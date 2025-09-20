Η πρεμιέρα της Άννας Βίσση στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο Barbarella - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η «απόλυτη» είπε ότι της έλλειψε η Θεσσαλονίκη, ρώτησε ποιοι πήγαν να την δουν στην Αθήνα και τόνισε ότι ακόμη δεν έχει συνέλθει από αυτό που έζησε στο Παναθηναϊκό Στάδιο