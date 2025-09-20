Η πρεμιέρα της Άννας Βίσση στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο Barbarella - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
GALA
Άννα Βίσση Θεσσαλονίκη Νίκος Καρβέλας Καλλιμάρμαρο

Η πρεμιέρα της Άννας Βίσση στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο Barbarella - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η «απόλυτη»  είπε ότι της έλλειψε η Θεσσαλονίκη, ρώτησε ποιοι πήγαν να την δουν στην Αθήνα και τόνισε ότι ακόμη δεν έχει συνέλθει από αυτό που έζησε στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Η πρεμιέρα της Άννας Βίσση στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο Barbarella - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Διονύσης Θανάσουλας
38 ΣΧΟΛΙΑ
Σε ένα κατάμεστο μαγαζί, με ένα κοινό που τραγούδαγε μαζί της σχεδόν κάθε ρεφρέν, η Άννα Βίσση ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη.

Ερχόμενη με φόρα από τις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, εμφανίστηκε απαστράπτουσα στη σκηνή του «Barbarella» λίγο μετά τις δώδεκα και μισή.

Στο πρώτο τραπέζι μαζί με μεγάλη παρέα ήταν η κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα αλλά και ο άνδρας της ζωής της Νίκος Καρβέλας, που δεν λείπει από καμία πρεμιέρα της.

Με τις πρώτες νότες του «Σε περίπτωση Που» οι θαμώνες που ήταν ήδη όρθιοι από την εισαγωγή του τραγουδιού δεν έκατσαν ξανά.


Η Άννα είπε ότι της έλλειψε η Θεσσαλονίκη, ρώτησε ποιοι πήγαν να την δουν στην Αθήνα και τόνισε ότι ακόμη δεν έχει συνέλθει από αυτό που έζησε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Μετά ερμήνευσε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, έπαιξε με τον κόσμο και στο δεύτερο πρόγραμμα της, έκανε και διαγωνισμό για το ποια πλευρά του μαγαζιού φωνάζει πιο δυνατά. 

Κλείσιμο
Το πρόγραμμα της ήταν hit list από την αρχή της καριέρας της μέχρι το «Σαντρέ» και τελείωσε γύρω στις πέντε και μισή το πρωί.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 



Η πρεμιέρα της Άννας Βίσση στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο Barbarella - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η πρεμιέρα της Άννας Βίσση στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο Barbarella - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η πρεμιέρα της Άννας Βίσση στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο Barbarella - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η πρεμιέρα της Άννας Βίσση στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο Barbarella - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η πρεμιέρα της Άννας Βίσση στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο Barbarella - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε βίντεο: Άγριο ξύλο στο Ρέθυμνο - Συμπλοκή νεαρών στο παλιό λιμάνι τα ξημερώματα

Η Ελίνα Τζένγκο πήρε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Γενναιόδωρο φιλοδώρημα από Αμερικανούς τουρίστες στα Κουφονήσια, άφησαν 500 ευρώ σε λογαριασμό 750 ευρώ
Διονύσης Θανάσουλας
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης