Το ξέσπασμα της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη που έγινε μοναχή: «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα»
Η μοναχή Φεβρωνία, όπως λέγεται τώρα η Λιονάκη, δεν έχει επαφή με τη μητέρα της - Άλλο πράγμα η πίστη στον Χριστό και άλλο τα μοναστήρια και τα παπαδαριά, είπε η μητέρα της περιγράφοντας τον θυμό που βίωσε με την απόφαση του παιδιού της
Τελείως αποξενωμένη φαίνεται πως είναι η Ναταλία Λιονάκη από τη μητέρα της, καθώς τα τελευταία χρόνια ζει σε μοναστήρι στην Κένυα, ως μοναχή Φεβρωνία. Η μητέρα της τόνισε ότι δεν αποδέχεται το νέο όνομά της, ενώ παραδέχτηκε πως δεν έχουν καμία επαφή.
Σε δηλώσεις που έκανε η μητέρα της πρώην ηθοποιού, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στο «Πρωινό» εξήγησε πως δεν γνώριζε την πρόθεση της κόρης της να γίνει μοναχή, αφού η ίδια της το ανακοίνωσε τηλεφωνικά την παραμονή Χριστουγέννων του 2015. Στη συνέχεια ανέφερε, ότι ενώ η κόρη της φορούσε μαύρα ρούχα, εκείνη τη ρωτούσε αν σκέφτεται να μονάσει και η απάντηση ήταν πάντα αρνητική, μέχρι που την αιφνιδίασε με την απόφασή της.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της, η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη, σημείωσε ότι δεν έχει αλλάξει τηλέφωνο ούτε σπίτι, αφήνοντας την επιλογή της επικοινωνίας αποκλειστικά στην κόρη της: «Εμένα δεν μου είπε ποτέ ότι θα γίνει καλόγρια, φόραγε μαύρα και όταν τη ρωτούσα γιατί τα φόραγε μου έλεγε "έτσι μου αρέσει να φοράω μαύρα". Της έλεγα "δεν θα γίνει καλόγρια;" και μου έλεγε "όχι". Εμένα μου το ανακοίνωσε τηλεφωνικώς, παραμονή Χριστουγέννων του 2015. Της είχα πει "το σκέφτηκες καλά παιδί μου;" και μου είχε πει "ναι". Της είχα πει "να 'σαι καλά, είσαι σε ηλικία που επιλέγεις, εύχομαι να μην το μετανιώσεις". Αν ξαναγεννηθώ δεν θα ξαναπαντρευτώ, ούτε θα κάνω παιδί. Γιατί αν μεγαλώνεις ένα παιδί με τόση αγάπη, με τα πάντα, η ψυχή δεν έχει αίμα, εγώ και το αίμα της ψυχής μου της το είχα προσφέρει. Ξαφνικά και χωρίς να σου πει τίποτα εξαφανίζεται από τη ζωή σου. Εγώ έχω κόρη; Είχα ποτέ κόρη; Πιστεύω πως αν είχα κόρη θα με έπαιρνε να με ρωτήσει τι κάνω. Δεν θέλω κάτι άλλο από την κόρη μου. Ό,τι είχα και δεν είχα της τα προσέφερα. Ακόμα και αν δεν μου ζητούσε κάτι, μόνο που το κοιτούσε ήξερα τι ήθελε και το έπαιρνε. Το μόνο που θέλω είναι να είναι ευτυχισμένη. Δεν έχω καμία επαφή μαζί της. Εγώ το τηλέφωνό μου δεν το έχω αλλάξει, ούτε το σπίτι μου. Αν ήθελε να έρθει σε επαφή μαζί μου θα ερχόταν. Εγώ δεν μπορώ να έρθω σε επαφή μαζί της. Αν αυτή είναι η επιθυμία του παιδιού μου να μην με βλέπει, έχει κάθε δικαίωμα. Εμείς οι γονείς είμαστε υποχρεωμένοι να οπλίσουμε το παιδί μας».
Η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη ξεκαθάρισε ότι αρνείται να αποκαλείται η κόρη της Φεβρωνία, τονίζοντας πως το όνομά της είναι Ναταλία, όπως βαφτίστηκε: «Δεν δέχομαι να τη λέτε Φεβρωνία. Βαφτίστηκε και τη λένε Ναταλία. Τώρα πώς η εκκλησία που βάφτισε, καταργεί ένα μυστήριο... Για εμένα αυτά τα πράγματα είναι ακαταλαβίστικα. Είχα τόσο θυμό μέσα μου. Είναι άλλο πράγμα η πίστη στον Χριστό και την Παναγία και άλλο στα παπαδαριά και στα μοναστήρια».
Όσο για την τελευταία συνάντησή τους δήλωσε: «Με πήραν ένα βράδυ και μου είπαν το παιδί σου έχει σαράντα πυρετό, είναι στο νοσοκομείο. Σε μισή ώρα είχε μπει στο αεροπλάνο. Όταν έφτασα, ρώτησα τον γιατρό τι είχε και η Ναταλία μου έλεγε πως όταν βρίσκεται εκεί, νιώθει σαν να είναι στον παράδεισο».
Η μοναχή Φεβρωνία έχει πλέον στην Κένυα μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα, αφιερωμένη στη φροντίδα ορφανών παιδιών. Όπως αποκάλυψε ο Ανδρέας Καραγιάννης το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Ναταλία Λιονάκη έχει αναλάβει και διδακτικό έργο, μαθαίνοντας σε παιδιά σε σχολείο της Κένυας τα βασικά της ανάγνωσης και της γραφής.
