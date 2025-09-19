Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε κατά του Γιάννη Τσιμιτσέλη - «Δεν είναι έτσι οι φίλοι», τόνισε
Δημήτρης Ουγγαρέζος: Ξέσπασε κατά του Γιάννη Τσιμιτσέλη - «Δεν είναι έτσι οι φίλοι», τόνισε
Ούτε πρόθεση έχω να είμαι ο τιμωρός, ούτε ο κακός, πρόσθεσε
Ξέσπασε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κατά του Γιάννη Τσιμιτσέλη, μετά τις δηλώσεις του ηθοποιού για την πρώτη του εμπειρία στη νέα του εκπομπή και τη σχέση του με τους συναδέλφους του. Ο παρουσιαστής έθεσε ζητήματα φιλίας, επικοινωνίας και επαγγελματικής στάσης.
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είχε δηλώσει μεταξύ άλλων, για το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα»: «Η πρώτη εκπομπή ήταν γεμάτη άγχος. Το πρώτο on ήταν τραγωδία. Με δυσκόλεψε ότι έπρεπε να κοιτάζω την κάμερα, ενώ ως ηθοποιός δεν κοιτάζω κάμερα ποτέ. Ήταν το πρώτο τρακάρισμα, εκεί λες τώρα είμαι ζωντανά. Είδα ότι η ΕΣΗΕΑ με ανέφερε σε μια πιο ανάλαφρη προσέγγιση, καλά κάνει και υποστηρίζει τους παρουσιαστές, από εκεί και πέρα δεν θέλω να πω κάτι άλλο για την ΕΣΗΕΑ. Στο γραφείο (στον ΣΚΑΪ) τους βλέπω (Ρέβη και Κουρδή) και πηγαίνουν κανονικά, το συμβόλαιό τους ισχύει ακόμη. Δεν έχω επικοινωνία μαζί τους, δεν με αφορά άμεσα, με αφορά έμμεσα. Δεν έχω κάτι να απολογηθώ εγώ. Τα νούμερα είναι πλασματικά στην παρούσα φάση, με απασχολεί η τηλεθέαση τόσο, ώστε να μην κοπεί η εκπομπή».
Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του Δημήτρη Ουγγαρέζου, ο οποίος ανέφερε πως είναι λάθος ένας ηθοποιός να συντονίζει δημοσιογράφους. Στη συνέχεια, εξήγησε ότι ως τηλεκριτικός σχολίασε δημόσια την εκπομπή του Γιάννη Τσιμιτσέλη, με τον τελευταίο να μην του απαντάει καν, παρόλο που ο ίδιος του είχε στείλει αρχικά, μήνυμα για να του ζητήσει τη γνώμη του.
«Ούτε πρόθεση έχω να είμαι ο τιμωρός, ούτε ο κακός. Μου έστειλε μήνυμα ο Γιάννης, έχουμε καταντήσει πριν σχολιάσουμε κάτι αρνητικά να δώσουμε ένα παρασκήνιο και να απολογούμαστε. Είπα ότι εμένα είναι φίλος μου και ότι σαν ηθοποιό τον εκτιμάω πολύ, ωστόσο είπα ότι δεν συμφωνώ ότι ένας ηθοποιός να συντονίζει δημοσιογράφους. Μου έστειλες μήνυμα, δεν μου απάντησες, δεν ξέρω τι φίλος είσαι Γιάννη όταν δεν μου απαντάς, σε παίρνω τηλέφωνα δεν απαντάς, δεν ξέρω τι φίλοι είναι αυτοί αλλά συγγνώμη δεν είναι έτσι οι φίλοι. Για εμένα υπάρχει θέμα από εδώ και πέρα, και άλλα πράγματα που έχεις κάνει μέσα στον χρόνο και στα έχω γράψει», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
