Δημήτρης Φραγκιόγλου: Αποδείχτηκε ότι ο ρόλος του «Χλαπάτσα» δεν μου έκανε πολύ καλό, με δυσκόλεψε στην πορεία
Ο ηθοποιός μίλησε για τον χαρακτήρα που ενσάρκωσε στη δημοφιλή σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά»
Στον ρόλο του «Χλαπάτσα» που ενσάρκωσε στη δημοφιλή σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά» αναφέρθηκε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, παραδεχόμενος ότι αν και ο χαρακτήρας του αγαπήθηκε από το κοινό, τον δυσκόλεψε στην επαγγελματική του πορεία.
Εκτός από τη συμμετοχή του στο σίριαλ ως ηθοποιός, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου είχε λόγο και στο σενάριο. Όπως εξήγησε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», ο ρόλος του «Χλαπάτσα» είχε γραφτεί εξαρχής, όχι όμως έτσι όπως παρουσιάστηκε τελικά.
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι αν και ο συγκεκριμένος χαρακτήρας γνώρισε μεγάλη αποδοχή από το κοινό, για αρκετά χρόνια λειτούργησε ανασταλτικά στην πορεία του, καθώς οι άνθρωποι του χώρου τον ταύτιζαν με τον συγκεκριμένο ήρωα.
Δείτε το βίντεο
