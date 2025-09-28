Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε τον Μπένι Μπλάνκο
Σελένα Γκόμεζ: Παντρεύτηκε τον Μπένι Μπλάνκο
Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου σε μία ιδιωτική τελετή στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια
Όρκους αγάπης και αιώνιας πίστης αντάλλαξαν σε μία ιδιωτική τελετή στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια ο Μπένι Μπλάνκο και η Σελένα Γκόμεζ το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, επισφραγίζοντας έτσι τη σχέση τους, η οποία ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια. Το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και γρήγορα, αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική του ζωή.
Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε μάλιστα, φωτογραφίες από τη γαμήλια τελετή με τους θαυμαστές της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε την ημερομηνία του γάμου της. «9.27.25» έγραψε.
Για τον γάμο της, η Σελένα Γκόμεζ επέλεξε ένα λιτό κεντητό νυφικό, φτιαγμένο από σατέν ύφασμα, ενώ ο Μπένι Μπλάνκο φόρεσε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν. Τα σύνολα και των δύο υπέγραψε ο οίκος μόδας Ralph Lauren.
Στον γάμο τους, το παρών έδωσαν πολλές διασημότητες, μεταξύ αυτών, η Τέιλορ Σουίφτ, Πολ Ροντ, Πάρις Χίλτον, Εντ Σίραν, Άσλεϊ Παρκ και άλλλοι. Οι επισκέπτες έμειναν στο ξενοδοχείο El Encanto, με το ζευγάρι να τους εξασφαλίζει τη διαμονή τους σε πολυτελή δωμάτια αξίας 3.500 ευρώ τη βραδιά.
Η γνωριμία τους χρονολογείται από την εφηβεία της Σελένα Γκόμεζ, όταν ήταν περίπου 17 ετών και πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Wizards of Waverly Place». Η μητέρα της κανόνισε μια συνάντηση με τον Μπένι Μπλάνκο για να τη βοηθήσει στα πρώτα της βήματα στη μουσική βιομηχανία. Οι δυο τους έγιναν γρήγορα φίλοι και αργότερα συνεργάστηκαν σε πολλά projects.
Ο γνωστός παραγωγός υπέγραψε δύο κομμάτια στο άλμπουμ «Revival» της Σελένα Γκόμεζ το 2015, ενώ εκείνη συμμετείχε το 2019 σε δική του κυκλοφορία. Το 2023 συνεργάστηκαν ξανά στο τραγούδι της «Single Soon».
Η δημοφιλής τραγουδίστρια μοιράστηκε μάλιστα, φωτογραφίες από τη γαμήλια τελετή με τους θαυμαστές της μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της πρόσθεσε την ημερομηνία του γάμου της. «9.27.25» έγραψε.
Για τον γάμο της, η Σελένα Γκόμεζ επέλεξε ένα λιτό κεντητό νυφικό, φτιαγμένο από σατέν ύφασμα, ενώ ο Μπένι Μπλάνκο φόρεσε ένα κλασικό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν. Τα σύνολα και των δύο υπέγραψε ο οίκος μόδας Ralph Lauren.
Στον γάμο τους, το παρών έδωσαν πολλές διασημότητες, μεταξύ αυτών, η Τέιλορ Σουίφτ, Πολ Ροντ, Πάρις Χίλτον, Εντ Σίραν, Άσλεϊ Παρκ και άλλλοι. Οι επισκέπτες έμειναν στο ξενοδοχείο El Encanto, με το ζευγάρι να τους εξασφαλίζει τη διαμονή τους σε πολυτελή δωμάτια αξίας 3.500 ευρώ τη βραδιά.
Η γνωριμία τους χρονολογείται από την εφηβεία της Σελένα Γκόμεζ, όταν ήταν περίπου 17 ετών και πρωταγωνιστούσε στη σειρά «Wizards of Waverly Place». Η μητέρα της κανόνισε μια συνάντηση με τον Μπένι Μπλάνκο για να τη βοηθήσει στα πρώτα της βήματα στη μουσική βιομηχανία. Οι δυο τους έγιναν γρήγορα φίλοι και αργότερα συνεργάστηκαν σε πολλά projects.
