Παναγιώτα Βλαντή για το «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»: Τα γυρίσματα κράτησαν σχεδόν έναν χρόνο, άξιζε να γίνει
Η Ελένη Ράντου είναι κολοσσός και σκεφτόμουν πώς θα υποδυθώ αυτόν τον ρόλο που τον έχει παίξει αυτή η μεγάλη ηθοποιός, πρόσθεσε για την «Ντοντό»
Mε αφορμή τη συμμετοχή της στη μεταφορά της θρυλικής σειράς «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;» στη μεγάλη οθόνη η Παναγιώτα Βλαντή έκανε δηλώσεις και αποκάλυψε τις πρώτες σκέψεις της, όταν ανέλαβε τον ρόλο της Ντοντό, τον οποίο είχε υποδυθεί η Ελένη Ράντου στην τηλεοπτική εκδοχή.
Μιλώντας στο «Breakfast@Star», εξέφρασε την ανυπομονησία της για την κυκλοφορία της ταινίας. «Το μόνο που περιμένω είναι να βγουν οι δύο ταινίες. Έχουν αλλάξει οι ημερομηνίες πολλές φορές, είναι έκπληξη. Κάναμε πάρα πολλά νυχτερινά γυρίσματα με όλες τις υπέροχες κυρίες, είναι η καινούργια μου οικογένεια. Για μένα άξιζε να γίνουν αυτές οι δύο ταινίες. Τώρα θα δείξει… Το κάναμε με πολλή αγάπη και πολύ κέφι κι εύχομαι να έχει ανταπόκριση από τον κόσμο», σημείωσε η Παναγιώτα Βλαντή.
Τέλος, σχετικά με τη σύγκριση με την τηλεοπτική σειρά, η ίδια ξεκαθάρισε: «Δεν θέλω να συγκριθούμε με τη σειρά. Ήταν πρώτη, δυνατή, με φοβερές ηθοποιούς. Εμείς είμαστε κάτι άλλο, τελείως διαφορετικές».
Αναφερόμενη στη σκέψη να «πατήσει» πάνω στον ρόλο της Ελένης Ράντου, τόνισε: «Η Ελένη Ράντου είναι κολοσσός και σκεφτόμουν πώς θα υποδυθώ αυτόν τον ρόλο που τον έχει παίξει αυτή η μεγάλη ηθοποιός. Δεν ξέρω αν θα τη δούμε στην ταινία. Λογικά θα δείτε την ολοκλήρωση της υπόθεσης μέσα από την ταινία. Δεν μπορώ να πω πολλά, μας δένουν με όρκο. Τα γυρίσματα κράτησαν σχεδόν έναν χρόνο».
