιός νοσηλεύεται έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη
Νεότερα για την πορεία της υγείας του Στάθη Μαντζώρου μετέφερε ο πατέρας του, Γιάννης, δηλώνοντας πως ο ηθοποιός ανοίγει τα μάτια του και αντιδράει, καθώς τους τελευταίους μήνες νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό.
Ο Γιάννης Μαντζώρος μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εξηγώντας πως η κατάσταση του γιου παραμένει σταθερή. Στη συνέχεια δήλωσε ότι ο ηθοποιός όταν ακούει τη φωνή του πατέρα του ανοίγει τα μάτια του και δακρύζει.
Όπως είπε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου: «Οι γιατροί μας λένε ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή αλλά δεν παύει να είναι δύσκολη. Έγινε θαύμα. Η Παναγία τον έσωσε, η Παναγία θα τον επαναφέρει. Είμαι αισιόδοξος. Μας έχουν πει οι γιατροί ότι θα πάμε πίσω. Είπαν ότι ο Στάθης έχει ξυπνήσει. Του βάζει η γυναίκα μου το τηλέφωνο στο αυτί και του μιλάω κάθε μέρα, έχει κλειστά τα μάτια και μόλις του μιλάω τα ανοίγει και δακρύζει. Ακούει τα πάντα με λίγα λόγια. Αντιλαμβάνεται τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει και να γνωρίσει. Μας έχουν πει ότι πάμε καλά, αποφύγαμε το μοιραίο».
Ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και τη στήριξη που έχει λάβει από τη στιγμή που έγινε γνωστή η περιπέτεια της υγείας του ηθοποιού, ενώ εξέφρασε και την ανησυχία του μήπως το εγκεφαλικό αφήσει κάποιες βλάβες στον γιο του: «Μάλλον περιμένουμε τον Δεκέμβριο για να γνωρίσει και να μιλήσει. Να πω ένα ευχαριστώ για τη συμπαράσταση σε όλους. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, το μοιραίο το αποφύγαμε. Αυτό που φοβόμαστε είναι να μην έχει κάποιο κουσούρι. Εγώ πιστεύω 100% ότι θα ξυπνήσει ο Στάθης μου».
«Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμα του γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι»
Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Γιάννης Μαντζιώρος στις 2 Σεπτεμβρίου στο «Power Talk» είχε πει για τη σοβαρότητα της κατάστασης του γιου του: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμα του γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι. Είναι μεγάλη η ζημιά που πάθαμε. Το συμβάν του Στάθη είναι εδώ και 3 μήνες. Το επεισόδιο του Στάθη ήταν και είναι πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη».
