Δημήτρης Φραγκιόγλου: Αποδείχτηκε ότι ο ρόλος του «Χλαπάτσα» δεν μου έκανε πολύ καλό, με δυσκόλεψε στην πορεία

Στον ρόλο του «Χλαπάτσα» που ενσάρκωσε στη δημοφιλή σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά» αναφέρθηκε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, παραδεχόμενος ότι αν και ο χαρακτήρας του αγαπήθηκε από το κοινό, τον δυσκόλεψε στην επαγγελματική του πορεία.



Εκτός από τη συμμετοχή του στο σίριαλ ως ηθοποιός, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου είχε λόγο και στο σενάριο. Όπως εξήγησε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», ο ρόλος του «Χλαπάτσα» είχε γραφτεί εξαρχής, όχι όμως έτσι όπως παρουσιάστηκε τελικά.



Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι αν και ο συγκεκριμένος χαρακτήρας γνώρισε μεγάλη αποδοχή από το κοινό, για αρκετά χρόνια λειτούργησε ανασταλτικά στην πορεία του, καθώς οι άνθρωποι του χώρου τον ταύτιζαν με τον συγκεκριμένο ήρωα.



Δείτε το βίντεο

Στης “Ελλάδος τα Παιδιά” ήμουν συνεργάτης στο σενάριο. Υπήρχε γραμμένος ο ρόλος του Χλαπάτσα, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρχε ένα κείμενο – πιλότος, το οποίο αναδιαμορφώθηκε. Το ψευδώνυμο “Χλαπάτσας” δεν υπήρχε, προέκυψε στο γύρισμα και κρατήθηκεΓια κάποια χρόνια, αποδείχτηκε ότι ο ρόλος του “Χλαπάτσα” δεν μου έκανε πολύ καλό. Το θέμα είναι πώς σε βλέπουν οι άνθρωποι του χώρου, που θα σου δώσουν ρόλους, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση. Ο “Χλαπάτσας” με δυσκόλεψε στην πορεία, στο να κάνω άλλους ρόλους