Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιορδανία καλεί τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Μέση Ανατολή, φόβος για περαιτέρω κλιμάκωση
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, η αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας προειδοποίησε ότι αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις έχουν ήδη αποτελέσει στόχο επιθέσεων
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, η αμερικανική πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας προειδοποίησε ότι αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις έχουν ήδη αποτελέσει στόχο επιθέσεων, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν νέα χτυπήματα εναντίον αμερικανικών συμφερόντων σε διάφορες χώρες.
«Αμερικανικές διπλωματικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων εκτός Μέσης Ανατολής, έχουν γίνει στόχος. Το Ιράν και ομάδες που το υποστηρίζουν ενδέχεται να στοχοποιήσουν και άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή τοποθεσίες που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και Αμερικανούς πολίτες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών επιχειρήσεων και άλλων ιδρυμάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Security Alert: U.S. Embassy Amman - July 24, 2026— U.S. Embassy Amman (@USEmbassyJordan) July 24, 2026
Event: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.
Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened… pic.twitter.com/XWI0XiA3IW
Προειδοποίηση για ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσειςΗ πρεσβεία προειδοποίησε επίσης ότι οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αναμένουν ακυρώσεις πτήσεων, κλείσιμο εναέριου χώρου και σοβαρές διαταραχές στις μετακινήσεις λόγω της κατάστασης στην περιοχή.
Παράλληλα, συνέστησε στους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ιορδανία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλείας των τοπικών αρχών και της αμερικανικής πρεσβείας.
Σημειώνεται ότι χθες, Πέμπτη, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί τους Αμερικανούς να είναι προετοιμασμένοι για έκτακτες μετακινήσεις, καθώς ενδέχεται να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων και σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές.
Προειδοποίηση και από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Συγκεκριμένα, το αμερικανικό ΥΠΕΞ εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Δυτική Ασία, καλώντας τους να είναι προετοιμασμένοι για ενδεχόμενες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στις μετακινήσεις τους, εξαιτίας των εξελίξεων στον πόλεμο με το Ιράν.
July 22, 2026 - Worldwide Caution for U.S. Citizens— U.S. Embassy Amman (@USEmbassyJordan) July 23, 2026
The Department of State advises Americans worldwide to exercise increased caution.
Location: Worldwide
Event: Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential… pic.twitter.com/GFibRfeb2T
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων και σοβαρών διαταραχών στις αεροπορικές μεταφορές, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει τις δυνατότητες μετακίνησης και αναχώρησης από την περιοχή.
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