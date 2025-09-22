Στάθης Μαντζώρος: Έγινε θαύμα, ανοίγει τα μάτια του και δακρύζει, λέει ο πατέρας του μετά το εγκεφαλικό

Ο

πατέρας του Στάθη Μαντζώρου ευχαρίστησε τον κόσμο για τα μηνύματα αγάπης και τη στήριξη που έχει λάβει από τη στιγμή που έγινε γνωστή η περιπέτεια της υγείας του ηθοποιού, ενώ εξέφρασε και την ανησυχία του μήπως το εγκεφαλικό αφήσει κάποιες βλάβες στον γιο του:





«Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμα του γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι»



». Σε δηλώσεις που είχε κάνει ο Γιάννης Μαντζιώρος στις 2 Σεπτεμβρίου στο «Power Talk» είχε πει για τη σοβαρότητα της κατάστασης του γιου του : «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμα του γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι. Είναι μεγάλη η ζημιά που πάθαμε. Το συμβάν του Στάθη είναι εδώ και 3 μήνες. Το επεισόδιο του Στάθη ήταν και είναι πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη».