H Νίκολα Πελτζ δημοσίευσε φωτογραφίες από την ανανέωση των γαμήλιων όρκων με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ
Η τελετή πραγματοποιήθηκε τρία χρόνια μετά τον γάμο τους στο κτήμα της οικογένειας της Πελτζ στην κομητεία Γουέστσεστερ
Φωτογραφίες από την ανανέωση των γαμήλιων όρκων με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ μοιράστηκε η Νίκολα Πελτζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τελετή πραγματοποιήθηκε τρία χρόνια μετά τον γάμο τους, και φιλοξενήθηκε στο κτήμα της οικογένειας της Πελτζ στην κομητεία Γουέστσεστερ.
Η 30χρονη ηθοποιός επέλεξε να φορέσει ένα νυφικό που άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της, ενώ είχε πιάσει τα μαλλιά της σε μια ψηλή αλογοουρά, στολίζοντάς τα με άνθη. Από την άλλη, ο 26χρονος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ φόρεσε ένα μαύρο κοστούμι με λευκό πουκάμισο. Αν και φίλοι και συγγενείς βρέθηκαν στο πλευρό του ζευγαριού, οι γονείς του Μπρούκλιν Μπέκαμ απουσίαζαν λόγω της οικογενειακής έντασης.
Μετά την ανανέωση των γαμήλιων όρκων ακολούθησε ένα πάρτι με το ζευγάρι να διασκεδάζει με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Για την περίσταση, η Νίκολα Πελτζ φόρεσε ένα γαλάζιο φόρεμα με πεταλούδες, ενώ το «παρών» έδωσαν, φίλοι τους, όπως η πρώην σύζυγος του Χάρβεϊ Γουάινστιν, Τζορτζίνα Τσάπμαν, και ο σύντροφός της, Άντριεν Μπρόντι.
Η Πελτζ μοιράστηκε επίσης μερικές εικόνες από τη βραδιά με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, στα οποία ποζάρει με τον σύζυγο της, τους γονείς της και φίλους.
Δείτε μερικά στιγμιότυπα
