Παναγιώτα Βλαντή για το «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Τα γυρίσματα κράτησαν σχεδόν έναν χρόνο, άξιζε να γίνει
GALA
Παναγιώτα Βλαντή Ελένη Ράντου Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή

Παναγιώτα Βλαντή για το «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Τα γυρίσματα κράτησαν σχεδόν έναν χρόνο, άξιζε να γίνει

Η Ελένη Ράντου είναι κολοσσός και σκεφτόμουν πώς θα υποδυθώ αυτόν τον ρόλο που τον έχει παίξει αυτή η μεγάλη ηθοποιός, πρόσθεσε για την «Ντοντό»

Παναγιώτα Βλαντή για το «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Τα γυρίσματα κράτησαν σχεδόν έναν χρόνο, άξιζε να γίνει
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ
Mε αφορμή τη συμμετοχή της στη μεταφορά της θρυλικής σειράς «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» στη μεγάλη οθόνη η Παναγιώτα Βλαντή έκανε δηλώσεις και αποκάλυψε τις πρώτες σκέψεις της, όταν ανέλαβε τον ρόλο της Ντοντό, τον οποίο είχε υποδυθεί η Ελένη Ράντου στην τηλεοπτική εκδοχή.

Μιλώντας στο «Breakfast@Star», εξέφρασε την ανυπομονησία της για την κυκλοφορία της ταινίας. «Το μόνο που περιμένω είναι να βγουν οι δύο ταινίες. Έχουν αλλάξει οι ημερομηνίες πολλές φορές, είναι έκπληξη. Κάναμε πάρα πολλά νυχτερινά γυρίσματα με όλες τις υπέροχες κυρίες, είναι η καινούργια μου οικογένεια. Για μένα άξιζε να γίνουν αυτές οι δύο ταινίες. Τώρα θα δείξει… Το κάναμε με πολλή αγάπη και πολύ κέφι κι εύχομαι να έχει ανταπόκριση από τον κόσμο», σημείωσε η Παναγιώτα Βλαντή.

Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενη στη σκέψη να «πατήσει» πάνω στον ρόλο της Ελένης Ράντου, τόνισε: «Η Ελένη Ράντου είναι κολοσσός και σκεφτόμουν πώς θα υποδυθώ αυτόν τον ρόλο που τον έχει παίξει αυτή η μεγάλη ηθοποιός. Δεν ξέρω αν θα τη δούμε στην ταινία. Λογικά θα δείτε την ολοκλήρωση της υπόθεσης μέσα από την ταινία. Δεν μπορώ να πω πολλά, μας δένουν με όρκο. Τα γυρίσματα κράτησαν σχεδόν έναν χρόνο».

Τέλος, σχετικά με τη σύγκριση με την τηλεοπτική σειρά, η ίδια ξεκαθάρισε: «Δεν θέλω να συγκριθούμε με τη σειρά. Ήταν πρώτη, δυνατή, με φοβερές ηθοποιούς. Εμείς είμαστε κάτι άλλο, τελείως διαφορετικές».



Ειδήσεις σήμερα:

Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην Άγκυρα μετά την ακύρωση με Ερντογάν: Αν αυτό που κάνουμε με Chevron τους προκαλεί δυσφορία, «c' est la vie»

Έρχεται φθινόπωρο διαρκείας με βροχές από αύριο - Πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς

Η ενόχληση της Κατερίνας Στεφανίδη μετά από σχόλιο για βίντεο με θηλασμό για το παιδί της - «Εγώ ήμουν τυχερή, άλλες μαμάδες δεν είναι»
Ιωάννα Μαρίνου
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης