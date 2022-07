ΟΑΚΑ - Iron Maiden: Οι βασιλιάδες της μέταλ μουσικής στην Αθήνα

Φωτιά στην Αθήνα βάζουν αυτή την ώρα οι Iron Maiden από το Ολυμπιακό Στάδιο που είναι ασφυκτικά γεμάτο με φίλους της ιστορικής μπάντας από όλη την Ελλάδα.



Τα πούλμαν με φίλους των Iron Maiden είχαν αρχίσει από νωρίς να φτάνουν στην πρωτεύουσα και με τον κόσμο να γεμίζει τις κερκίδες και την αρένα με στόχο μια καλύτερη θέση. Η ανυπομονησία ήταν μεγάλη και η ατμόσφαιρα διαρκώς ηλεκτρισμένη με τον κόσμο να μην μπορεί να περιμένει να ξεκινήσει το λάιβ.



Όταν ο Μπρούς Ντίκινσον με την παρέα του πάτησαν στη σκηνή παίζοντας στο «φρέσκο» Senjutsu, επικράτησε ο απόλυτος πανικός με το Ολυμπιακό Στάδιο να παίρνει φωτιά. Η συνέχεια ήταν ανάλογη και ο κόσμος δημιούργησε ένα άκρως «γηπεδικό» σκηνικό. Η τελευταία τους συναυλία στην Ελλάδα ήταν το 2018 στη Μαλακάσα και ο κόσμος «διψούσε» να τους δει ξανά.







H σημερινή ημέρα ήταν κυκλωμένη εδώ και μήνες στο ημερολόγια των φανς των Maiden σε όλη τη χώρα. Άπαντες εδώ και μέρες ανυπομονούσαν για ένα μυθικό live που θα μπει με χρυσά γράμματα στη συναυλιακή ιστορία της Ελλάδας. Και αυτό βιώνουν όλοι το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ.



Ο frontman της εμβληματικής μπάντας, Μπρους Ντίκινσον είχε δηλώσει εξ αρχής απόλυτα ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στη χώρα μας, αλλά και για το γεγονός ότι θα έπαιζαν στο μεγάλο Ολυμπιακό Στάδιο. «Θα είναι η μεγαλύτερη συναυλία που έχουμε κάνει ποτέ στην Ελλάδα», είχε… προειδοποιήσει και το αποτέλεσμα τον δικαιώνει. Οι εικόνες του protothema.gr παρότι είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικές, με δυσκολία μπορούν να αποτυπώσουν τι επικρατεί αυτή την ώρα στο «Σπύρος Λούης» από πάνω από 50.000 φίλους των Iron Maiden.



H περιοδεία «Legacy Of The Beast 2022», αρχικά δεν είχε μέσα της την Ελλάδα, ωστόσο η μπάντα προσέθεσε την Αθήνα μαζί με άλλες έξι πόλεις και έκαναν τους εν Ελλάδι οπαδούς της να τρελαθούν. Special guests στη συναυλία είναι οι Airbourne και support act οι Lord of The Lost.



Πρόκειται για ένα show που έχουν ήδη δει σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και το έχουν αγκαλιάσει οι θαυμαστές και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς πρόκειται για το πιο θεαματικό show στη μέχρι τώρα πορεία του συγκροτήματος, με μια set list αγαπημένων κομματιών από τις προηγούμενες δεκαετίες. Η συναυλία έχει και μια μικρή γεύση από το νέο στούντιο άλμπουμ «Senjutsu» το οποίο παίζεται ζωντανά για πρώτη φορά.





