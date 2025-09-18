Η Ρις Γουίδερσπουν εξήγησε πώς αντιμετώπισε το έντονο άγχος και τις κρίσεις πανικού

Γουίδερσπουν

Σε μία εξομολόγηση για το έντονο άγχος και τις κρίσεις πανικού που κατά καιρούς αντιμετώπιζε, προχώρησε η, περιγράφοντας πώς διαχειρίστηκε τα ζητήματα ψυχικής υγείας που την ταλαιπωρούσαν.Η ηθοποιός πάλευε εδώ και χρόνια με το άγχος, ωστόσο βρήκε τα εργαλεία που την έχουν βοηθήσει να κάνει καλύτερη την καθημερινότητά της. Σε συνέντευξή της στο podcast «Las Culturistas», που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, ηχαρακτήρισε τον εαυτό της ως «ένα άτομο με έντονο άγχος».Η ηθοποιός εξήγησε ότι το άγχος της εκδηλωνόταν συχνά με τρόπους που σχετίζονται με την απόδοση. «Πρέπει να αποδώσεις. Πρέπει να παρουσιαστείς, αυτό είναι μεγάλο μέρος του άγχους μου. Είχα κρίσεις πανικού, άσχημες κρίσεις πανικού, όπως το να κλαίω».εξήγησε ότι προσπάθησε με διάφορες μεθόδους για να το διαχειριστεί, όπως ο διαλογισμός, ο οποίος όπως είπε τη δυσκόλεψε. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε ότι όλα άλλαξαν όταν, στα 34 της, άρχισε να συνεργάζεται με έναν υπνωτιστή που ήταν εκπαιδευμένος στο NLP (νευρογλωσσικός προγραμματισμός).Χαρακτήρισε τη μέθοδο ως την «επανάσταση στη ζωή της», λέγοντας ότι της επέτρεψε να σταματήσει να μεταφέρει άσκοπο άγχος στη δουλειά της. Παράλληλα η«Η βάση αυτής της δουλειάς είναι να καταλάβεις ότι θα αποδώσεις στο ίδιο επίπεδο, είτε αγχώνεσαι είτε όχι. Άρα αποφάσισε να βγάλεις το άγχος εκτός».: EPA/CAROLINE BREHMAN