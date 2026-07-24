Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιορδανία καλεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή, φόβος για περαιτέρω κλιμάκωση
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Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιορδανία καλεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή, φόβος για περαιτέρω κλιμάκωση

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, η αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας προειδοποίησε ότι αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις έχουν ήδη αποτελέσει στόχο επιθέσεων

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιορδανία καλεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή, φόβος για περαιτέρω κλιμάκωση
Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αμμάν της Ιορδανίας κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια προς τη Μέση Ανατολή και να λάβουν αυξημένα μέτρα προφύλαξης, επικαλούμενη τον κίνδυνο περαιτέρω περιφερειακής κλιμάκωσης.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, η αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας προειδοποίησε ότι αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις έχουν ήδη αποτελέσει στόχο επιθέσεων, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν νέα χτυπήματα εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε διάφορες χώρες.

«Αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων εκτός Μέσης Ανατολής, έχουν γίνει στόχος. Το Ιράν και ομάδες που το υποστηρίζουν ενδέχεται να στοχοποιήσουν και άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών επιχειρήσεων και άλλων ιδρυμάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Προειδοποίηση για ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσεις

Η πρεσβεία προειδοποίησε επίσης ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αναμένουν ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις λόγω της κατάστασης στην περιοχή.

Παράλληλα, συνέστησε στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας των τοπικών αρχών και της αμερικανικής πρεσβείας.


Προειδοποίηση και από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σημειώνεται ότι χθες, Πέμπτη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να είναι προετοιμασμένοι για έκτακτες μετακινήσεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων και σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές.

Συγκεκριμένα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Δυτική Ασία, καλώντας τους να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις μετακινήσεις τους, εξαιτίας των εξελίξεων στον πόλεμο με το Ιράν.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων και σοβαρών διαταραχών στις αεροπορικές μεταφορές, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις δυνατότητες μετακίνησης και αναχώρησης από την περιοχή.

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