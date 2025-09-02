Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50-50», δήλωσε ο πατέρας του μετά το εγκεφαλικό
Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50-50», δήλωσε ο πατέρας του μετά το εγκεφαλικό
Ο ηθοποιός, τους τελευταίους μήνες, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Στάθης Μαντζώρος, καθώς τους τελευταίους μήνες νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο. Την είδηση για τον ηθοποιό που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στη σειρά «Σασμός» του Alpha, έκανε γνωστή πριν λίγα 24ωρα ο Ιωάννης Παπαζήσης.
Οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασής του, την ώρα που η οικογένειά του απευθύνει δημόσια έκκληση μέσω των social media, ζητώντας οικονομική ενίσχυση για τη θεραπεία και την αποκατάστασή του.
Μιλώντας στην εκπομπή Power Talk το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου, η Τατιάνα Στεφανίδου ανέφερε για εκείνον: «Θέλω να κάνω μια έκκληση για βοήθεια καθώς ένας πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός, τον έχετε δει και στον Σασμό, ο Στάθης Μαντζώρος βρίσκεται σε δεινή θέση».
Στη συνέχεια, στην εκπομπή μίλησε ο πατέρας του ηθοποιού τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει ο Στάθης είναι 50-50. Μπορεί να καταστραφεί και το επάγγελμα του γιατί μας έχουν πει ότι θα μείνουν κάτι κουσούρια στην ομιλία ή στο πόδι. Είναι μεγάλη η ζημιά που πάθαμε. Το συμβάν του Στάθη είναι εδώ και 3 μήνες. Το επεισόδιο του Στάθη ήταν και είναι πολύ σοβαρό. Θα αναγκαστώ να πουλήσω χωράφι, να δώσω τα πάντα για τον Στάθη», δήλωσε.
