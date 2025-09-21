Άριελ Κωνσταντινίδη για τη μητέρα της: Ήθελε να υπάρχω και να αναπνέω μόνο για εκείνη, όσο μου το επέτρεπε
Είναι τρομερό και δεν υπήρχε κανείς να της βάλει φρένο, τόνισε η ηθοποιός
Τη σχέση της με τη μητέρα της περιέγραψε η Άριελ Κωνσταντινίδη. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι εκείνη απαιτούσε να ζει και να αναπνέει μόνο γι’ αυτήν, περιορίζοντάς τη συνεχώς. Ακόμα και όταν διασκέδαζε ή περνούσε καλά με φίλους, η μητέρα της προσπαθούσε συνεχώς να την αποσπά από αυτό που έκανε.
«Είτε περνούσα καλά, σε παρέες με φίλους, είτε με διασκέδαζε κάτι ή όταν ήθελα κάτι να κάνω, δεν μπορούσα, γιατί έπειτα από λίγο ήθελε να με αποσπάσει από εκεί. Ήθελε να υπάρχω, να αναπνέω μόνο για εκείνη, όσο εκείνη μου το επέτρεπε. Είναι πολύ δύσκολη ψυχική διαταραχή αυτή. Είναι τρομερό και δεν υπήρχε κανείς να της βάλει φρένο», δήλωσε χαρακτηριστικά σε πρόσφατη συνέντευξή της.
Η Άριελ Κωνσταντανίδη εξήγησε πως κινούμενη ασυνείδητα από το φόβο ότι τη «χάνει», η μητέρα της υπήρξε πολύ καταπιεστική. «Η μητέρα μου είχε ψυχική διαταραχή και πολλά άλλα μαζί, αλλά δεν τα ξέρω γιατί δεν είχε γίνει επίσημη διάγνωση. Εκ των πραγμάτων και με συγκεκριμένες συμπεριφορές της αυτό συνέβαινε», είπε στην εφημερίδα On Time. «Ήταν πάρα πολύ καταπιεστική. Κατά κάποιον τρόπο ήταν ανταγωνιστική. Αλλά το έκανε ασυνείδητα. Απλώς ένιωθε ότι από τη μία με χάνει και ότι η ίδια δεν υπάρχει. Όταν αρρώσταινε, δημιουργούσε καταστάσεις τέτοιες ώστε να με κάνει να φεύγω, να παραιτούμαι», συμπλήρωσε.
