Άννα Βίσση για τις δύο συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο: Έχω περάσει και από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια
Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν που γέμισαν, αυτό είναι δικαίωση, δήλωσε η τραγουδίστρια
Αναφερόμενη στις δύο sold out συναυλίες που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση διευκρίνισε πως έχει περάσει και δύσκολες στιγμές στην καλλιτεχνική της πορεία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν γέμιζε πάντα αυτά τα στάδια. Το γεγονός, πρόσθεσε, πως περισσότεροι από 130.000 θεατές έδωσαν το «παρών», την έκανε να νιώθει δικαιωμένη.
Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», την 20ή Σεπτεμβρίου, η Άννα Βίσση επισήμανε: «Όταν κάνεις μία πορεία 50 και χρόνων, και έχεις περάσει από πάνω, από κάτω και από όλα. Παίρνεις μία δικαίωση, γιατί έχω περάσει και από δύσκολα, δεν γέμιζα πάντα αυτά τα στάδια. Τώρα ήρθε η στιγμή λοιπόν που γέμισαν δύο φορές φέτος και μία από πέρυσι. Αυτό είναι δικαίωση».
Το πιο σπουδαίο όμως για εκείνη είναι ότι τα τραγούδια της άντεξαν στον χρόνο και αγαπήθηκαν από διαφορετικές γενιές. «Το σπουδαίο είναι ότι τα τραγούδια μου και η αγάπη του κόσμου έζησαν στον χρόνο, διαφορετικές γενιές και ηλικίες, αυτό είναι για μένα δικαίωση», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
