Η πρεμιέρα της Άννας Βίσση στη Θεσσαλονίκη, στο κατάμεστο Barbarella - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η «απόλυτη» είπε ότι της έλλειψε η Θεσσαλονίκη, ρώτησε ποιοι πήγαν να την δουν στην Αθήνα και τόνισε ότι ακόμη δεν έχει συνέλθει από αυτό που έζησε στο Παναθηναϊκό Στάδιο
Σε ένα κατάμεστο μαγαζί, με ένα κοινό που τραγούδαγε μαζί της σχεδόν κάθε ρεφρέν, η Άννα Βίσση ξεκίνησε τις εμφανίσεις της στη Θεσσαλονίκη.
Ερχόμενη με φόρα από τις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, εμφανίστηκε απαστράπτουσα στη σκηνή του «Barbarella» λίγο μετά τις δώδεκα και μισή.
Στο πρώτο τραπέζι μαζί με μεγάλη παρέα ήταν η κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα αλλά και ο άνδρας της ζωής της Νίκος Καρβέλας, που δεν λείπει από καμία πρεμιέρα της.
Με τις πρώτες νότες του «Σε περίπτωση Που» οι θαμώνες που ήταν ήδη όρθιοι από την εισαγωγή του τραγουδιού δεν έκατσαν ξανά.
Η Άννα είπε ότι της έλλειψε η Θεσσαλονίκη, ρώτησε ποιοι πήγαν να την δουν στην Αθήνα και τόνισε ότι ακόμη δεν έχει συνέλθει από αυτό που έζησε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Μετά ερμήνευσε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, έπαιξε με τον κόσμο και στο δεύτερο πρόγραμμα της, έκανε και διαγωνισμό για το ποια πλευρά του μαγαζιού φωνάζει πιο δυνατά.
Το πρόγραμμα της ήταν hit list από την αρχή της καριέρας της μέχρι το «Σαντρέ» και τελείωσε γύρω στις πέντε και μισή το πρωί.
