Δημήτρης Φραγκιόγλου: Αποδείχτηκε ότι ο ρόλος του «Χλαπάτσα» δεν μου έκανε πολύ καλό, με δυσκόλεψε στην πορεία

Ο ηθοποιός μίλησε για τον χαρακτήρα που ενσάρκωσε στη δημοφιλή σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά»

Γεωργία Κοτζιά
Στον ρόλο του «Χλαπάτσα» που ενσάρκωσε στη δημοφιλή σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά» αναφέρθηκε ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, παραδεχόμενος ότι αν και ο χαρακτήρας του αγαπήθηκε από το κοινό, τον δυσκόλεψε στην επαγγελματική του πορεία.

Εκτός από τη συμμετοχή του στο σίριαλ ως ηθοποιός, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου είχε λόγο και στο σενάριο. Όπως εξήγησε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», ο  ρόλος του «Χλαπάτσα» είχε γραφτεί εξαρχής, όχι όμως έτσι όπως παρουσιάστηκε τελικά. 

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι αν και ο συγκεκριμένος χαρακτήρας γνώρισε μεγάλη αποδοχή από το κοινό, για αρκετά χρόνια λειτούργησε ανασταλτικά στην πορεία του, καθώς οι άνθρωποι του χώρου τον ταύτιζαν με τον συγκεκριμένο ήρωα.

Όπως είπε: «Στης “Ελλάδος τα Παιδιά” ήμουν συνεργάτης στο σενάριο. Υπήρχε γραμμένος ο ρόλος του Χλαπάτσα, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρχε ένα κείμενο – πιλότος, το οποίο αναδιαμορφώθηκε. Το ψευδώνυμο “Χλαπάτσας” δεν υπήρχε, προέκυψε στο γύρισμα και κρατήθηκεΓια κάποια χρόνια, αποδείχτηκε ότι ο ρόλος του “Χλαπάτσα” δεν μου έκανε πολύ καλό. Το θέμα είναι πώς σε βλέπουν οι άνθρωποι του χώρου, που θα σου δώσουν ρόλους, είτε στο θέατρο, είτε στην τηλεόραση. Ο “Χλαπάτσας” με δυσκόλεψε στην πορεία, στο να κάνω άλλους ρόλους».

Γεωργία Κοτζιά
