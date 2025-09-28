Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε τον Μπένι Μπλάνκο

Η προσωπική τους σχέση ξεκίνησε την ίδια χρονιά και τον Δεκέμβριο του 2024 αρραβωνιάστηκαν. Τον Μάρτιο του 2025, η κοινή τους πορεία στη μουσική κορυφώθηκε με την κυκλοφορία του πρώτου τους κοινού άλμπουμ, με τίτλο «I Said I Love You First», που περιλαμβάνει 14 τραγούδια. Στο πλαίσιο της προώθησης του δίσκου, το Spotify δημοσίευσε μια 33λεπτη συζήτηση των δύο καλλιτεχνών, όπου μίλησαν για τη δημιουργική τους διαδικασία«Ξυπνούσαμε το πρωί και απλώς μιλούσαμε. Αλλά η συζήτησή μας δεν είχε ποτέ στόχο να πούμε "τι θα γράψουμε στο άλμπουμ;"» ανέφερε χαρακτηριστικά η Σελένα Γκόμεζ.Από την πλευρά του, ο Μπένι Μπλάνκο πρόσθεσε: «Συνέχεια έγραφα οτιδήποτε έλεγες, όπου κι αν βρισκόμασταν. Μερικές φορές έλεγες κάτι πραγματικά σημαντικό και δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούσες, αλλά πάντα έπαιρνα το κινητό μου και σημείωνα "γαμώτο, αυτό είναι τόσο καλή ατάκα για τραγούδι"».Σε μια εμφάνιση της Σελένα Γκόμεζ στο podcast του Jay Shetty, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για τη σχέση τους κι εξήγησε πώς από το να είναι προστατευτική με τα συναισθήματά της της, έφτασε στο σημείο να ερωτευτεί ολοκληρωτικά τον Μπένι Μπλάνκο.«Όταν ο Μπένι με κοιτάζει, δεν νομίζω ότι βλέπει τίποτα άλλο παρά ποια είμαι και αυτό είναι πολύ σπάνιο να το βρεις», είπε για τον Μπένι Μπλάνκο, τον οποία αποκαλούσε «καλύτερό της φίλο».