Ο γνωστός παραγωγός υπέγραψε δύο κομμάτια στο άλμπουμ «Revival» της Σελένα Γκόμεζ το 2015, ενώ εκείνη συμμετείχε το 2019 σε δική του κυκλοφορία. Το 2023 συνεργάστηκαν ξανά στο τραγούδι της «Single Soon».
Η προσωπική τους σχέση ξεκίνησε την ίδια χρονιά και τον Δεκέμβριο του 2024 αρραβωνιάστηκαν. Τον Μάρτιο του 2025, η κοινή τους πορεία στη μουσική κορυφώθηκε με την κυκλοφορία του πρώτου τους κοινού άλμπουμ, με τίτλο «I Said I Love You First», που περιλαμβάνει 14 τραγούδια. Στο πλαίσιο της προώθησης του δίσκου, το Spotify δημοσίευσε μια 33λεπτη συζήτηση των δύο καλλιτεχνών, όπου μίλησαν για τη δημιουργική τους διαδικασία
«Ξυπνούσαμε το πρωί και απλώς μιλούσαμε. Αλλά η συζήτησή μας δεν είχε ποτέ στόχο να πούμε "τι θα γράψουμε στο άλμπουμ;"» ανέφερε χαρακτηριστικά η Σελένα Γκόμεζ.
Από την πλευρά του, ο Μπένι Μπλάνκο πρόσθεσε: «Συνέχεια έγραφα οτιδήποτε έλεγες, όπου κι αν βρισκόμασταν. Μερικές φορές έλεγες κάτι πραγματικά σημαντικό και δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούσες, αλλά πάντα έπαιρνα το κινητό μου και σημείωνα "γαμώτο, αυτό είναι τόσο καλή ατάκα για τραγούδι"».
Σε μια εμφάνιση της Σελένα Γκόμεζ στο podcast του Jay Shetty, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για τη σχέση τους κι εξήγησε πώς από το να είναι προστατευτική με τα συναισθήματά της της, έφτασε στο σημείο να ερωτευτεί ολοκληρωτικά τον Μπένι Μπλάνκο.
«Όταν ο Μπένι με κοιτάζει, δεν νομίζω ότι βλέπει τίποτα άλλο παρά ποια είμαι και αυτό είναι πολύ σπάνιο να το βρεις», είπε για τον Μπένι Μπλάνκο, τον οποία αποκαλούσε «καλύτερό της φίλο».
Δείτε κι άλλες φωτογραφίες
«Ξυπνούσαμε το πρωί και απλώς μιλούσαμε. Αλλά η συζήτησή μας δεν είχε ποτέ στόχο να πούμε "τι θα γράψουμε στο άλμπουμ;"» ανέφερε χαρακτηριστικά η Σελένα Γκόμεζ.
Από την πλευρά του, ο Μπένι Μπλάνκο πρόσθεσε: «Συνέχεια έγραφα οτιδήποτε έλεγες, όπου κι αν βρισκόμασταν. Μερικές φορές έλεγες κάτι πραγματικά σημαντικό και δεν ξέρω αν το συνειδητοποιούσες, αλλά πάντα έπαιρνα το κινητό μου και σημείωνα "γαμώτο, αυτό είναι τόσο καλή ατάκα για τραγούδι"».
Σε μια εμφάνιση της Σελένα Γκόμεζ στο podcast του Jay Shetty, η τραγουδίστρια είχε μιλήσει για τη σχέση τους κι εξήγησε πώς από το να είναι προστατευτική με τα συναισθήματά της της, έφτασε στο σημείο να ερωτευτεί ολοκληρωτικά τον Μπένι Μπλάνκο.
«Όταν ο Μπένι με κοιτάζει, δεν νομίζω ότι βλέπει τίποτα άλλο παρά ποια είμαι και αυτό είναι πολύ σπάνιο να το βρεις», είπε για τον Μπένι Μπλάνκο, τον οποία αποκαλούσε «καλύτερό της φίλο».
Δείτε κι άλλες φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο - Ένας από τους μεγαλύτερους αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου, δείτε βίντεο
Καιρός: Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες
Η Μολδαβία σε κρίσιμο σταυροδρόμι: Οι κάλπες θα κρίνουν εάν θα παραμείνει δεμένη στο άρμα της Δύσης ή θα «παραδοθεί» στην επιρροή του Πούτιν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα