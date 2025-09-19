Ραμόνα Βλαντή: Δεν θέλω να δω την Μπέττυ Μαγγίρα στο Shopping Star, δεν είναι σχετική με τη μόδα
Ραμόνα Βλαντή: Δεν θέλω να δω την Μπέττυ Μαγγίρα στο Shopping Star, δεν είναι σχετική με τη μόδα

Θέλω να τη δω στο θέατρο, πρόσθεσε για την ηθοποιό και παρουσιάστρια

Ιωάννα Μαρίνου
Τις φημολογούμενες τηλεοπτικές εξελίξεις σχολίασε η Ραμόνα Βλαντή, τονίζοντας πως η Μπέττυ Μαγγίρα δεν θα της άρεσε στη θέση της παρουσιάστριας του Shopping Star, μετά την επιστροφή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο GNTM.

Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, που τη συνάντησαν σε κοσμική εκδήλωση το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεκμβρίου και αναφέρθηκε στην παρουσιάστρια.

Ερωτηθείσα για τη φημολογούμενη ανάληψη του Shopping Star από τη Μπέττυ Μαγγίρα, ήταν κατηγορηματική λέγοντας: «Δεν θέλω να δω τη Μπέττυ Μαγγίρα. Δεν είναι σχετική με τη μόδα. Θέλω να τη δω στο θέατρο». Οι δηλώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν την αυστηρή της στάση όσον αφορά τη μόδα και τη σχετική τηλεοπτική παρουσία.

Στη συνέχεια, η Ραμόνα Βλαντή μίλησε για τις προτιμήσεις της σχετικά με τα αρώματα, τονίζοντας: «Δεν βάζουμε χειμωνιάτικα βαριά αρώματα. Σεβόμαστε τους γύρω μας. Ανακατεύομαι. Υποφέρω».



Ιωάννα Μαρίνου
