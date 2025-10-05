Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιάριτου για τη συνεργασία του με τον Τομ Κρουζ: Δεν έχω δει ποτέ πιο αφοσιωμένο ηθοποιό

Σχολιάζοντας τη συνεργασία του με τον Κρουζ, ο Ινιάριτου την περιέγραψε ως «

Ενθουσιασμένος από τη συνεργασία του με τονΟ Ινιάριτου αποκάλυψε ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο του πρότζεκτ, με πρωταγωνιστή τον Κρουζ, το οποίο αποτελεί το πρώτο αγγλόφωνο έργο του μετά την οσκαρική ταινία «The Revenant» το 2015, που χάρισε στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο το πολυπόθητο Όσκαρ.Ο μεξικανικής καταγωγής σκηνοθέτης σε συνέντευξή του στην Αν Τόμσον του «Indiewire» δήλωσε ότι η ταινία, με προσωρινό τίτλο «Judy», γυρίστηκε σε φιλμ 35mm χρησιμοποιώντας κάμερες VistaVision από τον τρεις φορές βραβευμένο με Όσκαρ διευθυντή φωτογραφίας, Εμανουέλ Λουμπέσκι και τώρα βρίσκεται στη διαδικασία του μοντάζ. «Θα τελειώσουμε Φεβρουάριο με Μάρτιο. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας», συμπλήρωσε ο βραβευμένος με δύο Όσκαρ σκηνοθέτης προσθέτοντας ότι η κυκλοφορία της ταινίας αναμένεται «το φθινόπωρο του 2026».την πιο καταπληκτική, απρόσμενη, γλυκιά και ευγενική που είχα ποτέ σε γυρίσματαΟι τρόποι του, η κατανόησή του, το πάθος του, η ακεραιότητά του και ο τρόπος που προετοιμάζεται... Λατρεύει τη διαδικασία. Η δημιουργία ταινιών είναι η ζωή του εδώ και 40 χρόνια. Δεν έχω δει ποτέ άλλον τόσο αφοσιωμένο. Είμαι χαρούμενος που μοιράστηκα μαζί του αυτό το πάθος και ταυτόχρονα, χτίσαμε μια απίστευτη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Θα εκπλήξει τον κόσμοΤο χρονοδιάγραμμα αυτό, σύμφωνα με το World of Reel δημιουργεί δύο σενάρια για την παγκόσμια πρεμιέρα. Είτε, με μία μικρή πιθανότητα να γίνει στις Κάννες όπου ο σκηνοθέτης έχει παρουσιάσει στο παρελθόν τα «Amores Perros», «Babel» και «Biutiful», είτε στο Φεστιβάλ της Βενετίας, που θα είναι μόλις έναν μήνα πριν την προγραμματισμένη κυκλοφορία της ταινίας στις αίθουσες.Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής είναι άγνωστες, η ταινία σε παραγωγή της Legendary για τη Warner Bros, φέρεται να επικεντρώνεται «σε ένα ισχυρό παγκόσμιο πρόσωπο που αγωνίζεται να πείσει τον κόσμο ότι είναι ο σωτήρας του, προτού οι καταστροφικές συνέπειες των πράξεών του, προκαλέσουν εκτεταμένη καταστροφή».Επιπλέον, ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε «ευλογία» τη συνεργασία με τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, Σάντρα Χιούλερ, Τζέσι Πλίμονς, Ριζ Άχμεντ και Τζον Γκούντμαν. «Περάσαμε υπέροχα. Ήταν δύσκολη αλλά ήταν και μία τρελή κωμωδία. Γελάσαμε πολύ», υπογράμμισε.: Shutterstock