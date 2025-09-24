Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Oι τολμηρές πόζες της Κάρμεν Ηλέκτρα στον κόκκινο καναπέ της - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η 53χρονη σταρ του «Baywatch» ανέβασε βίντεο και φωτογραφίες με κορσέ, διχτυωτό καλσόν και μίνι σορτς, ανακοινώνοντας ότι μετακομίζει σε νέο σπίτι
Με μια σειρά από τολμηρές πόζες στο Instagram, η Κάρμεν Ηλέκτρα αποχαιρέτησε τον κόκκινο καναπέ που είχε γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των φωτογραφίσεών της.
Η 53χρονη σταρ του «Baywatch» πόζαρε με μαύρο κορσέ, μίνι τζιν σορτς, διχτυωτό καλσόν και ψηλοτάκουνα μποτάκια, ενώ σε βίντεο... φίλησε το έπιπλο και είπε: «Πείτε αντίο στον κόκκινο καναπέ».
Η ηθοποιός και μοντέλο εξήγησε ότι η απόφασή της συνδέεται με τη μετακόμισή της σε νέο σπίτι. «Το κόκκινο είναι κάτι παραπάνω από χρώμα, είναι κίνηση, συναίσθημα, μνήμη. Αυτός ο καναπές κουβάλησε γέλια, ξενύχτια και αξέχαστες στιγμές», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσης.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
