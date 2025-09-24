Το ξέσπασμα της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη που έγινε μοναχή: «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα»

Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη

ξεκαθάρισε

ότι αρνείται να αποκαλείται η κόρη της Φεβρωνία, τονίζοντας πως το όνομά της είναι Ναταλία, όπως βαφτίστηκε:

«

.

Όσο για την τελευταία συνάντησή τους δήλωσε:

».



