Η Ρις Γουίδερσπουν εξήγησε πώς αντιμετώπισε το έντονο άγχος και τις κρίσεις πανικού
Η Ρις Γουίδερσπουν εξήγησε πώς αντιμετώπισε το έντονο άγχος και τις κρίσεις πανικού
Η ηθοποιός μίλησε για τα εργαλεία που τη βοήθησαν να κάνει καλύτερη την καθημερινότητά της
Σε μία εξομολόγηση για το έντονο άγχος και τις κρίσεις πανικού που κατά καιρούς αντιμετώπιζε, προχώρησε η Ρις Γουίδερσπουν, περιγράφοντας πώς διαχειρίστηκε τα ζητήματα ψυχικής υγείας που την ταλαιπωρούσαν.
Η ηθοποιός πάλευε εδώ και χρόνια με το άγχος, ωστόσο βρήκε τα εργαλεία που την έχουν βοηθήσει να κάνει καλύτερη την καθημερινότητά της. Σε συνέντευξή της στο podcast «Las Culturistas», που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, η Γουίδερσπουν χαρακτήρισε τον εαυτό της ως «ένα άτομο με έντονο άγχος».
Η ηθοποιός εξήγησε ότι το άγχος της εκδηλωνόταν συχνά με τρόπους που σχετίζονται με την απόδοση. «Πρέπει να αποδώσεις. Πρέπει να παρουσιαστείς, αυτό είναι μεγάλο μέρος του άγχους μου. Είχα κρίσεις πανικού, άσχημες κρίσεις πανικού, όπως το να κλαίω».
Η Ρις Γουίδερσπουν εξήγησε ότι προσπάθησε με διάφορες μεθόδους για να το διαχειριστεί, όπως ο διαλογισμός, ο οποίος όπως είπε τη δυσκόλεψε. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός ανέφερε ότι όλα άλλαξαν όταν, στα 34 της, άρχισε να συνεργάζεται με έναν υπνωτιστή που ήταν εκπαιδευμένος στο NLP (νευρογλωσσικός προγραμματισμός).
Χαρακτήρισε τη μέθοδο ως την «επανάσταση στη ζωή της», λέγοντας ότι της επέτρεψε να σταματήσει να μεταφέρει άσκοπο άγχος στη δουλειά της. Παράλληλα η Γουίδερσπουν είπε: «Η βάση αυτής της δουλειάς είναι να καταλάβεις ότι θα αποδώσεις στο ίδιο επίπεδο, είτε αγχώνεσαι είτε όχι. Άρα αποφάσισε να βγάλεις το άγχος εκτός».
Φωτογραφία: EPA/CAROLINE BREHMAN
Η ηθοποιός πάλευε εδώ και χρόνια με το άγχος, ωστόσο βρήκε τα εργαλεία που την έχουν βοηθήσει να κάνει καλύτερη την καθημερινότητά της. Σε συνέντευξή της στο podcast «Las Culturistas», που προβλήθηκε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, η Γουίδερσπουν χαρακτήρισε τον εαυτό της ως «ένα άτομο με έντονο άγχος».
Η ηθοποιός εξήγησε ότι το άγχος της εκδηλωνόταν συχνά με τρόπους που σχετίζονται με την απόδοση. «Πρέπει να αποδώσεις. Πρέπει να παρουσιαστείς, αυτό είναι μεγάλο μέρος του άγχους μου. Είχα κρίσεις πανικού, άσχημες κρίσεις πανικού, όπως το να κλαίω».
Reese Witherspoon Credits a Hypnotist for Helping Her Manage Her ‘High Anxiety’ and ‘Bad Panic Attacks’ https://t.co/aulq5xCkt5— People (@people) September 17, 2025
Χαρακτήρισε τη μέθοδο ως την «επανάσταση στη ζωή της», λέγοντας ότι της επέτρεψε να σταματήσει να μεταφέρει άσκοπο άγχος στη δουλειά της. Παράλληλα η Γουίδερσπουν είπε: «Η βάση αυτής της δουλειάς είναι να καταλάβεις ότι θα αποδώσεις στο ίδιο επίπεδο, είτε αγχώνεσαι είτε όχι. Άρα αποφάσισε να βγάλεις το άγχος εκτός».
Φωτογραφία: EPA/CAROLINE BREHMAN
Ειδήσεις σήμερα:
Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας στη Βουλιαγμένης - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη
Το ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει επιστημονικά στοιχεία στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα
Τόνι Κυρίτσης: Η ιστορία του Έλληνα απαγωγέα έγινε ταινία - Το δάνειο που τον «έπνιγε», η σύλληψη και η ζωή μετά τη δίκη
Βίντεο: Η στιγμή της θανατηφόρας καραμπόλας στη Βουλιαγμένης - Αυτοκίνητο χτύπησε από πίσω το ΙΧ με οδηγό την 64χρονη
Το ζεύγος Μακρόν θα παρουσιάσει επιστημονικά στοιχεία στο δικαστήριο για να αποδείξει ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε γυναίκα
Τόνι Κυρίτσης: Η ιστορία του Έλληνα απαγωγέα έγινε ταινία - Το δάνειο που τον «έπνιγε», η σύλληψη και η ζωή μετά τη δίκη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα