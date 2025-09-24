Νατάσσα Μποφίλιου: Το βίντεο από την προετοιμασία της για συναυλία - «Δείξε τα μαλλιά μου, θα τα βάλω φούστα μετά»
Η τραγουδίστρια έριξε και έναν χορό με τα «μαλλιά» της

Γεωργία Κοτζιά
Βίντεο από την προετοιμασία για τη συναυλία της στον Λυκαβηττό έδωσε στη δημοσιότητα η Νατάσσα Μποφίλιου.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok «πρωταγωνιστούν» τα... μαλλιά της τραγουδίστριας.

Η Νατάσσα Μποφίλιου ακούγεται να λέει σε συνεργάτη της «δείξε τα μαλλιά μου, θα τα βάλω φούστα μετά», με την ίδια να παρουσιάζει τα extensions που θα φορούσε.

Αφού, δε, η ίδια έβαλε σαν... φούστα τα πρόσθετα μαλλιά, εξήγησε σε συνεργάτη της «βρε, στα μαλλιά μου θα το βάλω όχι σαν φούστα»

Δείτε το βίντεο της Νατάσσας Μποφίλιου στο TikTok


@thisisnatassa

Backstage Λυκαβηττός 🤭 #natassabofiliou

♬ Molyvenia Kardia - Natassa Bofiliou & Manolis Famellos

