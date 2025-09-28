Σελένα Γκόμεζ: H κίνηση στον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο που απογοήτευσε τη μητέρα της
Σελένα Γκόμεζ: H κίνηση στον γάμο της με τον Μπένι Μπλάνκο που απογοήτευσε τη μητέρα της
Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης μετά από δύο χρόνια σχέσης
Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια λαμπερή τελετή στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, όμως η επιλογή της τραγουδίστριας να μην αφήσει τη μητέρα της, Μάντι Τίφι, να τη συνοδεύσει στο γαμήλιο «πέρασμα» φαίνεται ότι προκάλεσε απογοήτευση στην ίδια.
Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον τους που μίλησαν στη DailyMail, η μητέρα της και ο πατριός της, Μπράιαν «έμειναν συντετριμμένοι» όταν η 33χρονη σταρ αποφάσισε να περπατήσει προς τον γαμπρό συνοδευόμενη από τον παππού της, Ντέιβιντ Κόρνετ, και όχι από εκείνη.
Ο παππούς της και η σύζυγός του, Ντέμπι, «ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς» όταν η Σελένα Γκόμεζ του ζήτησε να τη συνοδεύσει, ενώ η ίδια είχε λάβει την απόφαση από την αρχή των προετοιμασιών του γάμου.
Η τελετή περιλάμβανε ένα πολυήμερο εορταστικό πρόγραμμα, με τους καλεσμένους, εκτός από την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία διαμένει σε ιδιωτική κατοικία για λόγους ασφαλείας,να φιλοξενούνται στο πολυτελές ξενοδοχείο El Encanto στο Μοντεσίτο.
Παρά την ένταση που προκάλεσε η απόφαση της Σελένα Γκόμεζ, η ίδια και ο Μπένι Μπλάνκο έχουν αναγνωρίσει σε προηγούμενη κοινή συνέντευξή τους ότι η μητέρα της, Μάντι Τίφι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη γνωριμία τους και στην ανάπτυξη της σχέσης τους.
Όπως δήλωσε στο Interview Magazine τον Φεβρουάριο, η γνωριμία τους με τον μουσικό έγινε όταν εκείνη ήταν περίπου 16-17 ετών, ενώ ο Μπένι Μπλάνκο πρόσθεσε ότι η μητέρα της είχε κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ τους, όταν εκείνος άρχιζε να ξεχωρίζει στον χώρο της μουσικής, ενώ η Σελένα Γκόμεζ δεν είχε ακόμα ξεκινήσει την καριέρα της ως τραγουδίστρια.
Η σχέση τους ξεκίνησε φιλικά, αλλά εξελίχθηκε σε ρομαντική μετά την παρουσία του Μπένι Μπλάνκο στο 31ο πάρτι γενεθλίων της Σελένα Γκόμεζ το 2023. Τον Δεκέμβριο του 2024, η ίδια ανακοίνωσε μέσω Instagram τον επερχόμενο γάμο της με τον μουσικό, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με φωτογραφίες που έδειχναν το εντυπωσιακό δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.
Σύμφωνα με άτομα από το περιβάλλον τους που μίλησαν στη DailyMail, η μητέρα της και ο πατριός της, Μπράιαν «έμειναν συντετριμμένοι» όταν η 33χρονη σταρ αποφάσισε να περπατήσει προς τον γαμπρό συνοδευόμενη από τον παππού της, Ντέιβιντ Κόρνετ, και όχι από εκείνη.
Ο παππούς της και η σύζυγός του, Ντέμπι, «ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς» όταν η Σελένα Γκόμεζ του ζήτησε να τη συνοδεύσει, ενώ η ίδια είχε λάβει την απόφαση από την αρχή των προετοιμασιών του γάμου.
Selena Gomez’s mom, Mandy Teefey, left ‘shattered’ by wedding day snub: report https://t.co/DrmaPmmftr pic.twitter.com/LLWKonDACD— Page Six (@PageSix) September 27, 2025
Παρά την ένταση που προκάλεσε η απόφαση της Σελένα Γκόμεζ, η ίδια και ο Μπένι Μπλάνκο έχουν αναγνωρίσει σε προηγούμενη κοινή συνέντευξή τους ότι η μητέρα της, Μάντι Τίφι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη γνωριμία τους και στην ανάπτυξη της σχέσης τους.
Όπως δήλωσε στο Interview Magazine τον Φεβρουάριο, η γνωριμία τους με τον μουσικό έγινε όταν εκείνη ήταν περίπου 16-17 ετών, ενώ ο Μπένι Μπλάνκο πρόσθεσε ότι η μητέρα της είχε κανονίσει μια συνάντηση μεταξύ τους, όταν εκείνος άρχιζε να ξεχωρίζει στον χώρο της μουσικής, ενώ η Σελένα Γκόμεζ δεν είχε ακόμα ξεκινήσει την καριέρα της ως τραγουδίστρια.
Η σχέση τους ξεκίνησε φιλικά, αλλά εξελίχθηκε σε ρομαντική μετά την παρουσία του Μπένι Μπλάνκο στο 31ο πάρτι γενεθλίων της Σελένα Γκόμεζ το 2023. Τον Δεκέμβριο του 2024, η ίδια ανακοίνωσε μέσω Instagram τον επερχόμενο γάμο της με τον μουσικό, συνοδεύοντας την ανακοίνωση με φωτογραφίες που έδειχναν το εντυπωσιακό δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.
Ειδήσεις σήμερα:
Αντίπαρος: Διαμάχη για το οικόπεδο του Μιλτιάδη Κύρκου - Ο αποχαρακτηρισμός, οι προσφυγές και η ανέγερση υπόσκαφων
Πλακιάς: Διέρρευσαν φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων στα Τέμπη – Πόσο επώδυνο;
Οργή στη Βρετανία: Το NHS υπερασπίζεται τους γάμους μεταξύ πρώτων εξαδέλφων παρά τον κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών
Αντίπαρος: Διαμάχη για το οικόπεδο του Μιλτιάδη Κύρκου - Ο αποχαρακτηρισμός, οι προσφυγές και η ανέγερση υπόσκαφων
Πλακιάς: Διέρρευσαν φωτογραφίες με τις σακούλες των σορών των θυμάτων στα Τέμπη – Πόσο επώδυνο;
Οργή στη Βρετανία: Το NHS υπερασπίζεται τους γάμους μεταξύ πρώτων εξαδέλφων παρά τον κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα