Μαρία Γεωργιάδου για τον γάμο της με τον Στράτο Τζώρτζογλου: Ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά είχαμε σημεία επαφής
Ήμασταν προβεβλημένοι σαν ζευγάρι, παίζαμε θέατρο, αλληλοσυμπληρωνόμασταν, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τη ζωή της και τη σχέση της με τον πρώην σύζυγό της, Στράτο Τζώρτζογλου μίλησε η Μαρία Γεωργιάδου, αναφερόμενη στις αιτίες που τους χώρισαν. Η γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος αναφέρθηκε στη 14χρονη κοινή τους ζωή και στη στάση που κράτησε απέναντι στη δημοσιότητα.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», η ηθοποιός εξήγησε πως ενώ ήταν πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, είχαν βρει πολλά κοινά στοιχεία. «Με τον Στράτο ήμασταν διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά είχαμε σημεία επαφής για να βρεθούμε και να υπάρξουμε μαζί. Αυτά ήταν αρκετά για ένα διάστημα που δεν ήταν μικρό. Ήμασταν προβεβλημένοι σαν ζευγάρι, παίζαμε θέατρο, αλληλοσυμπληρωνόμασταν. Είναι ο πατέρας του παιδιού μου και δεν έχουμε κακή σχέση», ανέφερε η Μαρία Γεωργιάδου.
Η ίδια τόνισε πως ο δεύτερος γάμος δεν αποτέλεσε ποτέ επιθυμία της: «Έτσι κι αλλιώς δεν έχω ξαναπαντρευτεί, ήταν επιλογή μου αυτό. Να περάσω όμορφα χωρίς δεύτερο γάμο. Δεν έχω ανάγκη να κάνω έναν δεύτερο γάμο».
Μιλώντας για τη δημοσιότητα που συνόδευε τη σχέση τους, σημείωσε πως πολλές φορές ειπώθηκαν και γράφτηκαν πράγματα που την ενοχλούσαν, όμως προσπαθούσε να τα παραβλέπει. «Καμιά φορά προβάλλονται πράγματα που δεν θέλεις, αλλά αυτό δεν ήταν στο χέρι μας. Από ένα σημείο κι έπειτα παραιτήθηκα, γιατί δεν ήταν στο χέρι μου. Γράφονταν πράγματα που με ενοχλούσαν, αλλά έκλεινα τα μάτια, απλώς φρόντιζα να μην τα μαθαίνει το παιδί. Δε με ενδιέφερε κάτι που ήταν κακόβουλο ή ψέμα. Γιατί να με ενδιαφέρει; Στο κάτω κάτω δεν μπορούσα να το αλλάξω. Κανείς δεν ενδιαφερόταν γιατί εσύ διαμαρτυρήθηκες. Έπαψε να με αφορά», είπε κλείνοντας.
