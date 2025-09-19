Ραμόνα Βλαντή: Δεν θέλω να δω την Μπέττυ Μαγγίρα στο Shopping Star, δεν είναι σχετική με τη μόδα
Ραμόνα Βλαντή: Δεν θέλω να δω την Μπέττυ Μαγγίρα στο Shopping Star, δεν είναι σχετική με τη μόδα
Θέλω να τη δω στο θέατρο, πρόσθεσε για την ηθοποιό και παρουσιάστρια
Τις φημολογούμενες τηλεοπτικές εξελίξεις σχολίασε η Ραμόνα Βλαντή, τονίζοντας πως η Μπέττυ Μαγγίρα δεν θα της άρεσε στη θέση της παρουσιάστριας του Shopping Star, μετά την επιστροφή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου στο GNTM.
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μίλησε στις κάμερες των τηλεοπτικών εκπομπών, που τη συνάντησαν σε κοσμική εκδήλωση το βράδυ της Πέμπτης 18 Σεπτεκμβρίου και αναφέρθηκε στην παρουσιάστρια.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η Ραμόνα Βλαντή μίλησε για τις προτιμήσεις της σχετικά με τα αρώματα, τονίζοντας: «Δεν βάζουμε χειμωνιάτικα βαριά αρώματα. Σεβόμαστε τους γύρω μας. Ανακατεύομαι. Υποφέρω».
