Παναγιώτα Βλαντή για το «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Τα γυρίσματα κράτησαν σχεδόν έναν χρόνο, άξιζε να γίνει

Η Ελένη Ράντου είναι κολοσσός και σκεφτόμουν πώς θα υποδυθώ αυτόν τον ρόλο που τον έχει παίξει αυτή η μεγάλη ηθοποιός, πρόσθεσε για την «Ντοντό»