Αποθεώθηκε η Γκουίνεθ Πάλτροου για τη φωτογραφία που ανέβασε και δείχνει τις ρυτίδες της - «Είσαι τόσο αληθινή» της γράφουν
Αποθεώθηκε η Γκουίνεθ Πάλτροου για τη φωτογραφία που ανέβασε και δείχνει τις ρυτίδες της - «Είσαι τόσο αληθινή» της γράφουν
Τα στιγμιότυπα που ανέβασε τράβηξαν την προσοχή των θαυμαστών της, που έσπευσαν να την επαινέσουν που πόζαρε χωρίς φίλτρα
Πολύ θετικά σχόλια δέχτηκε η Γκουίνεθ Πάλτροου, καθώς μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες της χωρίς φίλτρα και επεξεργασία, αφήνοντας να φανούν οι φυσικές γραμμές και οι ρυτίδες του προσώπου της.
Η 52χρονη ηθοποιός και ιδρύτρια του Goop δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την παρουσία της στη Νέα Υόρκη για την Εβδομάδα Μόδας, όπου παρουσίασε τη νέα της σειρά μόδας «Gwyn».
Αυτό που τράβηξε την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων ωστόσο, ήταν η επιλογή της να εμφανιστεί χωρίς ρετούς, παρά το γεγονός ότι έχει συνδέσει το όνομά της με τον κόσμο των καλλυντικών και των αισθητικών παρεμβάσεων.
Οι θαυμαστές της την αποθέωσαν στα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες της, γράφοντάς της: «Η πρώτη φωτογραφία είναι τόσο αληθινή και αναζωογονητική», ενώ άλλος πρόσθεσε: «Βλέπω μια ώριμη γυναίκα με το πρόσωπο που έχει κερδίσει. Και είναι όμορφη».
Δείτε κάποια σχόλια
Η ίδια η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει δηλώσει πως δεν φοβάται το πέρασμα του χρόνου. «Θέλω να μεγαλώσω όσο πιο όμορφα μπορώ. Δεν φοβάμαι τις ρυτίδες ούτε αυτά που φέρνει η ηλικία», είχε πει το 2023 στο περιοδικό Glamour.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Δείχνει το δρόμο για τους μελλοντικούς υπουργούς το ρομπότ Diella που προκάλεσε χάος στη βουλή της Αλβανίας;
Ζήσης για Αργυρό: «Ο Κωνσταντίνος έκανε τα πάντα για να τραγουδήσει αφιλοκερδώς για την Εθνική αλλά έλειπε στο εξωτερικό»
Η 52χρονη ηθοποιός και ιδρύτρια του Goop δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την παρουσία της στη Νέα Υόρκη για την Εβδομάδα Μόδας, όπου παρουσίασε τη νέα της σειρά μόδας «Gwyn».
Αυτό που τράβηξε την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων ωστόσο, ήταν η επιλογή της να εμφανιστεί χωρίς ρετούς, παρά το γεγονός ότι έχει συνδέσει το όνομά της με τον κόσμο των καλλυντικών και των αισθητικών παρεμβάσεων.
Οι θαυμαστές της την αποθέωσαν στα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες της, γράφοντάς της: «Η πρώτη φωτογραφία είναι τόσο αληθινή και αναζωογονητική», ενώ άλλος πρόσθεσε: «Βλέπω μια ώριμη γυναίκα με το πρόσωπο που έχει κερδίσει. Και είναι όμορφη».
Δείτε κάποια σχόλια
Η ίδια η Γκουίνεθ Πάλτροου έχει δηλώσει πως δεν φοβάται το πέρασμα του χρόνου. «Θέλω να μεγαλώσω όσο πιο όμορφα μπορώ. Δεν φοβάμαι τις ρυτίδες ούτε αυτά που φέρνει η ηλικία», είχε πει το 2023 στο περιοδικό Glamour.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Δείχνει το δρόμο για τους μελλοντικούς υπουργούς το ρομπότ Diella που προκάλεσε χάος στη βουλή της Αλβανίας;
Ζήσης για Αργυρό: «Ο Κωνσταντίνος έκανε τα πάντα για να τραγουδήσει αφιλοκερδώς για την Εθνική αλλά έλειπε στο εξωτερικό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα