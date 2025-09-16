Άννα Βίσση για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο: Τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή χωρίς ουσίες και ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου
Άννα Βίσση για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο: Τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή χωρίς ουσίες και ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου
Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, αλλά εγώ δεν την αισθάνομαι, σχολίασε η τραγουδίστρια
Στις δύο sold out συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο αναφέρθηκε η Άννα Βίσση, τονίζοντας ότι τραγουδάει επί 3,5 ώρες στη σκηνή «με αγνή ενέργεια, χωρίς ουσίες» παρά τα όποια σχόλια ακούει να γίνονται για το πρόσωπό της, όπως είπε η ίδια.
Η καλλιτέχνιδα έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μετά τις δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο Παναθηναϊκό Στάδιο και σε ερώτηση σχετικά με το μυστικό της και την αστείρευτη ενέργεια που τη χαρακτηρίζει, απάντησε πως είναι πιστή εδώ και χρόνια στις προπονήσεις της και στη σωστή διατροφή.
Όπως είπε: «Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει, δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 αγνή χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα - κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου - τι να πουν; Πρέπει να είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά φέτος. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι να φτάνω στο πέταλο. Είμαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά και θα μου δίνει όσο μπορώ να το κάνω. Δεν θέλω να πιέσω ποτέ τον εαυτό μου, ούτε να φαίνομαι απελπισμένη γι αυτό που κάνω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για την αγάπη του κόσμου, κάνοντας λόγο για «δικαίωση και ευλογία»: «Πριν έρθω εδώ συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “που πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι γιατί όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση».
Όσο για τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και την προετοιμασία της για τις δύο μεγάλες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση δήλωσε: «Τον Νίκο Καρβέλα δεν είναι να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό. Μιλάω και εκ μέρους του. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια. Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και φόβο τι θα κάνω φέτος. Σκεφτόμουν ότι πρέπει να ικανοποιήσω αυτόν τον κόσμο και να του δώσω άλλα πράγματα φέτος. Δεν είμαι άνθρωπος της επανάληψης».
Οι δύο sold out συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο
Περισσότεροι από 130.000 θεατές βρέθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου η Άννα Βίσση παρουσίασε τις δύο μεγάλες συναυλίες της. Και τις δύο ημέρες, από νωρίς το απόγευμα, το Καλλιμάρμαρο γέμισε από τον κόσμο που έσπευσε να παρακολουθήσει τις εμφανίσεις της. Η τραγουδίστρια απέδειξε για ακόμη μία φορά τη σταθερή σύνδεση που διατηρεί με το κοινό της, προσφέροντας ένα πρόγραμμα που συνδύαζε τις διαχρονικές μπαλάντες της με τα πιο δυναμικά τραγούδια της.
Δείτε βίντεο από τις δύο συναυλίες
Η καλλιτέχνιδα έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» μετά τις δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο Παναθηναϊκό Στάδιο και σε ερώτηση σχετικά με το μυστικό της και την αστείρευτη ενέργεια που τη χαρακτηρίζει, απάντησε πως είναι πιστή εδώ και χρόνια στις προπονήσεις της και στη σωστή διατροφή.
Όπως είπε: «Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει, δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 αγνή χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα - κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου - τι να πουν; Πρέπει να είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά φέτος. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι να φτάνω στο πέταλο. Είμαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά και θα μου δίνει όσο μπορώ να το κάνω. Δεν θέλω να πιέσω ποτέ τον εαυτό μου, ούτε να φαίνομαι απελπισμένη γι αυτό που κάνω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, μίλησε για την αγάπη του κόσμου, κάνοντας λόγο για «δικαίωση και ευλογία»: «Πριν έρθω εδώ συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “που πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι γιατί όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση».
Όσο για τη σχέση της με τον Νίκο Καρβέλα, αλλά και την προετοιμασία της για τις δύο μεγάλες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση δήλωσε: «Τον Νίκο Καρβέλα δεν είναι να τον ευχαριστώ, είναι μέσα μου. Είμαστε μαζί σε αυτό. Μιλάω και εκ μέρους του. Άννα Βίσση σημαίνει φωνή και τραγούδια. Ο Καρβέλας είναι τα τραγούδια. Το καλοκαίρι ξυπνούσα σε όλες μου τις διακοπές και είχα έναν πανικό και φόβο τι θα κάνω φέτος. Σκεφτόμουν ότι πρέπει να ικανοποιήσω αυτόν τον κόσμο και να του δώσω άλλα πράγματα φέτος. Δεν είμαι άνθρωπος της επανάληψης».
Οι δύο sold out συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο
Περισσότεροι από 130.000 θεατές βρέθηκαν το Σάββατο και την Κυριακή στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπου η Άννα Βίσση παρουσίασε τις δύο μεγάλες συναυλίες της. Και τις δύο ημέρες, από νωρίς το απόγευμα, το Καλλιμάρμαρο γέμισε από τον κόσμο που έσπευσε να παρακολουθήσει τις εμφανίσεις της. Η τραγουδίστρια απέδειξε για ακόμη μία φορά τη σταθερή σύνδεση που διατηρεί με το κοινό της, προσφέροντας ένα πρόγραμμα που συνδύαζε τις διαχρονικές μπαλάντες της με τα πιο δυναμικά τραγούδια της.
Δείτε βίντεο από τις δύο συναυλίες
@cotsiosav03
Απλά τι ζήσαμε vol 2 ✨️ #VissiKallimarmaro #annavissi #βισση #fyp #fy♬ original sound - cotsiosav
@vasilis_karam1
Η Άννα Βίσση σε μια μαγική βραδιά στο Καλλιμάρμαρο στάδιο . . . #annavissi #kalimarmaro #μπεςφοργιουγαμω #drone #ανναβισση♬ Ola Gia Ola - Anna Vissi
@vissitok
Όταν είσαι η @annavissiofficial και γεμίζεις 2 φορές το Καλλιμάρμαρο με 130.000 θεατές, αφήνεις τους άλλους να αναρωτιούνται πόσο είσαι, πώς το κάνεις και άλλα τέτοια! 👑 @fannatics #VissiTok #TikTokGR #AnnaVissi #VissiKallimarmaro #ΑπολυτηΕλληνιδαΣταρ♬ original sound - vissitok
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Οι αλλαγές στα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα φέρνουν πίσω στους δρόμους τα... δίλιτρα - Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
«Θα γίνουμε Σούπερ Σπάρτη»: Τι αποκαλύπτει η φράση του Νετανιάχου για το όραμά του σχετικά με το Ισραήλ
Η κόντρα Γιάννη - Σενγκούν μεταφέρθηκε και στο NBA: Beef ανάμεσα σε Μπακς - Ρόκετς στο «Χ» για το ποιος είναι ο GOAT
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα