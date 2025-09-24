Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Νατάσσα Μποφίλιου: Το βίντεο από την προετοιμασία της για συναυλία - «Δείξε τα μαλλιά μου, θα τα βάλω φούστα μετά»
Η τραγουδίστρια έριξε και έναν χορό με τα «μαλλιά» της
Βίντεο από την προετοιμασία για τη συναυλία της στον Λυκαβηττό έδωσε στη δημοσιότητα η Νατάσσα Μποφίλιου.
Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok «πρωταγωνιστούν» τα... μαλλιά της τραγουδίστριας.
Η Νατάσσα Μποφίλιου ακούγεται να λέει σε συνεργάτη της «δείξε τα μαλλιά μου, θα τα βάλω φούστα μετά», με την ίδια να παρουσιάζει τα extensions που θα φορούσε.
Αφού, δε, η ίδια έβαλε σαν... φούστα τα πρόσθετα μαλλιά, εξήγησε σε συνεργάτη της «βρε, στα μαλλιά μου θα το βάλω όχι σαν φούστα»
Δείτε το βίντεο της Νατάσσας Μποφίλιου στο TikTok
@thisisnatassa
Backstage Λυκαβηττός 🤭 #natassabofiliou♬ Molyvenia Kardia - Natassa Bofiliou & Manolis Famellos
