H Νίκολα Πελτζ δημοσίευσε φωτογραφίες από την ανανέωση των γαμήλιων όρκων με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ

Μετά την ανανέωση των γαμήλιων όρκων ακολούθησε ένα πάρτι με το ζευγάρι να διασκεδάζει με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Για την περίσταση, η Νίκολα Πελτζ φόρεσε ένα γαλάζιο φόρεμα με πεταλούδες, ενώ το «παρών» έδωσαν, φίλοι τους, όπως η πρώην σύζυγος του Χάρβεϊ Γουάινστιν, Τζορτζίνα Τσάπμαν, και ο σύντροφός της, Άντριεν Μπρόντι.Η Πελτζ μοιράστηκε επίσης μερικές εικόνες από τη βραδιά με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram, στα οποία ποζάρει με τον σύζυγο της, τους γονείς της και φίλους.