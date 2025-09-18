Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα - Ανακοίνωσαν συναυλία στο ΟΑΚΑ τον Μάιο
Η Αθήνα θα είναι η πρώτη στάση της καλοκαιρινής τους περιοδείας στην Ευρώπη
Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ευρώπη το 2026 για να συνεχίσουν την 50ή επετειακή, «Run For Your Lives» παγκόσμια περιοδεία τους. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, ο Μπρους Ντίκινσον, ο Ντέιβ Μάρεϊ, ο Στiβ Χάρις και η υπόλοιπη... παρέα θα επιστρέψει στο ΟΑΚΑ για ακόμα ένα μεγάλο live στις 23 Μαΐου του 2026.
Με ένα set list από όλα τα πιο εμβληματικά άλμπουμ των πρώτων δεκαετιών της καριέρας τους, παρουσιάζουν το πιο θεαματικό τους show μέχρι σήμερα.
Οι Iron Maiden ανακοίνωσαν τις πρώτες ημερομηνίες ενός πολύ φορτωμένου προγράμματος για το 2026, ξεκινώντας με μια καλοκαιρινή επιστροφή στην Ευρώπη για να παίξουν κυρίως σε φεστιβάλ αλλά και σε στάδια σε χώρες και περιοχές που δεν επισκέφτηκαν το 2025. Είναι μια γεμάτη χρονιά, οπότε μετά από αυτό δεν θα υπάρξουν συναυλίες των Maiden το 2027.
Μάλιστα η Ελλάδα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επισκεφθούν στα πλαίσια αυτής της περιοδείας καθώς στις 23 Μαΐου θα παίξουν στο ΟΑΚΑ και έπειτα ακολουθούν Σόφια, Βουκουρέστι, Μπρατισλάβα, Αννόβερο, Άμστερνταμ, Μιλάνο, Παρίσι, Λυών και Λισαβόνα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα.
Ο μπασίστας Στιβ Χάρις που είναι ηγετικό στέλεχος της μπάντας από το 1976 λέει για την περιοδεία των Iron Maiden: «Όλοι μας αγαπάμε πολύ την περιοδεία RUN FOR YOUR LIVES. Οι οπαδοί ήταν καταπληκτικοί, το set list είναι τέλειο για την 50ή επέτειο, το show είναι πιθανότατα το καλύτερό μας μέχρι σήμερα και η ζήτηση για εισιτήρια ήταν απίστευτη, με σχεδόν παντού sold out και συνολικά πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές. Έτσι, όλοι σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να παίξουμε μερικές ακόμα συναυλίες στην Ευρώπη πριν κατευθυνθούμε σε άλλα μέρη του κόσμου αργότερα μέσα στη χρονιά.
Φυσικά ο Simon Dawson θα είναι ξανά μαζί μας στη θέση του ντράμερ, και τόσο εκείνος όσο και όλη η μπάντα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους οπαδούς μας για την υπέροχη υποδοχή που του δώσατε στο πρώτο σκέλος. Πάντα απολαμβάναμε να παίζουμε σε φεστιβάλ, ειδικά καθώς έχουμε την ευκαιρία να παίξουμε σε κοινό που δεν είναι αποκλειστικά για εμάς, και αγαπάμε αυτή την πρόκληση! Έτσι αποφασίσαμε να επισκεφθούμε όσα περισσότερα σπουδαία Metal φεστιβάλ μπορούσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Επιπλέον, θα παίξουμε και σε στάδια σε Ελλάδα, Ρουμανία, Σλοβακία και Βουλγαρία, όπου δεν παίξαμε φέτος και όπου πάντα αγαπάμε να παίζουμε μπροστά στους παθιασμένους μας φανς.»
